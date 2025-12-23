誰還信民進黨？過半國人不信 只剩65歲以上、國中小學歷在挺

台灣民意基金會針對民進黨進行政黨形象民調，其中「信賴度」民調中，全台受訪者有50.8%不認為「民進黨是一個值得信賴的政黨」；只有44.4%認為民進黨值得信賴，進一步分析指出，只有20-24歲及65歲以上跟國中小學歷的族群中，有過半受訪者信賴民進黨。

青鳥在立法院外集結抗議。（資料圖／中天新聞）

台灣民意基金會詢問，「民進黨是值得人民信賴的政黨。請問您同不同意？」結果顯示，18.9%非常同意，25.5%還算同意，21.9%不太同意，28.9%一點也不同意，3.6%沒意見，1.1%不知道、拒答。

廣告 廣告

進一步分析，從年齡層來看，除了20-24歲及65歲以上長者外，其他年齡群組皆呈現過半數不同意「民進黨是值得人民信賴的政黨」。具體地講，20-24歲，五成四同意，四成七不同意；25-34 歲，三成九同意，五成八不同意；35-44 歲，四成一同意，五成二不同意；45-54 歲，四成一同意，五成九不同意；55-64 歲，四成六同意，五成二不同意；65 歲及以上，五成同意，三成九不同意。

全台過半受訪者不信賴民進黨。（圖／台灣民意基金會）

另外，從教育背景看，除中低教育程度者外，高中/高職及以上教育程度者皆過半數不同意「民進黨是值得人民信賴的政黨」。具體地講，大學及以上教育程度者，四成五同意，五成三不同意；專科教育程度者，三成八同意，五成七不同意；高中/高職教育程度者，四成同意，五成七不同意；初中/國中教育程度者，五成二同意，三成七不同意；小學及以下教育程度者，五成一同意，三成二不同意。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2025 年 12 月 15-17 日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1077人，市話752人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

延伸閱讀

中選會委員提名人選出爐 藍白黨團發聲卻不表態！

游盈隆被提名中選會主委 吳子嘉盛讚他正派：民進黨內找不到

中選會7委員提名人選出爐 羅智強：黨團大會決定投票意向