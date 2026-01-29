誰還記得他／揭辜家祕史！辜寬敏最後遺憾曝 96歲前外交官：花光錢愛台

記者張雅筑／台北－彰化報導

高齡96歲的前外交官林尊賢，駐外資歷深厚，退休後因高爾夫球與辜寬敏結為至交。他在受訪中親自揭開「辜家祕史」，從兄弟倆截然不同的政治立場到私下的手足情深，林尊賢細膩勾勒出辜寬敏在政治煙硝之外，那份「就算口袋剩一塊錢，骨氣也要值千金」的愛台情懷與執著遺憾。（圖／記者張雅筑攝）

如果說，鹿港鎮長許志宏眼中的「辜老」辜寬敏是位「歸鄉報恩」的游子，那麼與辜有著逾20年深厚交情、擁有46年資歷的前外交官林尊賢先生，則在回憶錄《外交老兵》中，為大家勾勒出這位「逆風蒼鷹」在政治煙硝之外，最為柔軟且真實的晚年私容。在林尊賢的訪談中，辜寬敏是一位擁有一股仙風道骨氣息且真誠直率的良師益友，更是一位以浪漫的理想照亮時代的「政治實踐家」和「老派紳士」。

現在已高齡96歲的林尊賢，堪稱我國資歷最深厚的外交官，因為他駐外長達37年，在這些歲月裡，共計去過7個國家、8個地方，71歲時還是駐韓代表，林尊賢笑說，那時自己可是外交部裡「最老的」。閱人無數的他，在晚年退休後遇見了最交心的「球友」兼「搭牌子」辜寬敏，兩人跨越身分與性格的鴻溝，成了彼此生命黃昏時最強大的心靈支柱。

林尊賢高齡71歲時仍是我國外交官，當時他派駐韓國擔任代表，堪稱外交部當時「最老的」前線戰將。在他長達46年的外交生涯中，足跡遍及7國8地，更曾親歷台韓斷交等關鍵時刻。（圖／記者張雅筑翻攝）

談及認識「辜老」辜寬敏的過程，林尊賢告訴記者，那不是在嚴肅的談判桌上，也不是在杯觥交錯的政商酒局，而是在綠草如茵的高爾夫球場。「球場是觀察一個人本性最好的地方！」林尊賢笑笑地向記者分享，自己在退休後開始好好享受交朋友、打高爾夫球和打牌聚會的快樂自在人生，因緣際會認識了辜寬敏。首次見面就在球場，即便是打球，辜仍展現出老派的紳士精神，即便球況不佳，他也從不怨天尤人，那種「逆風也要揮桿」的姿態，與他在政治路上的堅持如出一轍。林形容，辜寬敏球風如其人，「果斷、不拖泥帶水，且極度重視規則與格調」。

林尊賢說，在認識辜寬敏前，自己於公於私早已和辜家有往來，先是其同父異母的五哥——辜振甫，那時自己擔任外交部亞太司長時，辜振甫擔任APEC（亞太經濟合作會議）特使，在彼此任內，因公務往來，所以有許多接觸，進而建立了深厚交情。後來辜振甫卸任，改由辜濂松，也就是辜寬敏的四哥——辜岳甫之子接任，林尊賢與辜濂松也有許多互動，所以彼此關係一直都維持得很融洽。

林尊賢與辜寬敏及其夫人王美琇合影。林尊賢透露，他私底下都稱呼辜寬敏為「寬敏先（Kuan-min San）」，因為兩人都曾受過日本教育，交談時慣用日語，更能傳達語境中的真誠與默契。對他而言，辜寬敏不僅是位仙風道骨的紳士，更是毫不偽善、無話不談的知己，這份超越政治名號的純粹友誼，成了兩人生命黃昏中最珍貴的支柱。（圖／記者張雅筑翻攝）

然而，唯有與辜寬敏的這段交情，脫離了公務與家族的名號，昇華為純粹的友誼。林尊賢這麼介紹自己人生裡難得且寶貴的知己，他說，辜寬敏大自己4歲，別人都尊稱他為「辜老」，但自己私下都稱他為「寬敏先（Kuan-min San）」，因為他總流露一股仙風道骨氣息，個性直率真誠「毫不偽善」，所以初次見面就對他印象深刻，「我們每次見面、聚會或交流都無話不談，每次都聊得非常愉快和暢快，你知道為什麼嗎？因為我們倆從小就接受日本教育，所以很習慣說日語，我們都用日語交談，那種語境中的真誠與默契，加上彼此有著相同的成長時空背景，這種情感讓我們更加親近，旁邊的人很難體會或了解的。」

林尊賢感慨地對記者說，外界常看到辜寬敏強勢、甚至有點霸氣的一面，但在他看來，那其實是一種「極致的純粹」。

談到自己最佩服辜寬敏的部分，林尊賢說，辜對台灣的歷史和國際政治甚至是未來發展，都有著獨到且務實宏觀的見解與眼光，「他真的很愛台灣，對國家有著遠大的理想情懷，認識越來越久，我對他的那個『勇氣、信念和執著』，真的非常敬佩。」

這種敬佩，不僅源於辜寬敏對政經局勢的判斷，更源於他骨子裡那股「不願屈服」的草根韌性。林尊賢眼神中帶著笑意，向記者透露了一個辜寬敏私下曾分享過的性格祕密：「他曾感嘆，身邊的人不是敬他、就是怕他，不然就是想從他身上得到資源。但他在跟我聊天時，卻像個大男孩一樣坦率，他曾跟我開玩笑說，他的政治勇氣不是書本教的，而是小時候『打架』打出來的！」

圖為辜寬敏與母親岩瀨芳子和兄弟姊妹的合影。儘管生於日本，芳子夫人卻能說一口道地的「鹿港腔」台語，並始終教導孩子不可輸給別人、要以此為家。林尊賢回憶，辜寬敏那股為了尊嚴不惜「硬碰硬」的草根韌性，正源自母親心照不宣的支持與教誨。這份母性的剛強，不僅形塑了辜寬敏從小勇於反抗強權的「尚武」精神，更成了他往後政治生涯中堅毅如鋼的鬥士底蘊。圖中媽媽左後方為辜寬敏少年時）。（圖／資料照）

聽到這番話，記者不禁愣住，覺得有些有趣也有些納悶...林尊賢笑了笑，補充道，因為辜寬敏天資聰穎，當時在學校不僅成績優秀，運動表現也非常出色，遠勝過其他日本學生，「他的光芒和傲氣讓那些日本學生很不服氣啊！就覺得說，你一個台灣人怎麼可以比我們厲害，功課和體育竟然比我們日本人好，怎麼能？於是日本同學就常常用言語挑釁，或者對他下戰帖。」辜寬敏可不是那麼好欺負或輕易服輸的人，每當日本學生圍上來挑釁，或者試圖用集體力量羞辱他時，辜家「八少爺」不僅不退縮，反而是硬氣地反擊，不論是用口才還是拳頭。

「他曾對我說，那時候打架不是為了愛表現，而是為了『尊嚴』！」林尊賢眼神中閃爍著對老友的理解，他解釋道，在那樣的時代背景下，一個台灣孩子要能在殖民者的傲慢面前挺直脊樑，除了腦袋，有時候真的需要一點「硬碰硬」的膽識。林尊賢分析，那種在校園角落與日本學生一對一、甚至一對多的「打架」經驗，其實就是辜寬敏政治啟蒙的起點——他發現，只要你不怕、只要你敢反擊，強權也無法讓你屈服。

林尊賢進一步分享，辜寬敏的母親——岩瀨芳子，雖然是日本人，在那時的時空背景是日本政府為了牽制辜家，甚至帶有一點政治聯姻色彩的安排，但芳子夫人對辜寬敏的教育卻極其深遠。岩瀨芳子不僅會講一口道地台灣話，甚至還帶有些「鹿港腔」，這讓她在辜家大宅中，不只是一個身分特殊的日本女性，更是一位深愛這片土地的母親。

「寬敏先曾說，他對台灣的認同，很大一部分來自於母親的教導。」林尊賢透露，儘管母親是日本人，但芳子夫人總叮囑孩子們：「你們是在台灣長大的，你們的家就在這裡，不可以輸給別人，更不能讓人看不起！」這種母性的剛強，成了辜寬敏在校園裡敢於與日本學生「打架」、爭一口氣的底蘊。林補充道，辜寬敏每次傷痕累累回家，母親明知他是和人打架了，但從不責備和多說什麼，反而是一派輕鬆地說：「唉呀！怎麼又把自己搞得全身髒兮兮啊？」接著要他趕快去清理身上的傷痕或換掉那身狼狽的髒衣服，簡單幾句話，卻隱含著一種心照不宣的支持。因為母親深知，在那樣的年代，台灣孩子若不學會反抗，就注定卑躬屈膝。

母親的態度，讓辜寬敏從小養成了「尚武」的精神，林尊賢指出，這也就是為什麼辜在往後的政治生涯中，始終展現出一種「鬥士」的姿態，那股自帶氣場的不怕衝撞又堅毅如鋼。

接著聊到辜寬敏生前捐了大半家產「還給台灣人」，回饋自己的「根」鹿港鄉親們，林尊賢透露，其實早年辜的財務狀況並不穩定，他為了實踐政治理念，幾乎傾盡所有投入獨立運動與智庫運作。林尊賢回憶，辜寬敏曾自述在流亡期間及在海外推動台獨運動時，那時自身沒有什麼殷實的企業支撐，所以很快地花光了父親留給他的財產，後來好不容易返台，初期經濟狀況仍相當拮据，經常得靠六哥——辜偉甫的接濟。

不斷地在自己的政治理想中，不論是台獨運動還是雜誌與刊物等，辜寬敏投入了相當可觀的金錢，林尊賢指出，那時辜不計代價地在理想中「散財」，間接讓第一任太太漸漸地覺得他不是個「顧家」且能依靠的對象，甚至曾毫不諱言地對辜說：「我靠教英文就有不錯的收入，能過活還能自己把孩子養大，所以放心，我不會太依賴你。」

這番話雖然聽來刺心，卻也映照出辜寬敏為了信念所付出的家庭代價。林尊賢感嘆道，在外界看不到的角落，辜寬敏背負著常人難以想像的寂寞，但他從沒低過頭，始終堅持「以商養政」，經營漁業與事業，不是為了累積私人財富，而是為了讓理想有銀彈支撐。即便在最艱困、甚至被黨國體制封殺財路的時刻，他那套白西裝依舊燙得筆挺，那份「就算口袋只剩一塊錢，骨氣也要值千金」的傲骨，讓林尊賢至今提起來仍滿懷敬佩。

眾所皆知辜家成員主要遊走於國民黨政府與權力核心，多持親藍立場，唯獨辜寬敏主張台灣獨立，政治立場迥異。林尊賢說，辜曾向他多次分享，其五哥辜振甫過世前，曾誠懇地用日語對家中排行老么的辜寬敏說：「八舍，你走台灣主體的路，你的選擇沒有錯，我當哥哥的也都贊成...但是，你要讓我以國民黨忠誠黨員的身分走完這一生，不要反對他們將國旗和黨旗覆蓋在我的棺槨上。」

林尊賢的這段分享，揭開了辜家大宅門後最動人的歷史切片，一個是在體制內折衝兩岸、背負家族與政權使命的長兄；一個是在體制外逆風而行、為了台灣尊嚴散盡家財的么弟。在生命的最末端，辜振甫用這番話肯定了弟弟的叛逆，而辜寬敏也用沈默的尊重，成全了哥哥對體制的忠誠。林尊賢告訴記者，這沒有所謂的對錯，只是立場不同，而那番話正是道盡了大時代下兄弟倆各自的堅持與無奈，但他們都選擇尊重對方。林感性地說，自己很深刻辜寬敏當時的分享，因為那是濃厚且難能可貴的手足之情。

說著說著，林尊賢突然捂著臉，有些哽咽，他告訴記者，「寬敏先」在過世前好像早有預感...林尊賢說，雖然在辜人生最後半年飽受肺腺癌之苦，但他仍聽醫師的建議維持正常作息，經常找老朋友們打麻將，「我記得最後一次一起打牌的時候，他掛著鼻胃管，旁邊還有兩名護士照看，但他還是精神奕奕的推牌，我到現在還記得那模樣。」

但這和早有預感有什麼關係呢？林尊賢補充道，辜家在陽明山上，早期都是自己開車上山參加聚會，但後來年紀大了，「寬敏先」擔心他危險駕駛闖禍或出事，所以貼心安排年輕球友——賴進豐建築師專門接送他上下山，「後來寬敏先「成仙了」，我們這3個90多歲的老人從去辜家改去謝南強家裡打牌，看到賴建築師坐在原本寬敏先的位置上，心情很複雜，忍不住會想到他瀟灑推牌的模樣，往日情懷歷歷在目。這也讓我領悟到一件事：是不是他早就知道自己時日不多了？所以安排了接替他的『牌搭子』在我們這群老朋友裡，就是希望我們不要因為他走了，原本的聚會就中斷，想想就難過。你看，他不是那種輕易妥協的人，卻總能設身處地的為別人著想，真的滿懷念他的，這生能遇到這樣的朋友，就算只有一個也很幸運了！」

最後詢問林尊賢，辜寬敏生前有特別交代些什麼或比較遺憾的事情嗎？他沈默了片刻，望向窗外，彷彿在記憶的迴廊中搜尋老友最後的身影。林尊賢緩緩開口，語氣中帶著一抹外交官特有的深沈與淡然：「交代不敢說，但他那輩子最大的『遺憾』，其實也是他最偉大的『堅持』。他常說，台灣還不是一個真正正常的國家，這是他到閉眼前都還掛念的事。」

林尊賢向記者透露，辜寬敏生前最念茲在茲的，不是辜家那顯赫的家世資產，而是如何讓台灣在國際社會挺直背脊。他提及，辜曾說過：「中國如果願意承認台灣是一個國家，幫助台灣加入聯合國，台灣人的子子孫孫將會永遠感謝中國人，也會和中國維持最友好的『兄弟之邦』情誼與關係。」林尊賢指出，這番話有許多解讀的方式，但就他對辜的了解，「這其實是寬敏先最極致的溫柔和理想。外界聽起來或許覺得他是在談政治框架，但在他心裡，這其實是把他在辜家體悟到的『尊重與共存』，推廣到了國家層次。」

訪談的最後，林尊賢先生翻開自己的回憶錄《外交老兵》，指著書中提及辜寬敏的篇章，笑了笑...這對「球友」與「牌搭子」，一個在外交最前線守護國家尊嚴，一個在政治最前線衝撞體制邊界，兩人雖然路徑和個性截然不同，卻在生命黃昏時匯聚成了最強大的默契。

「錢財他捐了，名望他有了，最後剩下的就是這個『理想』。他遺憾沒能親眼看到台灣以國家之名站上國際，但他走得並不孤單，因為他已經把那份不服輸的火種，種在我們這些老朋友，還有很多台灣人的心裡。」對林尊賢而言，辜寬敏從未真正「成仙」遠去，因為每當他看到賴建築師坐在那個原本屬於寬敏先的位置上，或是看到報章雜誌討論著台灣的未來時，總會覺得，那個穿著雪白西裝、仙風道骨的「寬敏先」，正坐在對面，用那充滿朝氣的日語笑著說：「林先，換你出牌了！」

外交老兵與政治鬥士的這場跨世紀友誼，在林尊賢的哽咽與懷念中，為那位「逆風蒼鷹」勾勒出了最浪漫且真實的終章。林尊賢最後語重心長地表示，若要評價這為知己，他想，「寬敏先」留給台灣最珍貴和最後的精神遺產就是：一種即便在最黑暗、最孤獨的逆風中，也要維持住的那份身為台灣人的「格調」與「尊嚴」。

