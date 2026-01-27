誰還提早3小時到機場？過來人曝1情況：一次就怕了

一名網友表示，看不少人出國仍會提早3小時到機場，感到非常疑惑，貼文引起熱烈討論，不少人認為，在機場閒坐，也比一路趕飛機來得安全，其中一名過來人分享經驗說，曾只抓2小時到機場報到，結果當天桃園機場人潮大爆滿，排到只剩1小時就要登機，一路狂奔到登機口，直呼當時真的嚇壞了，從此以後都固定抓3小時報到。

原PO近日於Threads發文問「到底誰現在還會提早3個小時到機場」？貼文引來逾7千人討論，多數網友表示，早到可減少旅途不確定因素，早到有充裕時間可以準備，也不要匆匆忙忙趕時間。

其中一名網友分享經驗，曾只預留2小時報到，結果當天人潮大爆滿，排隊輪到時只剩1小時就要登機，櫃檯人員提醒可能來不及，行李也趕不上飛機，於是緊急打電話安排，並使用空服員的快速通關通道，一路狂奔到登機口，「那一次真的嚇壞我，從此以後我都會預留3小時以上的報到時間。」

寒假正值出國高峰，桃園機場公司提醒，出國旅客務必提早至少3小時抵達機場辦理報到，也可利用新世代自動查驗通關系統（e-Gate），凡持晶片護照、年滿10歲且身高120公分以上的國人，或持居留證的外籍人士，可在e-Gate完成註冊與通關，最快僅需10秒即可完成。

