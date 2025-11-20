誰還記得他／出生失明母親想放棄 外公一句話挽救！遇酸民她催淚這樣回

記者張雅筑／台中報導

來到這個世界就雙眼失明的古梅馨，她形容，自己的人生起點就面臨常人難以想像的挑戰。受訪時她說，自己其實一度被媽媽的無助和徬徨影響，但還好外公與外婆始終守護在她身旁，給了她無比的安全感與愛。談到在台東年邁的外公，總是笑笑的古梅馨突然哽咽，甚至一度說不出話來，冷靜了一下才說：「很感謝外公從不嫌棄我這看不見，他教我勇敢面對生活，也讓我明白自己值得被愛。」

古梅馨透露，雖然媽媽曾兩度難以接受她，但在外公的耐心開導與鼓勵下，媽媽終於改變了想法。家人的愛與支持，成為古梅馨勇敢追夢的重要力量，也讓她能以更加自信的姿態面對生活和舞台。（圖／記者張雅筑攝）

父母和外婆已相繼過世，而最疼愛自己的外公則遠在台東。獨自在台中打拼生活的古梅馨說：「雖然身邊沒有太多家人陪伴，但每當想起外公對我的關愛，就覺得自己有力量去面對生活的挑戰。」每一次站上街頭唱歌，或是在按摩院工作，用歌聲療癒他人，梅馨說，其實也是把這份來自外公的愛傳遞出去。（圖／超級夜總會－攝影師小余、林志宇、林家鈞授權提供）

談及自己的成長過程，古梅馨不諱言，她說，其實自己兩度差點被媽媽放棄。第一次是懷孕過程，產檢時醫師覺得這寶寶狀況不怎麼好，「那時媽媽就有想過乾脆不要我好了，但外公就說，這是一條生命，不要放棄呀！」第二次則是她早產來到這世界，確定先天雙眼失明，「前面哥哥姊姊都正常，只有我這樣，媽媽就無法接受，覺得自己怎麼會生出看不到的小孩？」好在外公再次跳出來說：「既然都生出來了，那就好好照顧，她也是一條生命，只是眼睛看不到而已。」因為媽媽不知道怎麼照顧起初又有點排斥，所以外公、外婆就主動接下照顧古梅馨的責任，希望她可以在充滿愛的環境下長大。

雖然媽媽曾兩度無法接受古梅馨這孩子，但最後還是接納並自己的方式教育她。母親把古梅馨當作一般孩子照顧，非常注重她是否學會生活自理能力，不希望她凡事依賴別人。起初，梅馨不理解母親，甚至覺得媽媽不愛自己，直到母親過世，以及自己漸漸懂事後，梅馨才明白，那是媽媽愛她的方式——希望她能獨立、自信地照顧好自己，也能勇敢面對生活。梅馨感慨地說：「媽媽的愛雖然嚴格，但那是她對我最深的心意。」

梅馨從小到大承受過同儕的霸凌與嘲笑，甚至曾感到孤單無助。她說，自己在小學6年級前都是在念普通學校，但因為雙眼失明，都沒什麼朋友，也沒能願意跟她玩，所以聽到大家奔跑和玩樂的聲音，內心只有滿滿的羨慕。

訪談過程，梅馨都是笑笑的，唯獨談到外公，她突然情緒突然有了轉變，眼眶開始泛紅甚至哽咽得說不出話來。她努力深呼吸後，才輕聲說：「外公對我來說，不只是家人，更像是我生命中的依靠。雖然他人在遠方，但他的愛與鼓勵，始終陪伴著我，給我勇氣去面對生活的挑戰。」梅馨說，從小到大，外公從未因她雙眼失明而嫌棄過她，反而總是以她為榮。（圖／記者張雅筑攝）

明明歷經那麼多「惡意」——從校園霸凌與嘲笑，到出社會街頭演唱時遭惡意檢舉，甚至網友還曾對她的身材出言嘲諷，甚至質疑她靠失明博取同情——但在受訪的過程中，她幾乎總是帶著微笑，言語間充滿幽默與自嘲。整個人散發出非常樂觀、陽光的氣息，彷彿所有的挫折都化作她前行的力量。

記者詢問梅馨是如何怎麼正向看待這一切，以及怎麼會那麼樂觀呢？她笑笑地說，其實母親曾給自己一個觀念，「就是說人家笑你瞎子，那你不會跟他講說，瞎子海邊還是河邊很多，自己不會去抓！我媽媽給我的意思就是說，人家說你，你就是不要去在意他，你反倒要想說，他是羨慕我還是忌妒我？」梅馨坦言久而久之，自己漸漸地學會轉念並自我安慰，最重要的是，她覺得：「我們眼睛都已經看不見，然後你又要在每次人家講你，你都要在悲傷之中，那我覺得生活就過不下去了。」

梅馨強調，眼睛都已經看不到了，那連別人說的都往心裡去，生活就太難了。所以她會找一些方式去宣洩情緒或讓自己開心，像是唱歌和吃自己喜歡的食物等。

梅馨不久前在台中益民一中商圈演唱，有許多人停下腳步聆聽，甚至拿起手機錄影留念，更有人被她的歌聲打動，給予最直接的支持，透過投錢打賞表達鼓勵。有民眾告訴記者，覺得梅馨的聲音很純粹、觸動人心且好聽，沒有當歌手真是太可惜了！（圖／記者張雅筑攝）

梅馨坦言，過去確實有音樂公司想栽培她成為歌手，但她評估後覺得，這樣的道路可能會失去自己原本對音樂的熱愛與自由。她說：「我不想被框架限制，失去唱歌最純粹的快樂。我希望唱歌能夠治癒自己，也能療癒別人，而不是只為了追求名氣或商業利益。」（圖／記者張雅筑攝）

也正因為那些原因，所以她非常珍惜每一次用歌聲療癒自己與他人的機會。古梅馨表示，自己對音樂的熱愛純粹而真摯，從沒想過要當什麼歌手或明星，只希望透過歌聲傳遞溫暖與正能量：「如果我的歌能讓別人心情好，我就很開心。」受訪時，沒有伴唱帶，她連續清唱三首歌，那乾淨、純粹的嗓音，讓人聽了相當感動，彷彿每個音符都在訴說她的人生故事。

音樂對梅馨而言，不只是表演，更是力量的源泉，她用歌聲釋放內心的痛苦，也希望將快樂傳遞給他人。梅馨說：「我的歌聲裡，有童年的孤單，也有長大後的堅毅。我希望能鼓勵每一個曾被傷害的人：無論困境多大，生活還是要勇敢走下去。」

梅馨也暖心鼓勵和安慰面臨低潮或遇到瓶頸的人們，她說：「生活總有不順的時候，但不要忘記給自己一點時間和空間，相信自己還能再站起來。即使再黑暗，也要試著看到光，哪怕是一點點光，也足以照亮前行的路。」她用自己的經歷提醒大家，勇氣不一定要轟轟烈烈，往往是在平凡的日子裡堅持下去，她笑著說，以自己來說，真的遇到不開心的事情，就是大聲唱歌、吃好吃的東西和喝好喝的飲料，「真的沒有什麼過不去的，我眼睛都看不見了，再為難自己，日子怎麼過？」（圖／記者張雅筑攝）

從被困境籠罩的嬰孩，到用歌聲療癒人心的街頭藝人，古梅馨的人生故事如同她的歌聲一般，動人而堅毅。外公和外婆的照顧陪伴，母親的教育理念，讓她從恐懼與孤單中走出，用樂觀和微笑照亮自己，也溫暖他人。

✎視障歌手古梅馨按摩資訊：

店名：今日按摩中心-遼陽店（視障按摩）

地址：台中市北屯區遼陽五街70號

