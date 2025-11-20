誰還記得他／不只是野生郭靜！從街頭爆紅到按摩店 她清唱獲讚：江蕙嗎

記者張雅筑／台中報導

在台中北屯區裡，有一位看似平凡卻內心澎湃的女性——古梅馨。白日裡，她以靈巧的雙手在視障按摩店中工作，替每一位顧客傳遞舒適與溫暖；然而當夜幕低垂、城市的喧囂漸漸沉寂，她的內心卻點燃了另一團火焰——對歌唱的熱愛與不滅的夢想。即使生活中充滿挑戰，她仍堅持用嗓音描繪自己的世界，把每一個音符化作對生活的勇敢告白。從街頭爆紅到按摩店 她清唱獲讚問「你是江蕙嗎？」

古梅馨先天雙眼失明，卻從未放棄對音樂的熱愛！古梅馨並非初出茅廬，早在2014年，她就曾在一中商圈以街頭藝人的身份爆紅，那時有人將她演唱歌手郭靜〈下一個天亮〉的影片分享上網，短短時間就掀起熱議，因為她的聲音極為純淨、情感細膩，加上街頭演唱的自然氛圍，網友們紛紛封她為「野生郭靜」，稱讚她就像郭靜的歌聲從城市街角自然流淌出來，既溫暖又動人。

2014年，古梅馨在台中一中商圈以街頭藝人的身份演唱，因為她演唱郭靜的〈下一個天亮〉而意外爆紅。有人將她的表演影片分享到網路上，短短時間就引發熱議。（圖／資料照）

古梅馨說，台中啟明學校為了讓學生將來能有一技之長養活自己，除了基本學科教育，也非常重視職業技能培訓，所以她早早就考到視障按摩證照。雖然外公一開始不太支持她從事按摩工作，主要是擔心她的安危，但最終還是被孫女說服了。梅馨笑著說，外公唯一在意的就是，不論做什麼工作，「安全和開心永遠是第一位的」，而她最喜歡的唱歌這件事，更是外公一直支持和鼓勵她的部分。（圖／記者張雅筑攝）

古梅馨透露，其實現在視障按摩的工作也不好做，生意非常不穩定，上門的客人時多時少，有時候一天只有幾位客人光顧。（圖／記者張雅筑攝）

即便沒有伴唱帶，也沒有大型舞台的燈光輝映，但她的歌聲卻能穿透人心。每一次清唱，旋律自然流淌，聲音清亮、情感真摯，讓聽者不自覺地起了雞皮疙瘩。不只是「野生郭靜」，古梅馨也是「野生江蕙」！有時找她按摩的客人請她唱「二姊」江蕙的歌，每每聆聽，都驚嘆於她宛如江蕙般渾厚、深情而富有感染力的嗓音，忍不住讚嘆：「她就像是野生江蕙！」梅馨笑著說，確實有不少人稱讚她的聲音就像江蕙，但她自己覺得，還有很大的努力空間，畢竟自己沒有經過專業的訓練，全靠平時的練習和對音樂的熱愛一步步累積。

本來在一中商圈街口演唱，但因為「人紅是非多」，因忌妒而眼紅的攤商，曾惡意檢舉她妨礙交通、聲音太吵或影響他人，讓她不得不面對各種壓力與限制。古梅馨說，那段時間心情常感到焦慮和恐懼，原本單純想唱歌療癒人心的初衷，卻常被外界的非議干擾，「就變得每次要去那唱歌的時候，會想著『啊，今天會不會又被檢舉？』『警察又來了怎麼辦？』讓我很緊張，也很害怕，甚至有點失去信心。」

雖然無法回到過去的一中商圈街口演唱，但古梅馨並沒有放棄自己的歌唱夢想，她會持續申請益民一中商圈的表演機會，也會在工作之餘，把握每個能唱歌的時刻，用歌聲與路過的人分享情感與溫暖。（圖／記者張雅筑攝）

因為屢遭檢舉，加上曾陪她到一中演唱的友人阿嬤年紀漸長，無法再繼續陪她到街口唱歌，綜合各種因素，古梅馨決定不再前往一中街頭表演。街頭演唱的收入本就不穩定，後來又碰上COVID-19疫情，她評估後選擇到視障按摩店工作。但按摩的工作也並非想像中的容易和穩定，梅馨透露，過去在飯店時就曾遇過不懷好意的客人，但還好自己懂得保護自己，也保持專業態度應對，「雖然偶爾會遇到挑戰，但能靠雙手維持生活，也能抽空唱歌給大家聽，這讓我覺得很踏實，也很感恩。」

雖然每天在按摩店等待顧客上門，但她對唱歌的熱愛從未停歇！古梅馨說，外婆生前對她最大的期許就是，希望她可以在唱歌這條路上一直走下去，因為外婆和外公非常喜歡聽她唱歌，也希望她能用唱歌去創造自己的一片天。她透露，外公曾再三叮囑過，不論她做什麼都會給予支持，只希望孫女可以開心就好，但唯獨唱歌這件事別放棄，「他說不希望聽到我因為什麼而受到打擊或挫折，然後就不唱歌了這樣，希望我可以一直唱下去。」

專訪時，古梅馨沒有伴唱帶，也沒有華麗的舞台燈光，她就這樣站在鏡頭前直接清唱，聲音清亮、情感真摯，讓人聽了感動又不禁起了雞皮疙瘩。（圖／記者張雅筑攝）

古梅馨受訪當下，二話不說，便連續清唱三首歌曲。她的聲音沒有任何伴奏的襯托，卻依然穩定而渾厚，旋律流暢自然，情感真摯動人。每一句歌詞都像從心底流出，讓在場的人屏息凝聽，聽得如痴如醉。即使只是短短幾分鐘，她的歌聲卻足以讓人感受到她對音樂的熱愛與堅持，也再次印證了她被稱作「野生江蕙」或「野生郭靜」的理由。

「我偶爾還是會到商圈或參加一些公益表演，只要有機會我都會願意去唱啦！」談起夢想，古梅馨笑得柔軟而堅定。她說，生活不可能一帆風順，每個人都會遇到挫折與低潮，但唱歌讓她學會面對，也讓她懂得將悲傷化為力量。即便沒有舞台聚光燈，古梅馨仍用歌聲照亮自己的生活，也溫暖每一位聽者的心。

古梅馨說，小時候部落裡每次舉辦晚會，外公和外婆都會搶著幫她報名，除了希望自己的孫女可以上台唱歌外，最重要的是想替她賺紅包錢，因為小學6年級後，她就獨自到台中念書生活，家人遠在台東沒辦法常常去看她，兩老希望透過這樣的方式，讓她身上有多一點零用錢，可以買自己愛吃愛喝的東西。（組圖／記者張雅筑攝、受訪者提供）

談及遠在台東的外公，古梅馨忍不住哽咽，她說：「真的很感謝外公從不嫌棄我雙眼失明，反而經常以我為榮。他的支持和鼓勵，給了我無比的勇氣和力量，讓我即使身處困境，也能勇敢追求自己的夢想。」（圖／記者張雅筑攝）

最後詢問她有沒有什麼願望呢？古梅馨笑笑地表示，如果這個願望可以實現的話，她最深的夢想，是能夠與偶像江蕙同台演唱〈風吹的願望〉，因為這首歌陪伴她度過無數孤單與挑戰，也成了她音樂旅程的精神寄託。所以自己真的很希望，如果有機會的話，可以和江蕙「二姊」一起合唱這首歌。

古梅馨的故事，是平凡中的不凡。她用雙手為他人帶來舒適，用歌聲為自己築夢。在台中北屯這片土地上，她像一股悄然流淌的清泉，靜靜訴說著屬於她的音樂人生——即使無伴奏，她的歌聲依舊可以打動人心，像風般穿越城市的喧囂，直抵每個人的心底。

雖然先天雙眼失明，但梅馨在許多生活自理能力上都非常獨立，幾乎不需要別人過多的幫助。她說，過去曾經不解，覺得媽媽是不是不愛自己，為什麼總是那麼嚴格，幾乎把她當一般孩子一樣照顧。後來媽媽過世，自己長大在外獨立生活，才終於理解母親的苦心和愛——原來那份嚴格，是希望她能學會自立，面對生活的挑戰。（圖／記者張雅筑攝）

✎視障歌手古梅馨按摩資訊：

店名：今日按摩中心-遼陽店（視障按摩）

地址：台中市北屯區遼陽五街70號

