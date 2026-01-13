誰還把錢放銀行？韓股迎「夢幻5千點」 南韓5大銀行一週蒸發6千億台幣

圖為2026年1月12日，首爾韓亞銀行的交易室裡，交易員們互相交談。美聯社資料照



據南韓媒體今天（1/13）報導，韓股持續走強，市場預測指出，南韓綜合股價指數（KOSPI）有望迎來「夢幻5千點」，在投資人的期待下，南韓五大銀行的活期存款餘額，一週內驟減約6千億台幣，存款消失的速度相當罕見，同時也增加銀行體系的資金調度壓力。

據韓媒《每日經濟》報導，南韓綜合股價指數（KOSPI）持續走強，今天一度升至4681.58點，連續8個交易日刷新歷史紀錄，市場開始討論，按照目前的上漲走勢，KOSPI有望在今年第一季，突破「夢幻5千點」。

在市場的期待升溫下，南韓銀行體系的存款，正在以罕見的速度流向股市，金融圈的消息顯示，截至本月9日，國內五大銀行（國民銀行、新韓銀行、韓亞銀行、友利銀行、農協銀行）的活期存款餘額為645兆6276億韓元，與上週的674兆84億韓元相比，大幅減少28兆3808億韓元（約6千1百億元台幣）。

過去一週活存餘額大量消失的現象，被南韓金融圈稱為「史上最大的資金挪移（Money Move）」，且投資人普遍認為，銀行存款流向證券市場的趨勢，在短期內將持續下去。

報導指出，即便在去年10月，KOSPI首度突破4000點大關，五大銀行的活期存款，也僅減少約21兆韓元（約4千5百億元台幣），如今的流出規模已明顯超越當時水準。

根據南韓金融投資協會的資料，實際流入證券公司的資金，也創下歷史新高，截至本月8日，存放於證券公司的資金，已經達到92兆8537億韓元，首度突破90兆韓元大關。

評論指出，受到資金轉往股市的影響，去年南韓五大銀行的定存餘額，全年僅增加12兆5850億韓元，與前年的77兆4056億韓元相比，驟減超過80%，銀行體系的資金調度壓力正在不斷升高。

