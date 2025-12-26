誰還記得他／酒駕累犯16次！揭台灣人「基因詛咒」 醫：只判刑無法止血

記者張雅筑／新北市報導

基因權威張家銘醫師分析，酒駕不只是意志力問題，更是「體質、大腦與決策」的交互影響。特別是台灣擁有全球最高比例的「酒精不耐體質」，這讓國人飲酒後的生理反應與大腦判斷更易失控。他提醒，唯有從生物學角度理解這項公共衛生危機，才能讓社會明白，有些人的體質根本禁不起那「喝一點點」的僥倖。（圖／資料照）

2013年5月28日深夜，台大醫院創傷醫學部主治醫師曾御慈，在過馬路時遭一名酒駕慣犯攔腰撞上。曾醫師平時在急診室搶救無數生命，那一夜，她卻成了救護車上最令人心碎的傷者。即便動員全台頂尖醫療資源，5天後，家屬仍悲痛同意拔管捐贈器官，將她的遺愛留給社會。12年過去了，酒駕悲劇仍層出不窮。當社會習慣以法律嚴懲、道德譴責來回應酒駕時，台北榮總遺傳優生科主治醫師、基因醫學權威張家銘醫師，從另一個被忽視的視角切入——「酒駕，其實是一個被嚴重低估的公共衛生問題，其背後有著清晰的生物學邏輯。」

一、 基因的詛咒：台灣人特有的「酒精不耐症」

張家銘醫師指出，反覆酒駕者可能正深受「酒精使用疾患」之苦。大腦基因決定了他們對酒精的反應：有人因獎賞系統變異更易迷戀喝酒的「爽感」，有人則因控制基因失靈，在壓力下難以自律。張醫師強調，處罰若不配合醫療干預，只是延後問題。（圖／記者張雅筑攝）

張家銘醫師指出，酒駕並非單純的意志力崩潰，而是「體質差異×大腦反應×行為決策」的加總結果。在台灣，這項問題尤為嚴峻，因為台灣人擁有全球最高比例的「酒精不耐體質」。

1、致命的雙段代謝流程

酒精在人體內的代謝分為兩關，而台灣約有近一半的人口在第二關面臨崩潰：

◎第一關：乙醇 → 乙醛（由乙醇脫氫酶 ADH 負責）：酒精被拆解成毒性極強的乙醛。

◎第二關：乙醛 → 乙酸（由乙醛脫氫酶 ALDH2 負責）：這是真正的解毒過程。

2、ALDH2缺乏的風險放大

曾御慈不僅是跳級的才女，更是熱愛生命、守護弱勢的仁醫，行醫初衷全因那顆珍惜生命的心。面對酒駕憾事，張家銘醫師提議：透過基因檢測建立「硬規則」、重視受害者家庭的生物創傷，並推動司法與醫療雙軌制。陳敏香的母愛與張醫師的專業在此交會：處罰雖能劃下界線，但唯有結合教育與醫療深度介入，才能真正守住底線，不讓另一個天才生命被酒精吞噬。（圖／資料照）

「臉紅不是酒量差，是身體在發出明確的生理警訊。」張醫師嚴肅表示。對於ALDH2活性不足的人來說，乙醛會在體內迅速堆積，造成心悸、頭痛與全身性發炎。這類人的神經系統在酒精濃度尚未達標前就已開始混亂，「對他們來說，酒精對神經系統的干擾更快、更深，但多數人並不知道。」

消失的煞車：酒精如何改寫大腦？

回到曾御慈醫師或其他酒駕案的案發當下，酒駕者常宣稱「我真的覺得自己還可以」，張家銘醫師從神經科學角度拆解了這份「致命的幻覺」：

1、優先攻擊「前額葉皮質」：這是大腦的「煞車系統」，負責判斷、風險評估與衝動控制。

2、預測能力關閉：酒精會讓人高估自身能力，低估外在風險。

3、錯誤察覺能力消失：人在酒後不只容易做錯事，更慘的是「不知道自己正在做錯事」。

「酒精不是先讓人倒下，而是先讓人『覺得自己還行』。這句話本身，就是大腦功能被酒精暫時改寫的證據。」

三、 當酒癮成為疾病：處罰與治療的拉扯

2025年台中再度發生酒駕累犯奪命，台灣更曾統計出酒駕高達16次的驚人紀錄。張家銘醫師揭開酒駕者「覺得自己還可以」的致命幻覺，他表示，酒精會精準攻擊大腦的「煞車系統」——前額葉皮質，導致風險評估失靈、預測能力關閉。最可怕的是，酒精讓人喪失「錯誤察覺能力」，即便闖下大禍也毫無自覺。這消失的煞車，讓酒駕者在生理上淪為失控的殺人機器，這不只是心存僥倖，更是大腦功能被酒精徹底改寫的殘酷現實。（圖／資料照）

在法律上，曾御慈案的肇事者是罪犯；但在醫學上，反覆酒駕者可能正深受「酒精使用疾患 (AUD)」之苦。

基因與成癮的關聯

張醫師研究發現，某些人的基因決定了大腦對酒精的反應：

◎獎賞系統變異：影響多巴胺釋放，讓某些人大腦快速記住喝酒後的「爽感」捷徑。

◎制與壓力基因：影響衝動控制能力，使某些人在壓力下更容易依賴酒精自我治療。

張醫師強調，「酒癮需要醫療，酒駕需要被阻止。」 如果只是重罰而未針對大腦疾病進行干預，處罰僅是把問題延後，而非解決。

四、 醫學前瞻：用精準醫療預防下一個碎裂的家庭

72 歲的陳敏香談起失去女兒的痛，直言那是一種「連呼吸都會痛」的煎熬。對此，張家銘醫師提出公衛策略：推動基因檢測讓大眾知曉體質代價、關注酒駕對家屬造成的「生物創傷」，並建立司法與醫療雙軌制。陳敏香的眼淚印證了酒駕對家庭記憶的毀滅性改寫，而張醫師強調，唯有透過強制治療與科學預防，才能在罰單之外，真正把那些在邊緣失控的人拉回安全地帶。（組圖／資料照）

面對酒駕這項社會難題，張家銘醫師提出了更具前瞻性的公共衛生策略：

1、全民ALDH2基因檢測：這不是為了貼標籤，而是「健康賦權」。若民眾能知道自己喝酒的生理代價遠高於他人，就能從源頭建立「不靠意志力的硬規則」。

2、表觀遺傳的隱形創傷：酒駕對受害者家屬的創傷可能透過表觀遺傳機制改變身體的壓力反應。這意味著，酒駕造成的傷害可能會改寫一整個家庭的生物記憶，代價遠超過一張罰單。

3、司法與醫療的雙軌制：對於重複酒駕者，應強制進行醫學評估與藥物、行為治療。「處罰可以劃下界線，但治療才能真正把人拉回安全的一側。」

曾御慈在32歲器捐遺愛，連皮膚與骨骼都全數捐出，她的犧牲雖促成修法，但酒駕悲劇仍未止息。張家銘醫師強調，酒駕是可避免的醫學問題，唯有理解大腦在酒精下的無力，敬畏生理極限，才能放下「我沒醉」的虛假自信。若我們能因理解科學而收回任何一次僥倖的握緊方向盤，不依賴意志力而是預約代駕，那麼曾醫師守護生命的遺願，才算在每條平安回家的路上真正延續。（圖／記者張雅筑翻攝）

張醫師提出前瞻策略：推動全民ALDH2基因檢測，這不是為了貼標籤，而是「健康賦權」，讓民眾明白自己體質的限制。同時，必須正視酒駕對受害者家屬造成的「表觀遺傳創傷」，這種痛楚可能改寫家庭的生物記憶。最後他疾呼：「處罰可以劃下界線，但治療才能把人拉回安全一側。」若不引進司法與醫療雙軌制，僅靠罰單與監禁，恐怕只是將問題延後，而非解決。（組圖／資料照、記者張雅筑攝）

守住那條底線

曾御慈醫師的生命在32歲畫下句點，她的犧牲促成了台灣酒駕修法的嚴格化。然而，12年後的今天，張家銘醫師提醒大家，真正的防線應建立在對科學的認知上。

「酒駕，從來不是意外，而是一個早就可以被避免的醫學問題。」當人們能理解大腦在酒精下的無力，大家就不會再依賴「我覺得我沒醉」這種虛假的自信。在清醒時就預約好代駕、交出車鑰匙，這不是道德修養，而是對人類生理極限的敬畏。誰還記得曾御慈？如果大眾能因為理解基因與大腦的限制，而少掉任何一次僥倖的握緊方向盤，那麼，她的遺愛便真正守護了這座城市。

