誰還記得他／一中街「野生郭靜」去哪了？古梅馨再現美聲 親曝消失原因

記者張雅筑／台中報導

11年前在台中的一中商圈爆紅的視障歌手古梅馨，曾是許多人心中「街頭最動聽的聲音」，她的歌聲讓不少路過的人駐足聆聽。甚至不少人到一中街，就是為了聽她唱歌，還特地打卡、拍照和錄影分享在臉書社群上。（圖／資料照）

台中一中商圈的街頭，11年前曾有一個女孩的歌聲，像清晨透過樹葉的光，柔和卻又清澈，讓許多逛街的路人都為她停下腳步，她就是古梅馨。那一年，她剛考上街頭藝人證照，站在一中街上演唱，沒想到因為一段民眾拍下的影片在網路上瘋傳而爆紅，還被網友封為「野生郭靜」。正當外界期待她踏上光鮮舞台時，她卻選擇了沉默甚至悄然消失在熟悉的一中街頭，讓無數人感到納悶與惋惜，古梅馨親揭背後酸甜苦辣。

來自台東布農族的古梅馨，早產的她先天失明，成長過程相當不易。她受訪時透露，其實母親起初是無法接受雙眼失明的她，甚至想過放棄，「我媽媽一開始沒辦法接受，但我外公跟她說，既然都生出來了就是要照顧，她也是一個生命。」所幸古梅馨在外公、外婆的呵護和充滿愛的照顧下，平安健康長大，並且養成對音樂的熱愛。

古梅馨說，自己是早產兒，一出生雙眼就先天失明，當時爸爸媽媽都很難接受，特別是媽媽，但好在有外公的智慧和愛，除了讓母親接受她，更讓她在充滿愛與支持的環境下長大。（組圖／記者張雅筑攝、受訪者提供）

古梅馨說，外公、外婆外出工作帶著她時都會放錄音機，常常放國語老歌，隨著她漸漸長大，兩老常笑著催她「唱一下試試看」，或要她練唱某首曲子，因為他們覺得，自己的孫女天生就是為唱歌而生。爾後，部落裡的晚會，外公、外婆都會搶著幫孫女報名，不只鼓勵她勇敢站上舞台唱歌，更希望她用歌聲創造屬於自己的一片天空。

小學六年級時，古梅馨獨自離開家鄉台東，前往台中啟明學校求學，一路讀到高中畢業後，她決定留在當地打拚，開始獨立生活並賺取生活費。談起2014年那段意外爆紅的經歷，梅馨坦言，那時的自己「真的嚇了一大跳」，甚至好幾次都懷疑：「這不是在作夢吧？」回憶當時，梅馨說，22、23歲的她剛考取台中街頭藝人證照，在朋友阿嬤的陪同與協助下，鼓起勇氣踏入人潮洶湧的一中商圈表演，那時沒有太多想法，只想專心把歌唱好，讓路過的民眾聽到她的歌聲後可以被療癒和感動，甚至獲得一點力量。

剛考取台中街頭藝人證照後，古梅馨在朋友阿嬤的陪同與鼓勵下，踏上了一中商圈的街頭舞台。她以清亮溫柔的嗓音演唱郭靜的〈下一個天亮〉，歌聲純淨動人，迅速吸引了大批路人駐足聆聽。短短時間內，她的影片在網路上瘋傳，意外讓她爆紅，甚至被網友封為「野生郭靜」。（圖／記者張雅筑攝）

綜藝節目《超級夜總會》也曾邀請古梅馨，當時，她先在台下清唱幾句，沒想到一開口便驚豔全場，讓台上的主持人澎恰恰聽得目瞪口呆，立刻邀請她上台正式表演。（圖／超級夜總會－攝影師小余、林志宇、林家鈞授權提供）

沒想到，她清亮而動人的歌聲迅速吸引許多路人駐足，後來有人將她唱歌的的影片分享上網，沒想到在臉書社群掀起熱議，古梅馨告訴記者，其實朋友告訴她時，自己完全不相信，甚至懷疑朋友是在安慰她刻意編的謊言，但沒想到後來到一中表演，真的來了很多人潮，甚至還接到媒體的採訪邀請，後續更陸續收到各大節目與公司的邀約，古梅馨回憶那時說：「其實自己也嚇了一大跳，覺得天啊，我真的有那麼好運嗎？」

第一次嚐到被看見的滋味，但也第一次感受到名氣背後的壓力！記者詢問古梅馨，那時她爆紅短短一年多，但很快地就消失在一中商圈，甚至臉書上很多網友和粉絲都詢問：「『野生郭靜』去哪了？她去哪了？」到底什麼原因讓妳這麼快就消失在大眾的目光裡呢？

談及這個問題，古梅馨嘆了嘆口氣，坦言爆紅並不意味著順遂！她表示，本來陪伴她到一中街頭表演的朋友阿嬤因年事已高、各自有事無法再同行，加上到一中街頭歌唱常被檢舉「阻礙交通」和「太吵了」，讓她每次出門都心生恐懼。古梅馨說，後來就覺得在那邊唱沒意思，都會被找麻煩，每次去都要怕有人來找碴，於是，她選擇沉寂一段時間，遠離公眾的目光。

為什麼會突然消失在一中商圈街口呢？古梅馨受訪時說，其中一個原因是，朋友的阿嬤年紀大了，無法再帶她到那表演，另一個原因則是「人紅是非多」，常常莫名被其他攤商檢舉，理由包括：妨礙交通、太吵等，讓她感到既無奈又害怕。她說：「我只是想單純唱歌，卻變得好像做錯了什麼一樣。」於是，她選擇暫時離開那個讓她被看見、也讓她感到壓力的街口，回歸平靜的生活，重新找回那份最初單純、為自己而唱的快樂。（圖／記者張雅筑攝）

雖然離開一中商圈街口，但古梅馨沒有放棄唱歌的夢想！搬遷、調整生活、找到安穩的工作，她進入視障按摩院，用雙手感受世界，也用歌聲慰藉心靈。偶爾，有熟客在按摩時聽聞她會唱歌，便請她來上一曲，每當這時，梅馨總是爽朗一笑，毫不猶豫地開口清唱。「我唱歌不是為了掌聲，而是因為唱歌讓我快樂。」古梅馨堅定地說。

儘管沒有大紅大紫，古梅馨仍以自己的方式生活與歌唱。她說：「人不可能紅一輩子，但我有嚐過那份感動，已經很好了。」如今，她希望再次用歌聲觸動人心，即便只是為少數聽眾，也願意把光帶給他人。她強調，只要有機會，她就會繼續唱下去，絕不放棄這個夢想。除了自己對唱歌的熱愛之外，對她而言，唱歌更承載著家人的期望與祝福——這份支持與愛，是她不斷前行的力量來源。

為了生活與延續唱歌的夢想，如今古梅馨白天固定在視障按摩院工作，用雙手為客人舒緩疲憊；而只要有機會，她就會到商圈登記、排隊演出，用歌聲繼續療癒人心。（圖／記者張雅筑攝）

古梅馨說，雖然已離開最熱鬧的一中商圈街口，但她始終沒有放棄唱歌的舞台。只要有機會，她仍會努力申請益民與一中商圈的表演時段，希望能再次用歌聲與大家相遇。她強調，舞台大小不是重點，真正重要的是那份與人分享音樂、傳遞溫暖的初心。（圖／記者張雅筑攝）

「有時候，真正的勇敢，不是要多厲害，而是即使身處黑暗，仍願意相信光，並把那份光分享給別人。」古梅馨的故事，就像她的歌聲一樣，溫柔卻充滿力量。她的人生經歷和故事，告訴大家：即使生命中曾有失落與沉寂，只要不放棄，有一天一定能再次被看見、被聽見。

✎視障歌手古梅馨按摩資訊：

店名：今日按摩中心-遼陽店（視障按摩）

地址：台中市北屯區遼陽五街70號

