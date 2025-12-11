誰還記得他／無聲戰役！烘焙師遭金錢豹酒女撞死 家屬：正義永遠虧本
記者張雅筑／台中報導
從夜市起家，在現場身穿專業廚師服販售現做甜點的烘焙師陳育邦，人生正要大放異彩之際，卻在採買烘焙器材的路上，慘遭吸毒、酒駕累犯顏子娠無照高速撞擊身亡，年僅32歲的甜點夢戛然而止，留下無盡遺憾。8年過去了，顏女已假釋出獄，但致命酒駕悲劇仍頻傳，令人心痛質問：社會真有記取教訓？近日，陳育邦姊姊陳昱芳接受專訪，用自家的傷痛提醒社會大眾，近日說：「我不想讓這件事就被忘記，酒駕就這樣沉下去...」
台中喜愛甜點的民眾，相信對「雅妃烘焙坊」一定不陌生，因為老闆兼烘焙師陳育邦所製作出來的精緻法式甜點，融合了他獨特的熱情與創意，不僅擄獲許多老饕味蕾，更被網友評選為親民甜點界的「五星」代表。甜點夢逐漸實現並甜點夢逐漸實現並正準備邁入展店的新里程碑時，命運卻開了一個極其殘酷的玩笑！一樁結合了酒駕、毒駕和無照闖紅燈的死亡車禍，瞬間奪走了這位烘焙才俊的生命，也讓這場甜蜜的創業傳奇，被迫畫下了最令人心碎的休止符。
「金錢豹酒女撞死烘焙師案」是一場震驚社會的複合式悲劇，該案集合了多重惡性，引爆社會對酒駕零容忍的怒火，在當時引起大眾高度關注和熱議，司法最終判處顏女有期徒刑9年6個月定讞，創下當時酒駕致死案中相對高的判例。這起事件不僅摧毀了一個家庭，更成為台灣推動酒駕修法、正視酒癮問題，以及探討司法正義與人性救贖時，最具代表性的案例。
近日烘焙師陳育邦胞姊陳昱芳接受《三立新聞網》系列專題「誰還記得他」專訪，她親自揭露這8年多來，家人如何在失去至親的巨大傷痛中，努力透過法律途徑尋求正義，還有自己為什麼要以書信與肇事者對話。姊姊用堅定的聲音向社會發出最沉痛的警惕，讓人鼻酸也敬佩。
陳育邦未竟的甜點夢——從夜市到第二間店
談及弟弟陳育邦，姊姊陳昱芳笑說，對自己而言他就是個很單純善良、永遠長不大的「屁孩」，姊弟倆的日常互動，就像所有台灣家庭一樣，充滿著鬥嘴和拌嘴。陳昱芳表示：「我們不是那麼容易把感性面或情感顯露出來的家庭，所以我和他就是很一般的姊弟，見面就是會互相嗆一下。」
話雖說如此，但姊姊陳昱芳在弟弟出事後二話不說挺身而出，姊姊陳昱芳沒有片刻猶豫，便從身為人母的育嬰假中抽身，二話不說挺身而出， 獨自承擔起這個「安靜的家庭」所有的法律攻防與對外壓力。她不僅是姊姊，更迅速轉身成為了家庭的「擋箭牌」與理性的「戰士」。 在父母被巨大的悲痛壓垮、無法言語之時，陳昱芳強迫自己收起眼淚，開始研讀法律文件、面對媒體輿論，以極度的理性與堅韌，為逝去的弟弟爭取最後一份正義。
陳昱芳受訪時透露，弟弟滿滿的手寫甜點食譜筆記本，是自己唯一保留下來的弟弟遺物。「裡面不只是食譜，還有很多他寫的註解、心得，這是他身為甜點師的生命精華。」深知這些內容都是弟弟的心血，她說，希望有朝一日，可以用最合適的方式，將這些內容整理出來，分享給其他熱愛甜點、正在追夢的年輕人。 這不僅是對弟弟專業成就的最高緬懷，也是她以另一種形式，讓陳育邦的甜點夢，能夠繼續在這個世界上發光發熱。
其實陳育邦的甜點夢相當勵志，他並非科班出身，卻憑藉自學取得證照，並用退伍金勇敢創業。國中畢業進入空軍軍校，服役6年半後退伍，考上中興大學企管系，畢業後到電子公司上班，算是朝著「穩定」的人生邁進。但後來發現自己對烘焙相當熱愛，毅然決然地放下原本的工作，開始自學鑽研法式甜點，並成功取得專業證照。
雖然創業初期就面臨百萬虧損，但陳育邦沒有放棄，在父親的協助下，他從夜市擺攤起家。那時他總是穿著筆挺的白色廚師服，在夜市裡推銷著現做的精緻甜點，這身專業的形象，與夜市的喧囂形成鮮明對比，既展現了他對專業的堅持，也體現了他為了夢想，不計形象、全力以赴的熱血精神。
陳育邦不僅一步步將「雅妃烘焙坊」打造成為台中甜點地圖上的閃亮招牌，還長期默默地提供清寒學生免費點心，並接受公益邀約分享自己的創業故事，用自身經驗激勵年輕人。
「雅妃烘焙坊」在陳育邦的努力與堅持下，終於在台中小有名氣且有穩定的客源，但他仍不忘精進自己！為了將甜點夢推向更高的層次，他曾特別拜師於著名法式甜點師李依錫，此次的學習，讓他對法式甜點的藝術性有了更深的理解，也激發了他開設第二間分店、拓展甜蜜版圖的雄心壯志。
但讓人遺憾和痛心的是，陳育邦那份對清寒學生的愛心、對專業的極致追求，以及對未來的宏偉藍圖，都隨著那場無情的車禍，永遠地定格在他32歲的冬天裡。
憤怒、理性與「維權是有可能的」
案發前一天，也就是2017年11月13日，姊姊陳昱芳回憶，那天她與丈夫帶著孩子們回娘家台中幫爸爸慶生，一家人共享天倫之樂。沒想到翌日凌晨，幾個小時前還和自己用餐和聊天的弟弟陳育邦，竟因一場本可避免的酒駕意外，成了冰冷且慘不忍睹的遺體，從此天人永隔，幸福戛然而止。
陳昱芳表示，那時因為弟弟的甜點店仍在營運，面對突如其來的死亡，一家人身心俱疲，卻不得不強忍著悲痛處理後續訂單和店務。 尤其父母承受不了失去愛兒的巨大衝擊，身心幾乎崩潰，那段「混亂的兩個月」，讓他們在處理弟弟遺物和甜點店事宜的過程中，承受了遠超負荷的痛苦。
深知爸爸、媽媽內心已承受不了失去愛兒的巨大傷痛，若要面對冗長且折磨人的法律程序，對兩老無疑是二次殘酷的折磨和打擊。因此，姊姊陳昱芳選擇主動挺身而出，接下了所有司法訴訟的重擔，用她的理性與堅韌，代替父母去捍衛弟弟的生命價值與應有的正義。
「我必須要維持理性，因為我需要這一場官司要給我們家一個交代！」陳昱芳堅定地說。她坦言，任何人遇到這種憾事都是手足無措的，加上對司法如此陌生，尤其當她看到肇事者在法庭上提出荒謬的彌補方式，更讓她意識到必須親自上陣。陳昱芳選擇以冷靜的姿態面對庭審的艱難，誓言不讓弟弟的生命價值被金錢或私下和解輕易帶過，她追求的是一個能警惕社會、還原公道的結果。
如此冷靜的背後，其實早已把淚水流乾，甚至承受了不小的壓力。陳昱芳表示，在司法訴訟的過程，她意識到，法律訴訟必須依靠邏輯與理性，而非單純的情感宣洩。一次父親出庭，難掩喪子之痛和壓抑許久的氣憤，不禁將矛頭指向「社會體制的錯」，陳昱芳說，這些激動的情緒其實對受害者爭取公道並無加分的效果，反而可能影響法官的判決，所以她後面選擇不再讓父親出庭，獨自扛下訴訟的重責。
到底當時的肇事者有多荒謬？陳昱芳說，那時肇事的顏女聲稱要「彌補」，竟提出荒唐的建議，就是未來會將兒子生下的孩子過繼給他們陳家，作為傳宗接代，此外，顏母更是在沒有告知下跑到弟弟的靈堂捻香，並署名「肇事者媽媽」。這些種種讓陳昱芳清醒地意識到，加害者根本無法理解被害人家屬的痛苦，「我們在意的是『家人的失去，不是香火的延續』，如果真的要彌補，就是讓我弟弟活起來，把好好的弟弟還給我們！」
在後續的法律訴訟中，陳昱芳成為家人的「擋箭牌」與主心骨，她強調，這場官司就是要讓社會大眾知道：「維權是有可能的，不能讓生命的價值打折私下和解。」
「不能讓案件被消失！」一定要讓加害人付出應有的代價
陳昱芳表示，弟弟遇害後，他們一家的共識就是，希望司法可以給予加害者最高、最有力的懲罰。談及訴訟過程，她指出，在法庭上，真正的傷痛並非大哭大鬧，而是「絕望到底的無聲」。陳昱芳坦言，每次的出庭就好像在「演戲」，像在「演一場希望可以贏得法官同情的一場戲」，而這個目的就是為了讓法官能夠感同身受家屬的無助與絕望，從而讓法律「情理法」中的「情」能夠佔得更重，以爭取最嚴厲的判決，體現生命的價值。
此外，陳昱芳也提及，這起案件很感謝媒體和社會高度的關注，因為輿論肯定會對判決多少帶來影響。她說，自己在弟弟的烘焙坊臉書粉專寫文章，就是希望這件案子不要沉下去、不要被當作「一樁普通的酒駕案」而輕易消失，而是能持續被社會重視，進而獲得司法的正視和公平審判。
9.6年的蒼白與制度性的凌遲
酒駕、毒駕又是累犯的顏女，最後被判9年6個月，雖然在眾多酒駕致死案中已算是重判，但陳昱芳嘆了口氣說：「正義永遠是虧本的！」她進一步表示，面對最重的判決，這是「像數學題，也是一個哲學題」，唯獨不是一個令人滿意的答案。她理性上「接受」法官已盡力，但感性上，任何刑期在「死亡」面前都顯得蒼白無力。「它只是一個讓我們知道國家有在懲罰她的符號，但心裡的那個空洞，法律是填不滿的。」
姊姊也提及，他們一家在訴訟期間，感受到社會大眾給予的集體憤怒與溫暖，是重要的心理支撐，但政府部門提供的犯保協會協助，卻顯得「SOP」化，流於「跑流程」，缺乏真正引導家屬走過法律迷霧的嚮導。同時她更指出，最讓家屬感到煎熬的，是制度上的「二度傷害」！法院判定的千萬元民事賠償，因加害者無力支付，家屬僅得到一張「債權憑證」。這張憑證有時效性，意味著家屬必須主動、定期地聲請換發、追查加害者財產。
「每一次我去換發憑證，就是在提醒自己：『對，我弟弟死了，對方還欠我一千萬，但我還得為了這張廢紙跑法院。』」她沉痛地說，這是一種制度性的凌遲。陳昱芳呼籲，國家應建立機制，讓追討債務的責任由專責機構執行，徹底減少受害者家屬必須不斷撕開傷口的行政程序。
社會的警鐘：酒駕零容忍，還差多遠？
「金錢豹酒女撞死烘焙師案」堪稱台灣推動酒駕修法、正視酒癮問題時，最具代表性的案例之一。但即使有相對高的判例在前，近年來酒駕、毒駕事件依舊頻傳，持續奪去年輕生命，讓陳昱芳深感遺憾與憤怒。她指出，酒駕肇事者常有無照、闖紅燈、肇逃等行為，與顏女如出一轍。
陳昱芳語重心長地表示，現行酒駕防治制度多屬「事後補償」，無法真正預防憾事：「酒駕根本原因是個人缺乏自我控制，生活沒有重心，這是一個社會教育問題。」陳昱芳直指，酒駕和毒駕不只是交通違規，更是對生命的挑釁，她希望自家的悲劇，還有她持續地在弟弟烘焙粉專《Yuffie Patisserie - 雅妃烘焙坊》發文，就是希望這份傷痛能成為社會酒駕防治進步的力量，同時，更希望每個人在上路前，都記得那一夜的代價。
誰還記得他？或許社會記憶稍縱即逝，但對姊姊陳昱芳而言，那個單純、熱愛甜點的弟弟陳育邦，永遠活在她的堅韌與行動之中。
8年來，陳昱芳穿著弟弟的制服出庭、寫信入獄，無非是希望他的犧牲「不可以沉下去」。陳育邦的逝去，揭示了酒駕背後缺乏自制的深層社會問題，以及現行制度「事後補償」的無力。
當肇事者重獲自由，而致命酒駕悲劇仍不斷上演，我們不該僅將陳育邦視為一樁冷冰冰的案件。他代表著所有被無辜摧毀的年輕夢想，代表著所有獨自承受司法折磨的受害者家屬。
讓陳育邦的生命，成為我們社會最痛、最響亮的警鐘。 唯有正視酒駕的根源，強制介入輔導，真正拉高預防成本，我們才能驕傲地回答：我們記得他，並且為了他，絕不允許悲劇重演。
