誰還記得他／金錢豹酒駕女假釋了 受害家屬棄千萬賠償：讓她沒理由沉淪
記者張雅筑／台中報導
2017年11月14日凌晨，在台中知名酒店金錢豹上班的顏子娠，下班時酒駕賓士車，撞死騎車出門買器具的烘焙師陳育邦。三度酒駕還毒駕，甚至無照駕駛闖紅燈，顏女最後被判9年6個月。在顏女服刑期間，烘焙師姊姊陳昱芳並未讓悲劇沉沒，她持續寫信入獄給顏女，或許外界無法理解姊姊的做法，但受訪時，陳姊強調，從未原諒，而是要讓加害者「活著贖罪」並真正反省自身錯誤，同時讓弟弟的憾事帶給社會一些改變。
書信往來：以施壓換取加害者的面對與真正反省
連續8年，每逢弟弟忌日，姊姊陳昱芳都會提筆寫信給獄中的顏子娠，這份跨越傷痛的對話，並非為了原諒，而是為了「讓她記得，11月14號這一天，她犯了什麼錯」，以及確認顏女是否在反省。
「我努力把她送進去，她總有一天會重獲自由。如果她再犯，那我弟弟的死和我們所做的努力，不就等於功虧一簣，根本沒有任何實質意義和教訓可言。」遭金錢豹酒女撞死的烘焙師陳育邦姊姊陳昱芳，受訪時堅定地表示。她說，雖然自己痛失至親，但還是在訴訟結束後，選擇與顏女進行書信往來，這過程不僅父母無法理解和接受，外界也會「誤會」她是不是原諒顏女？
陳昱芳強調，寫信給獄中的顏女，絕對不是想與對方和解甚至有原諒的意思，而是要檢驗懲罰是否有效，並防止顏女出獄後再次沉淪。簡單來說，她將這份通信視為一個沉重的「社會實驗」，旨在驗證漫長的徒刑和法律制裁，能否真正促使累犯產生反省與改變，避免憾事再次發生。
「我不想看到她或是去探監，那文字是我擅長的，所以我就利用書信施壓與引導，希望顏小姐可以把我弟弟的死和她所犯的罪『刻』進心裡！」陳昱芳說，自己觀察到，顏女犯後原本的態度是推卸責任和逃避的狡猾態度，剛開始的通信，對方也是不斷寫著「對不起」以及「我知道錯了」等空泛的懺悔字眼，直到後來，在陳昱芳的引導下，顏女才開始思考如何為酒駕事故宣傳或服務，試圖做出更具體的彌補。
記者詢問陳姊，會不會擔心顏女的悔意是為了爭取假釋？陳昱芳表示，她個人覺得，可教化和有無悔意，在訴訟結束前是無法真正被檢驗出來的，官司結束後，肇事者真正的悔過與否，必須透過長期的觀察來驗證，這也是她持續寫信引導顏女做出具體彌補的原因。她認為，顏女能否不再重蹈覆轍、對社會有所貢獻，才是檢驗其是否真正悔改的唯一標準。
但陳姊也強調，悔意難以判斷真假，但她選擇相信，人是可以被「行為」改變的，若顏女為了爭取假釋而被迫讀書、考證照的持續性投入，最終將內化為有益社會的習慣。
從追討到繳械投降，父親的決定：給她一條生路
顏女在刑事部分，法官依公共危險致人於死罪判顏女7年6月徒刑，另依肇事逃逸罪判刑2年8月，合併應執行9年6月，是當時最重的酒駕判例之一。民事部分，法院判決顏女須賠償死者陳育邦雙親新台幣 1068 萬元。雖然陳昱芳強調打官司不為錢，而是為爭取公道，但這筆高額賠償象徵著司法對受害者家庭所受創傷的衡量，也給予了社會對累犯行為的警示。
但為什麼最後他們選擇放棄追討千萬賠償呢？陳昱芳說，其實這過程對他們家屬來說是巨大的考驗和煎熬，因為法律上強制執行程序繁瑣，且涉及時效抗辯的風險，而會決定放棄追討，最大的轉折來自父親的一句話：「就給她一條生路吧...」陳姊形容，這句話讓原本全副武裝、堅持要讓加害者付出代價的她瞬間被迫「繳械投降」，但也算讓她鬆了口氣，畢竟若要追討，這將會是一場曠日持久、耗盡心力的法律戰，使陳家被迫再次被痛苦和仇恨捆綁。
所以決定放棄這筆鉅額賠償，陳姊說，目的是不想再與對方有任何關聯，同時也是對司法行政程序繁雜的「投降」。
對此，身為受害家屬的他們，明確劃下「不原諒，但給予生路」的界線。陳姊補充道，「不原諒」是因為我們沒有資格替死者說沒關係，這件事永遠都很嚴重，我們不歡迎她進入我們的生活。 「給予生路」是因為我們不想製造出下一個怪物。我們把她腳上的鐐銬（債務）解開，把路鋪平，告訴她：「妳沒有理由再去吸毒、再去酒駕和賺快錢了。」
監獄只是「罪犯倉儲」？終結悲劇輪迴：事前強制輔導與拉高社會預防成本
這起悲劇的根源在於顏女的酒癮與毒癮，陳昱芳深思後指出，社會應將目光轉向國家矯正體系。陳姊沉痛批判與指出，監獄其實多數時候只是一個「倉儲」，將加害者關押卻未進行專業的心理諮商和成癮治療，導致出獄後「暫停鍵解除」，悲劇重演。
陳姊強調，對於像顏女這種已經「成癮」的犯人，嚴刑只能延後悲劇，唯有治療才能阻止悲劇重演。陳姊補充道，身為受害家屬，我們已經放棄千萬債務的追討，已盡到「拿掉壓力源」的極限，而修復顏女大腦裡的病灶，這是國家無可推卸的責任！
雖然酒駕案已定讞，且該案還是相對高的判例，但近年台灣酒駕、毒駕事件依舊頻傳，從高醫大學生外送遭撞，到康橋學生環島遭毒駕衝撞，都讓陳昱芳感到無比遺憾與憤怒。陳昱芳指出，現行酒駕防治制度多屬「事後補償」，無法真正預防憾事，她沉痛地質問：「台灣到底要犧牲多少年輕生命，才能記取教訓？」
陳昱芳認為，酒駕的根源在於「個人缺乏自制力」，若政府施政和立法不配合更有效的措施，特別是針對有酒駕前科者或毒癮者，進行強制介入輔導和戒癮治療等事前預防機制，那麼類似陳育邦的悲劇只會不斷輪迴，社會將永遠無法達到真正的「酒駕零容忍」。最後陳姊向社會發出最沉痛的呼籲，生命無價，台灣社會不該在失去這些具有勞動力的年輕人了！期盼政府可以從教育著手，讓每個人懂得生命的價值，並「拉高社會成本」去做到有效的預防。
誰還記得他？讓陳育邦成為不朽的警鐘
「我們用寬容（免債）去換取一個罪犯的良知。我希望台灣社會能看見這個嘗試的價值：嚴刑峻罰是底線，但『給予重生的機會』、『解決病根』，才是阻斷犯罪輪迴的關鍵。」陳昱芳向社會拋出最深層的省思。同時她也希望已假釋出獄、重獲自由的顏女，可以做到滴酒不沾、履行公益承諾，活成一個不枉費生路的警示範本。
誰還記得他？或許社會的記憶稍縱即逝，但對姊姊陳昱芳而言，那個身穿廚師服、有著甜點夢的弟弟陳育邦，從未遠離。他短暫而美好的生命，成了台灣酒駕防治史上一個最沉重的註腳。
這場8年的抗爭，從法院到獄中書信，從千萬賠償的放棄到對矯正體系的呼籲，陳昱芳用自己的傷痛替社會上所有受害者家屬發聲。她以極致的理性，劃下「不原諒，但給予生路」的界線，放棄追債是寬容，也是對人性重生發出最後的考題。
當顏女重獲自由，而致命的輪迴仍不斷上演，我們不該僅將陳育邦視為一樁冷冰冰的案件。他的犧牲提醒著所有台灣人：酒駕是病灶，而監獄不該是倉儲。
願陳育邦的犧牲，能喚醒政府的決心，將防治的重心從事後懲罰，轉向事前強制治療與教育。讓「誰還記得他」不再是一句質問，而是社會莊嚴的誓言：我們記得他，並且為了他，絕不允許下一個年輕的夢想，再次在酒駕的狂妄下戛然而止。
三立新聞網提醒您：
莫逞一時樂，遺害百年身！
拒絕毒品 珍惜生命
健康無價 不容毒噬
三立新聞網提醒您：
喝酒不開車、開車不喝酒！
未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！
