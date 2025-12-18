誰還記得光復鄉災民？清晨4點排隊 6旬獨居伯終於拿到補助：不再落空了

記者張雅筑／綜合報導

2025年9月23日，花蓮光復鄉遭逢堰塞湖潰決的洪流重創。近三個月過去，淤泥雖淨，但家徒四壁的無力感仍籠罩許多家庭。為此，基督教救助協會啟動「0923受災戶慰問金發放計畫」，於12月5、6日共發出7,092萬元現金與禮券，服務2,364戶受災家庭。（資料照／熱血的「鏟子超人」授權提供）

2025年9月23日，是花蓮光復鄉居民永生難忘的驚魂惡夢！颱風豪雨導致馬太鞍溪堰塞湖溢流，大水夾帶泥沙、巨石與漂流木瞬間傾瀉而下，造成多人傷亡失聯、交通中斷及民宅毀損。洪水退去後，厚達30至50公分的灰黑色淤泥，無情覆蓋了街道、農田與校園。前幾日基督教救助協會到當地發放慰問金，一名60多歲的獨居災民道出讓人鼻酸的心聲，他說，政府補助標準不一，自己已多次落空，這回總算不再落空，終於等到實際的補助了。

廣告 廣告

近3個月過去了，大家還記得花蓮光復鄉的災情嗎？雖然新聞熱度消退了，但當地仍有許多家庭忙於在空蕩蕩的房屋裡、在泡毀的家電與家具殘骸中，試圖拼湊出生活的原貌，這條重建之路對不少災民來說，不只遙遠，更充滿了不知從何開始，甚至看不到盡頭的無力感。

洪水退去後，許多道路、家園和校園都被厚達50公分的淤泥封印。災後第一時間，全台各地許多民眾化身「鏟子超人」志工挺進災區，不眠不休地協助清淤，讓斷水斷電的「災害孤島」重燃希望。（資料照／熱血的「鏟子超人」授權提供）

當時的光復車站，連續幾日擠滿人潮，這些人全不是遊客，而是志願到災區援助的「鏟子超人」。這景象讓人相當動容，也深刻感受到台灣人的熱血與善良。（資料照／熱血的「鏟子超人」授權提供）

從災後就一直給予當地援助的中華基督教救助協會（簡稱：基督教救助協會），志工和社工們在12月5、6日於光復糖廠喜悅樓啟動「0923 光復受災戶慰問金發放計畫」，這場及時雨，為光復7個村落共2,364 戶受災家庭，帶來了總計7,092 萬元（含現金及特力屋禮券）的實質援助。

遲來的正義：60歲獨居受災戶「不再落空」

家住中山路的60多歲王先生，凌晨4點便抵達現場排隊。2年前自銀行警衛退休的他，在洪水中失去一切，一樓家當全毀。他感嘆過去常因標準不一而與補助失之交臂，這回提前守候，終在基督教救助協會與公所的精準造冊下領到慰問金與禮券。王先生紅著眼眶說：「這回終於不再落空！」（圖／翻攝畫面）

在發放慰問金和禮券的這兩天，當地許多受災戶天未亮就到現場排隊，這一幕讓人深刻感受到，災民們在長久的無助與等待中，對「生活重回軌道」最卑微也最急切的渴望。在排隊人龍中，第一位60多歲的王先生讓人印象深刻又不捨，因為他在清晨4點時就到現場等候。王先生表示，自己本來從事銀行警衛工作，兩年前退休後與母親移居光復中山路上，去（2024）年媽媽過世後，就剩他一人獨居。

談及這次馬太鞍溪堰塞湖溢流所造成的災害，王先生嘆了口氣，眼眶泛紅地表示，自己可以說是失去了所有！他描述當時的情景說，水來得很快，一樓住家被淹到肩膀那麼高，水退後淤泥及膝，家當全毀，現在客廳只能暫時放著天主堂所提供的課桌椅當傢俱，至於其它生活用品也多靠慈善團體協助。

至於為什麼早早就來排隊領補助，王先生表示，過去發放的補助標準不一，有的災情較輕的樓上住戶反而先領到補助，而他這個一樓重災戶反而落空，因此這回才會提前排隊，希望能順利領取。這番話讓人聽了相當鼻酸，可以感受到，那種在制度縫隙中被遺漏的絕望與無奈，比洪水更讓人寒心。

長長的排隊人潮，他們都是飽受923洪災重創的光復鄉民。在斷水斷電、家當全毀的百日後，這條人龍承載著災民對「重拾生活」最卑微也最急切的期盼。基督教救助協會與公所精準造冊，發放7,092萬元慰問金與禮券，服務2,364戶受災家庭。（圖／翻攝畫面）

所幸這次基督教救助協會與公所精準造冊，以「一樓實際受災」為認定準則，讓王先生總算不再落空，終於等到實際的補助了！拿到3萬元（現金加禮券）補助後，王先生透露，他打算用這份支持添購一組沙發，讓生活逐步回到正軌。

社會溫情匯聚：重建之路不孤單

（圖右）大華村70歲的林阿嬤回憶洪水時仍心有餘悸，慶幸及時逃生。林阿嬤感性表示：「有了這些支持，我們更有力量站起來。」這份及時雨補齊了泡毀家具，也點亮了家園重生的希望。（圖／翻攝畫面）

另一名受災戶，70歲住在大華村的林阿嬤，回憶當天泥水暴漲的速度仍心有餘悸，她說：「「真的沒想到會這麼嚴重，還好及時逃到二樓，不然後果不堪設想。」

看著家園從淤泥中一點一滴復原，林阿嬤充滿感激地表示，真的很感謝災後一批批挺進災區的「鏟子超人」志工與國軍，不眠不休地協助清理，讓大家的家園可以儘快恢復。為了回饋這份暖意，她主動開放自家二樓供外地志工休息。此外，林阿嬤72歲的丈夫，災後也發揮水電長才，到處協助鄰里。拿到慰問金與禮券後，林阿嬤欣慰地說：「有了這些支持，我們就更有力量站起來了。」阿嬤透露，自己計畫搭火車到花蓮市特力屋，用這筆慰問金和禮券添購傢俱。

動員2,000名志工 公私協力攜手救災

基督教救助協會於12月5、6日在光復糖廠喜悅樓啟動 0923 光復受災戶慰問金發放計畫，共服務2,364戶家庭，總計發出7,092萬元（含現金及特力屋禮券）。針對一樓實際受災戶，每戶發放2萬元慰問金與1萬元禮券。（圖／翻攝畫面）

其實基督教救助協會在第一時間就給予光復鄉及時的幫助，因為他們在太巴塱教會中庭設有「1919惜食中繼倉」，所以得知當地受災嚴重後，救助協會二話不說打開這平日存放企業捐贈的冷凍與乾糧物資倉庫，協助賑災，此外，也在災後將此地立即轉型為熱食供應基地。安排志工日夜間持續烹煮餐食，並由巡守隊協助配送至災民住所與前線作業點，總計供應超過20,000份餐食。

至今，救助協會已陸續進行多項急難救助行動，包括動員2,000多名志工協助清淤；支援縣府管理捐贈物資；針對重災區發放每戶一箱18公斤白米，共發出800箱。此外，也與太巴塱教會合作，捐助100件雙人床包與 100組床組予部落受災戶、發放企業捐贈總重3噸的傢俱；與馬太鞍長老教會與巡守隊合作，捐贈56台125cc機車。

救助協會1919食物銀行總監張謙方指出，受災戶面臨的往往不只是房舍清理，更是生活全面停擺帶來的無力感，而慰問金與禮券則是「能重新開始」的重要支持。

花蓮縣警察局鳳林分局在發放期間全程護鈔並維持秩序，確保7,092萬元資助款項能安全送到災民手中。圖為警車戒備護送，將大額現金與禮券安全送抵發放現場。（圖／翻攝畫面）

這次發放行動，救助協會共動員80多位員工與志工，其中包含太巴塱長老教會20多名自身也是災民的志工，透過「災民幫災民」傳遞溫情。張謙方總監也特別感謝光復鄉公所協助名冊確認，以及花蓮縣警察局鳳林分局全程護鈔與維持秩序。這種公私協力、攜手救災的專業默契，確保了每一份資助都能確實、安全地送達災民手中。

重建路漫長：社會關注是溫暖的續航力

許多災民終於等到這份足以支撐重生的「及時雨」，臉上露出久違的笑容與寬慰。在忍受家園泥濘與家具全毀的百日煎熬後，這筆包含現金與禮券的資助，讓原本因空蕩家室而感到無力的生活，重新看見了修復的曙光。（圖／翻攝畫面）

花蓮縣警察局鳳林分局全程在現場護鈔與維持秩序，讓民眾可以順利拿到補助金和禮券。在專業維安與志工溫情引導下，這份資助不僅是一場發放，更是一次穩定民心的溫暖行動，陪伴光復鄉民在安全與希望中，踏出重建家園的關鍵一步。（圖／翻攝畫面）

救助協會秘書長鄭夙珺表示，重建是一場長跑，特別感謝特力集團、王文祥夫婦、永齡慈善基金會、富邦金控、陳永泰公益信託及群創光電等企業與大眾的慷慨解囊。

鄭夙珺強調，洪水雖然無情，但社會各界的持續關注，將陪伴光復鄉民洗去淤泥帶來的陰影。救助協會最後也承諾，將持續關注復原進度，期盼與各界攜手，陪伴災民迅速重建，迎接希望的明天。

更多三立新聞網報導

天未亮就開始煮…無償辦桌給弱勢爺嬤吃 興大附農學生：真正的餐飲價值

喪夫又大腸癌末！除夕夜吃剩飯菜孤獨到哭 76歲嬤有人陪圍爐終於笑了

獨家／爸病倒靠母養全家…9歲童夜市掌廚賣麻辣鴨血：想讓媽媽休息吃飯

獨家／6年內妻癌逝罕病兒走了 自強爸忍悲痛獨居4年猝逝…一家終於團圓

