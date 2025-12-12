誰還記得他／台中慶記＋酒駕？好人都被撞死 受害家屬：根本國安危機

記者張雅筑／台中報導

21歲高醫大陳姓男大生深夜外送時，遭無照酒駕累犯撞死。此案與8年前「烘焙師陳育邦案」極為相似，姊姊陳昱芳沉痛指出，酒駕致死頻傳，是因司法量刑過輕（平均刑度僅3.15年）、且過度依賴罰金，未能根治累犯的成癮問題。她強調，酒駕是「國安危機」，呼籲政府應視為「帶著武器上路的謀殺行為」，強化事前強制戒癮，保護國家寶貴的勞動力，讓每個人都能平安回家。（圖／資料照）

台中再現「隱形武器」悲劇！年僅21歲、肩負杏林夢想的高雄醫學大學陳姓男大生，深夜兼職外送途中，慘遭無照、闖紅燈的酒駕累犯吳姓男子高速奪命。該案與8年多前發生的「金錢豹酒女撞死烘焙師陳育邦」案有許多共同點，姊姊陳昱芳沉痛指出，酒駕致死案件層出不窮，卻仍遭司法輕縱，不只讓國家培育的人才白白犧牲，更對公共安全造成重大傷害，形同「國安危機」。她呼籲，政府和司法，應正視酒駕累犯對社會造成的深層結構性衝擊。

廣告 廣告

台中長期來被網友嘲諷名產之一是「慶記（槍枝、子彈）」，但近年來，酒駕重大事件頻傳，讓不少人認為「酒駕」已成為這座城市的另一致命標籤。根據根據內政部警政署以及交通部公開發布的「道路交通事故統計資料」和「警政統計通報」的資料顯示，台中市在2019年至2024年間因酒駕死傷的總人數達8,855人，且酒駕發生率和移送法辦人數皆位居六都之冠。

台中市酒駕死傷人數高居六都之冠，被諷為「慶記＋酒駕」的致命城市。專家指出，台中酒駕發生率高的核心問題，可能在於城市對私人運具的極度依賴與大眾運輸及代駕服務的相對不便，使得市民在應酬飲酒後，更傾向於選擇自行開車，進而導致高發生率和高取締件數。（圖／資料照）

近日，高雄醫大男大生，在台中實習卻不幸遭酒駕慣犯奪命，該慘劇再次將酒駕議題推上風口浪尖，同時許多網友也形容，台中根本就是一座充滿「隱形武器」風險的城市，致命組合就是「慶記＋酒駕」。對於這起憾事，自己年僅32歲的烘焙師弟弟陳育邦，八年前同樣被酒駕累犯無照闖紅燈奪命，烘焙師姊姊陳昱芳在接受專訪時，發出了最沉痛的質問：「為什麼被撞死的都是孝子、對國家有貢獻的人？因為這些人他們很努力生活和打拚！」她痛斥這類悲劇已超越個人犯罪，根本可以上升到國家級的危機！陳姊補充道：「被撞死的，多是清晨去打工、深夜加班的年輕人，他們是社會的勞動主力。酒駕致死或重傷，徹底打碎了一個家庭、一個經年累月培養出來可回饋社會的人才、損害國家少子化國安危機下原本應該要存在的GDP。」

不是過失！酒駕犯根本就是「帶著武器上路的謀殺行為」

陳姊受訪指出，酒駕並非過失，而是「帶著武器上路的謀殺行為」！她沉痛地強調，酒駕累犯對其行為可能導致的致命後果心知肚明，卻仍選擇發動車輛，這種心態已滿足了法律上「預見其發生，且不違背其本意」的間接故意殺人核心要件。（圖／記者張雅筑攝）

2017年「金錢豹酒女撞死烘焙師陳育邦案」引起社會的高度關注，肇事的顏姓女子因酒駕累犯、無照駕駛及肇事逃逸等惡劣情節，經法院審理後，最終被依酒駕致死罪及肇事逃逸罪判處合併執行有期徒刑9年6個月，民事部分則判賠家屬新台幣1,068 萬元。此案當時被視為是台灣酒駕致死判例中，刑期相對較重且判賠金額較高的一起案件，對後續的酒駕修法和社會輿論產生了極大的推動作用。

歷經地方法院到高等法院，前後共 6、7 次的開庭，耗時近兩年的漫長司法折磨，家屬才終於等到了刑事判決定讞。烘焙師姊姊陳昱芳說，從理性的角度來看，這個判決已是當時酒駕致死案例中的最高刑期，法官已盡力在法律框架下裁決，但她也強調，刑責的輕重，永遠無法彌補受害者家屬真正的創傷，「對於我們受害者家屬來講，真正的正義應該是還我一個弟弟，這才是最直覺、最正確的答案，但實際上不可能...」

陳姊嘆了口氣，接著表示，這9年6個月的刑期，其實就只是國家體制下對加害者的懲罰，根本沒辦法填補他們受害家屬對這件事心理上的一個洞。

弟弟的悲劇發生後，陳姊不僅寫信入獄給顏女，希望讓顏女永遠記得自己所犯的錯，做到實質上的反省和負起責任，同時持續在臉書上發表對其它酒駕案件的看法。她告訴記者，自己不希望弟弟就這樣白白犧牲，而是希望藉由弟弟的案子以及自己的持續發聲，能喚醒社會對酒駕議題的重視，並推動司法體系做出更有效的事前預防與矯正措施。她堅信，陳育邦的犧牲必須要有意義，成為終結酒駕悲劇輪迴的警鐘。

陳姊在弟弟忌日時都會寫信入獄給顏女，持續了整整8年。這份跨越傷痛的書信往來，並非為了原諒，而是姊姊陳昱芳發起的一場沉重「社會實驗」。她利用文字的力量對顏女施壓與引導，要求她永遠將弟弟陳育邦的死「刻」進心裡，做到實質上的反省與負責。陳姊的目的，是要檢驗漫長的刑期是否真正有效，並防止顏女出獄後再次沈淪，讓弟弟的犧牲能換取社會對酒駕防治的深層反思。（圖／資料照）

但酒駕憾事仍頻傳，甚至在「金錢豹酒女撞死烘焙師陳育邦案」後仍發生 5 起以上酒駕致命的案件，包括：2021年工程師酒駕撞飛兩清潔隊員、2022年王女酒駕逆向撞死停紅燈騎士、2023年公車司機酒駕衝撞路邊男子、2024年東海商圈鄭男酒駕超速失控撞上行人道路人，以及今（2025）年酒駕累犯吳男無照闖紅燈撞死高醫大陳姓男大生等。

陳昱芳對此表示，台灣社會似乎對酒駕行為的定性失衡，她個人認為，多次酒駕、甚至合併毒品使用的肇事者，其行為早已超越「過失」範疇，「這根本已經不是單純的過失，而是『帶著武器上路的謀殺行為』！」陳姊強烈呼籲司法機關，應該將此類行為定性為「間接故意殺人」，在法理上，間接故意的核心在於行為人「預見其發生，且不違背其本意」，但當一個人明知酒駕的致命風險，仍選擇發動車輛，是否即是默許了潛在的死亡結果？陳姊認為，唯有付出高於過失致死數倍的代價，才能真正伸張生命的價值與司法的正義。

數據背後的國安危機：犧牲的勞動力與GDP衝擊

被酒駕撞死的都是正在打拚、對社會有貢獻的年輕人，例如清晨去打工的學生、深夜加班的勞動主力，他們多是孝子，也是國家寶貴的勞動力。烘焙師陳育邦的姊姊陳昱芳沉痛地指出，這類受害者通常是社會的基石和未來人才（如陳育邦是技術烘焙師、高醫大生是未來醫師），他們的犧牲對國家造成了難以彌補的損失，絕非單純的交通意外。（組圖／資料照、家屬提供）

姊姊陳昱芳受訪時指出，酒駕受害者多為正在打拚或未來具備高生產力的年輕人，例如她弟弟陳育邦是技術純熟的烘焙師，另一案例的高醫大生則是國家未來的醫療人才。

「被撞死的，多是清晨去打工的高中生或大學生、深夜加班的年輕人等，這些都是我們國家寶貴的勞動力。」陳姊表示，每一宗致死或重傷的酒駕案件，不僅是單一個體的毀滅和摧毀了一個家庭，更是台灣社會資產的永久損失。若將這些年輕、具高勞動力價值的生命損傷累積計算，其對社會經濟與人才結構造成的衝擊，早已遠超單純的交通事件，形同「國安危機」。

陳姊語重心長表示，台灣在少子化的國安危機下，酒駕肇事者讓國家平白損失寶貴的勞動力和貢獻GDP的人才，這其實是需要正視和嚴肅看待的問題，但這卻是一個政府在計算財產損失時，極少會納入考量的隱形成本。

人權的悖論：生者與逝者的發聲權；數據揭示縱容—罰金與僥倖文化

陳昱芳指出，台灣酒駕層出不窮，根源在於國民文化中根深蒂固的僥倖心態，以及司法處遇未能有效根治成癮問題。許多酒駕者認為「付錢了事」或「不會那麼倒楣被抓」，這種僥倖心理被法律對罰金的高度依賴所助長。法務部數據顯示，酒駕緩起訴處分中，檢察官最常命被告向公庫支付罰金（近五年累積高達 40 億元），而附命強制酒精戒癮治療者每年平均僅約 255 人。這種傾向於財產罰的結構性缺陷，助長了「用錢買命」的觀念，卻無法觸及酒駕累犯的成癮病根，正是導致悲劇輪迴的關鍵所在。（資料照／記者張雅筑攝）

面對社會總是一犯再犯的「酒駕迴圈」，陳昱芳歸咎於國民文化中根深蒂固的「僥倖」心態，以及法律推動的遲緩。她觀察到，進步的修法往往需要重大事件引發的「痛」，才能讓人民意識到嚴重性。

但她指出，其實更深層的困境，在於台灣社會對「人權」的解讀。「我們社會真的比較在意所謂的人權這件事，但死掉的人權卻好像就不是那麼被當一回事…」陳姊表示，當肇事者的人權受到高度關注時，已逝的受害者卻無法為自己發聲。人們常以「死者為大」作為道德搪塞，但這句假借逝者之名的言論，本質上是活著的人在逃避責任或詮釋悲劇。她強調，真正應爭取的，是為「活著的人」去爭取一個沒有恐懼的道路安全權益。

此外，陳姊和遭撞死高醫大男大生的爸爸還共同指出，酒駕問題難以根治，與司法處遇的結構性缺陷有關。根據法務部數據顯示，酒駕緩起訴處分中，檢察官最常命被告向公庫支付罰金（5年累積近40億元），而附命強制酒精戒癮治療者每年平均僅約255人。

受害家屬們指出，這種對財產罰的高度依賴，助長了「付錢了事」的僥倖心態，未能根治累犯的成癮問題，正是導致「很努力生活和打拚」的好人不斷被犧牲的結構性病灶。

此外，根據法務部統計資料顯示，司法處遇上確實存在傾向輕縱的結構性問題！根據法務部統計，近5年（2019～2023年），雖然檢察官對酒駕致死案的起訴率高達 86.8%，但酒駕致死者的平均刑度僅約3.15年，受害家屬一致認為「量刑過輕」，遠低於家屬所訴求的嚴懲。受害家屬指出，這與社會對酒駕「零容忍」的期望形成巨大落差，顯示法院在實際量刑上仍傾向於從輕發落，難以體現司法正義，也讓許多受害者家屬質疑法律無法有效嚇阻累犯。

受害家屬的血淚：能不能讓每個人平安回家？

陳昱芳每次出庭都會穿上弟弟烘焙坊的制服。這套黑色的制服對她而言意義非凡，它不僅是紀念弟弟對烘焙的熱愛與專業，更是她面對司法訴訟時，將弟弟的夢想與犧牲穿在身上，代替弟弟爭取正義的「戰袍」。 這是她向法庭和肇事者無聲的控訴，提醒所有人陳育邦是一個真實、有夢想的生命，而非僅僅是案件中的一個數字。（資料照／記者張雅筑攝）

從台中居高不下的死傷數字，到兩代受害者家屬（烘焙師姊姊與高醫學生父親）的血淚控訴，酒駕已超越個人道德問題，成為一個涉及公共安全、人才耗損與司法效能的「國安級」結構性危機。

烘焙師陳育邦的姊姊陳昱芳，為了保護年邁的父母，獨自扛下長達兩年的官司折磨，並將對弟弟的思念化為長達8年的書信「社會實驗」，不僅如此，她更化悲痛為力量，持續追蹤關注其他酒駕案件，並透過弟弟烘焙坊的臉書粉專批判司法體系的量刑過輕與矯正機制的失靈。 陳昱芳的目標很簡單，卻也極為沉重：她要以弟弟的犧牲，換取社會對酒駕問題的真正正視，促使政府與司法做出結構性的改變，讓每個家庭都能有權利期待，所愛之人能夠「平安回家」。

誰還記得他？「平安回家」是社會最莊嚴的誓言

陳育邦熱愛烘焙，是家中的孝子，也是社會中具有高貢獻潛力的勞動力，但年僅32歲就遭酒駕累犯奪走性命。陳昱芳沉痛地指出，像弟弟這樣努力生活、對社會有貢獻的年輕人，卻因為酒駕累犯的惡行而無辜犧牲，這讓她的悲痛更甚，也促使她必須站出來，為弟弟以及所有類似的受害者發聲。（圖／家屬提供）

從8年前的烘焙師陳育邦，到今日的高醫大陳姓男大生，這些被犧牲的年輕身影，是台灣社會最寶貴的勞動力和希望。他們在深夜打拼，卻被酒駕這個「隱形武器」無情收割，而留給生者與國家的，是無法量化的 GDP 損失，以及永難癒合的創傷。

烘焙師的姊姊陳昱芳，以血淚的堅持，撕開了酒駕致死案背後最殘酷的真相：它不只是交通意外，而是司法量刑過輕、矯正體系失靈、社會對「僥倖」文化縱容的「國安級」結構性危機。 當我們看到酒駕致死平均刑度僅3.15年，當看到罰金遠多於強制戒癮治療，我們必須承認，法律尚未真正體現生命的價值。

陳昱芳用8年的抗爭，從獄中書信到放棄千萬賠償，只是為了爭取一個最基本的權利：讓每個努力生活的人，都能平安回家。

願陳育邦的犧牲，能成為台灣社會無法迴避的警鐘。真正的司法正義，不該是讓逝者為活著的人「被原諒」，而是要讓所有潛在的肇事者深知：酒駕行為被定性為「間接故意」，付出高於過失數倍的代價。記住陳育邦、記住高醫大生，就是記住那份沉重的代價。

唯有正視酒駕是成癮病灶，國家以強制介入取代輕縱，讓「平安回家」成為社會最莊嚴的誓言，我們才能驕傲地回答：我們記得他，並為他，換來一個更安全的台灣。

更多三立新聞網報導

誰還記得他／金錢豹酒駕女假釋了 受害家屬棄千萬賠償：讓她沒理由沉淪

誰還記得他／無聲戰役！烘焙師遭金錢豹酒女撞死 家屬：正義永遠虧本

誰還記得他／牙醫肉身護員工遭砍死 冷血男警都想踹！遺孀：司法幫逃死

誰還記得他／「就我來啦！」楊季章為拆彈犧牲 劉應中憶同袍：是烈士了

