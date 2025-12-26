誰還記得他／天才仁醫遭撞死 母一夜白頭…台灣酒駕足以燒掉3座台北101

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

記者張雅筑／新北市報導

活潑善良的曾御慈，從小就極度珍視生命，優秀的她一路跳級和領獎學金，成為同僚眼中的「天才仁醫」。她不只醫術卓越，更將愛心奉獻給最弱勢的病患，原本正準備走向無國界醫療的廣闊天地，卻因一場酒駕意外，讓這顆熱切救人的心永遠停駐在32歲。（圖／記者張雅筑翻攝）

台大醫師曾御慈以卓越醫術與仁愛精神聞名，專精感染與愛滋病科，熱心照顧弱勢與急重症病患，被師長與同事譽為「天才良醫」。她聰明過人，提早一年入學小學，小四跳級到小六，高中順利考上第一志願北一女，展現非凡學習能力。然而，2013年返家途中，她遭酒駕累犯撞擊，不幸殞命。愛女的離世讓母親陳敏香一夜白頭，她認定酒駕絕非意外，而是一部對社會文明的「移動殺人機器」。12年來，陳敏香將哀痛化為行動，提醒社會正視酒駕危害，並持續推動生命教育與交通安全，為女兒討回公道，也為每一條生命發聲。

廣告 廣告

天才仁醫曾御慈——從跳級生到愛滋研究

曾御慈的一生，是與時間賽跑的生命。她跑得比同齡人快，不是為了名利，而是為了能更早站在救人的第一線。

陳敏香翻動著女兒的遺物，其中最讓她鼻酸的，是患者們在御慈走後寄來的感謝信。信裡一字一句寫滿了對曾醫師的感激，也安慰著這位心碎的母親。這些泛黃的信紙和明信片，見證了御慈生前如何溫暖病人的心，也讓陳敏香感覺到，女兒雖然離開了，但她的溫柔與大愛，依然活在這些被她救治過的人生命裡。（圖／記者張雅筑攝）

1、兩度跳級的純粹靈魂

陳敏香輕撫著女兒小時候的照片與受訪時的泛黃報紙，聊起御慈，語氣裡滿是當母親的驕傲。她說，御慈雖然沒念過幼兒園，但學習能力出眾，比別的孩子早一年進小學，小四那年在瑞芳國小導師的推薦下，她參加跳級甄試，直接跳入六年級，小學五年就完成學業。到了國中時，她還免試進入瑞芳時雨中學就讀，三年學雜費全免，高中更順利考上第一志願北一女，優秀得從不讓家裡操心。

大學階段，面對未來的路，御慈開始思索人生志向，因為心裡想的始終是「怎麼救人」，所以最後決定以行醫救人的方式實現理想。原本她想挑戰壓力最大的外科，但因為擔心自己高度近視，怕手術台上哪怕只有一點點誤差，都會影響病人的安危，這才改選內科。

雖然是眾人眼中的天才，但御慈從不擺架子，她不是那種高高在上的才女，而是會把病人的痛放在心上的醫者。在台大醫院完成感染科訓練後，她主動選擇了最忙、最累的急診創傷部，想在生命最危急的第一線，守護每一個家庭。

2、鑽研愛滋：走進被遺忘的角落

曾御慈當年不挑輕鬆的路走，反而選擇壓力大、且當時社會仍有偏見的感染科和急診創傷部，並全心投入愛滋病研究。她不在乎病患的身份，只在乎他們的痛。這份「哪裡辛苦哪裡去」的堅持，讓她成為病人心中的大天使，也展現了她想用專業守護社會邊緣弱勢的醫者初心，這種不畏困難的背影，至今仍讓醫界後輩深深敬佩。（圖／記者張雅筑攝）

投身愛滋病研究，是國內極可能拿下諾貝爾獎的人外，曾御慈生前也相當重視台灣的醫療外交，曾隨團到瑞士日內瓦拜託「投我們一票」，替台灣爭取加入WHO（世界衛生組織）。媽媽陳敏香說，其實女兒最大的願望是成為一名無國界醫師，想讓世界上的弱勢都獲得良好的照顧。（圖／記者張雅筑翻攝）

除了急診室的生死時速，曾御慈更投入了當時仍充滿社會標籤與歧視的「愛滋病（HIV）」研究。在那個許多人對愛滋病避之唯恐不及的年代，她以極其冷靜的科學頭腦與柔軟的心腸，致力於提升感染者的生活品質與治療精準度。

曾御慈曾說：「病人的痛不只是身體上的，社會的排擠更讓他們絕望。」她原本計畫在累積足夠的臨床經驗後，申請加入「無國界醫師（MSF）」，去非洲或戰亂地區，將她的天賦奉獻給最弱勢的群體。然而，這份宏大的仁心，卻在2013年5月28日那一晚，永遠地留在了土城區的斑馬線上。

移動的殺人機器與毀滅的連鎖反應

看著女兒的遺物、照片，陳敏香對那些無視人命的酒駕累犯感到極度憤怒。她痛心疾首地表示，這不只是自私，根本是隨機殺人！這些累犯貪圖一杯黃湯的快感，喝了酒又不守法，隨手毀掉別人家珍視一輩子的心頭肉，她忍不住質問：那些破碎的家庭、救不回的天才醫師，難道還換不回加害者的一絲良知與社會的嚴厲制裁嗎？（圖／記者張雅筑攝）

陳敏香在專訪中，用最沉痛的語氣將酒駕肇事者形容為「移動的殺人機器」，這不只是情緒性的發言，而是基於無數破碎家庭血淚的觀察。以下為她觀察到台灣酒駕問題背後的三大結構性問題：

1、無視法治的慣犯威脅

「許多嚴重肇事者並非初犯，而是長期無照且頻繁酒駕的慣犯。」陳敏香指出，這些人缺乏基本的法治觀念，酒精已經摧毀了他們的自律神經與對生命尊嚴的敬畏。這使得守法守規的用路人，即便是在綠燈下走在斑馬線上，也隨時處於被獵殺的危險中。

2、重創4個家庭的餘震

一場酒駕事故，毀掉的不僅是一個生命。陳敏香提到，御慈過世後，她自己彷彿被困進了「心牢」，長久承受無法釋懷的悲痛。她說：「一次事故，往往會重創至少四個家庭：被害者雙方的家屬，以及加害者的家庭。」這種連鎖的社會傷痛，任何法律補償都無法完全彌補。

3、驚人的社會代價：消失的3座台北101

台灣酒駕頻傳，大眾似乎快要麻木，但你可能不知道，酒駕賠上的社會成本有多驚人。過去11年，全台因酒駕付出的代價高達180億元，這筆錢足以蓋出 3 座台北101大樓！這些本該投入醫療、教育的資源，卻因為某些人的僥倖與自私，在馬路上燃燒殆盡。酒駕不是個人的事，而是全台灣共同承擔的慘痛損失。（圖／資料照）

酒駕對台灣造成的損害，除了情感層面，更有驚人的經濟損失。根據防治協會秘書的推估，過去11年間，因酒駕致死與重傷所造成的社會成本（包括醫療資源、勞動力損失、保險賠付及後續社會救助等）增加超過180億新台幣。

「這筆錢，足以蓋3座台北101大樓。」 陳敏香痛心地說。這180億本可以用來提升偏鄉醫療、改善教育環境，卻因為部分人的自私與僥倖，燃燒成了公路上的灰燼。

12年長征的觀察——在進步與困境間掙扎

投入酒駕防治超過12年，陳敏香談起現狀忍不住長嘆一口氣。她坦言，每當看到酒駕新聞，心依舊會抽痛。她心痛教育做得不夠深入，雖然課綱有提到酒精防治，但往往要看老師個人意願才決定教不教。她感嘆，如果學校不能全面落實、從小紮根生命教育，孩子就難以學會尊重生命，那種「酒後不開車」的堅持，恐怕永遠趕不上悲劇發生的速度。（圖／記者張雅筑攝）

這12年來，台灣的酒駕防治確實有了改變，但這些改變在陳敏香看來，依然追不上悲劇發生的速度。

1、進步面：法治的警惕效果

整體而言，酒駕發生頻率在強力執法下有所下降。加重刑責（曾御慈條款）、公布肇事者姓名長相、甚至要求肇事者到殯儀館進行社會勞動，這些手段對於一般「愛面子」或仍有社會功能的守法民眾來說，具有顯著的約束力。

2、困境面：

累犯問題的死結： 數據顯示，仍有許多累犯無視法紀，甚至有人擁有高達16次酒駕紀錄，且酒駕累犯中約7成患有酒癮。對這群人而言，罰鍰與短暫的刑期已失去作用，他們是馬路上最危險的「不定時炸彈」。陳敏香表示，針對這些人，目前的司法體制因結案壓力，往往傾向直接判刑，而非給予長期的緩起訴戒治處分，導致「斬草未除根」。

觀念頑固與心存僥倖： 台灣的飲酒文化中，仍有許多人對「喝一點沒關係」深信不疑，甚至還有勸酒文化。不僅如此，台灣買酒過於便利，且飲酒年齡有低齡化趨勢。陳敏香呼籲企業應學習「廣達」模式，推動戒除勸酒文化，並建立「酒駕即開除」的嚴格職場規範，如同國軍與職棒的示範效應。

社會健忘症： 社會大眾往往在看到高醫大男大生這類慘案時義憤填膺，但新聞熱度一過，議題便隨之冷卻，導致防治推動力道難以持續。

預防醫學的終極目標——文化重建與強力隔離

陳敏香語重心長地說，台灣人常覺得「喝一點沒關係」，這種僥倖心態配上勸酒文化，是酒駕改不掉的病根。加上買酒太容易、飲酒年齡下降，讓防治更難做。她呼籲企業應帶頭示範，學習廣達尾牙、春酒等「不提供酒」的做法，並比照國軍和職棒，建立「酒駕就開除」的嚴格條款，只有從職場與文化全面硬起來，才能真正攔住那些心存僥倖的人。（圖／資料照）

陳敏香將酒駕防治視為一種「社會疾病的預防醫學」，認為如果前端教育不扎根，再嚴格的法律也只能疲於奔命。她提出三大行動方向：

1、強力隔離累犯

針對酒精成癮或惡意累犯，陳敏香主張採取「強力隔離」措施，包括電子監控、強制醫療戒斷或長期社會隔離。她強調，這不是懲罰，而是為了保障社會大眾的生命安全。

2、教育現場的空窗期

雖然課綱已有交通安全教育，但實務中資源多投入防毒與菸害防治，交通安全往往被邊緣化。陳敏香提倡「小手牽大手」的家庭教育改革，讓孩子成為家庭守護者，糾正長輩錯誤的駕駛行為。

3、未來4項期許

教育為本：從生命教育著手，根植「尊重生命」的價值觀。

嚴格連坐責任：落實同車者監督義務，讓酒駕防治成為全民共識。

司法正義落實：判決應符合社會期待，發揮警示效果。

重塑社會風氣：建立「酒駕可恥」的社會主流認知，如同菸害防制。

搶救五天仍喚不回女兒，陳敏香在萬般不捨中決定為曾御慈完成器捐。她忍著淚說，女兒生前救人無數，這次能捐的都捐了，不只是器官，連皮膚與骨骼也遺愛人間。陳敏香深信，這是深愛病人的女兒會做的決定；雖然御慈的生命停在了32歲，但她的愛卻藉由受贈者延續下去，以另一種方式守護著她最愛的社會。（圖／記者張雅筑翻攝）

12年前，曾御慈醫師在斑馬線上倒下的那一刻，台灣醫界失去了一個天才，世界失去了一個未來的無國界先驅。但12年後，她的母親陳敏香依然挺著脊梁，在法治與教育的戰場上奮鬥。

陳敏香坐在瑞芳老家的窗邊受訪，她說，每一晚都有無數家庭在等待家人歸來，「每一位守法駕駛的平安歸來，都是我對女兒最好的交代。」這番話，在整座島嶼的黑夜裡隱隱震盪，它既是一個母親最溫柔的期盼，也是對這個國家最嚴厲的督促。只要酒駕死傷不歸零，這場為了生命而跑的長征，陳敏香就不會停下腳步。

在瑞芳老家，陳敏香為愛女保留了一角專屬空間，櫥櫃裡整齊擺放著御慈的照片與獎狀。她輕輕轉動女兒當年送的音樂盒，熟悉的旋律在寂靜的屋內響起，彷彿女兒從未遠去。陳敏香說，這裡鎖著御慈最優秀、最燦爛的時光，雖然人不在了，但透過這些遺物與樂聲，她依然能在每個想念的時刻，與那個溫柔的天才女兒再次相遇。（圖／記者張雅筑攝）

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

更多三立新聞網報導

誰還記得他／台中慶記＋酒駕？好人都被撞死 受害家屬：根本國安危機

誰還記得他／無聲戰役！烘焙師遭金錢豹酒女撞死 家屬：正義永遠虧本

獨家／爸病倒靠母養全家…9歲童夜市掌廚賣麻辣鴨血：想讓媽媽休息吃飯

誰還記得他／一中街「野生郭靜」去哪了？古梅馨再現美聲 親曝消失原因

