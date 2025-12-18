誰還記得光復鄉災民？清晨4點排隊 6旬獨居伯終於拿到補助：不再落空了
記者張雅筑／綜合報導
2025年9月23日，是花蓮光復鄉居民永生難忘的驚魂惡夢！颱風豪雨導致馬太鞍溪堰塞湖溢流，大水夾帶泥沙、巨石與漂流木瞬間傾瀉而下，造成多人傷亡失聯、交通中斷及民宅毀損。洪水退去後，厚達30至50公分的灰黑色淤泥，無情覆蓋了街道、農田與校園。前幾日基督教救助協會到當地發放慰問金，一名60多歲的獨居災民道出讓人鼻酸的心聲，他說，政府補助標準不一，自己已多次落空，這回總算不再落空，終於等到實際的補助了。
近3個月過去了，大家還記得花蓮光復鄉的災情嗎？雖然新聞熱度消退了，但當地仍有許多家庭忙於在空蕩蕩的房屋裡、在泡毀的家電與家具殘骸中，試圖拼湊出生活的原貌，這條重建之路對不少災民來說，不只遙遠，更充滿了不知從何開始，甚至看不到盡頭的無力感。
從災後就一直給予當地援助的中華基督教救助協會（簡稱：基督教救助協會），志工和社工們在12月5、6日於光復糖廠喜悅樓啟動「0923 光復受災戶慰問金發放計畫」，這場及時雨，為光復7個村落共2,364 戶受災家庭，帶來了總計7,092 萬元（含現金及特力屋禮券）的實質援助。
遲來的正義：60歲獨居受災戶「不再落空」
在發放慰問金和禮券的這兩天，當地許多受災戶天未亮就到現場排隊，這一幕讓人深刻感受到，災民們在長久的無助與等待中，對「生活重回軌道」最卑微也最急切的渴望。在排隊人龍中，第一位60多歲的王先生讓人印象深刻又不捨，因為他在清晨4點時就到現場等候。王先生表示，自己本來從事銀行警衛工作，兩年前退休後與母親移居光復中山路上，去（2024）年媽媽過世後，就剩他一人獨居。
談及這次馬太鞍溪堰塞湖溢流所造成的災害，王先生嘆了口氣，眼眶泛紅地表示，自己可以說是失去了所有！他描述當時的情景說，水來得很快，一樓住家被淹到肩膀那麼高，水退後淤泥及膝，家當全毀，現在客廳只能暫時放著天主堂所提供的課桌椅當傢俱，至於其它生活用品也多靠慈善團體協助。
至於為什麼早早就來排隊領補助，王先生表示，過去發放的補助標準不一，有的災情較輕的樓上住戶反而先領到補助，而他這個一樓重災戶反而落空，因此這回才會提前排隊，希望能順利領取。這番話讓人聽了相當鼻酸，可以感受到，那種在制度縫隙中被遺漏的絕望與無奈，比洪水更讓人寒心。
所幸這次基督教救助協會與公所精準造冊，以「一樓實際受災」為認定準則，讓王先生總算不再落空，終於等到實際的補助了！拿到3萬元（現金加禮券）補助後，王先生透露，他打算用這份支持添購一組沙發，讓生活逐步回到正軌。
社會溫情匯聚：重建之路不孤單
另一名受災戶，70歲住在大華村的林阿嬤，回憶當天泥水暴漲的速度仍心有餘悸，她說：「「真的沒想到會這麼嚴重，還好及時逃到二樓，不然後果不堪設想。」
看著家園從淤泥中一點一滴復原，林阿嬤充滿感激地表示，真的很感謝災後一批批挺進災區的「鏟子超人」志工與國軍，不眠不休地協助清理，讓大家的家園可以儘快恢復。為了回饋這份暖意，她主動開放自家二樓供外地志工休息。此外，林阿嬤72歲的丈夫，災後也發揮水電長才，到處協助鄰里。拿到慰問金與禮券後，林阿嬤欣慰地說：「有了這些支持，我們就更有力量站起來了。」阿嬤透露，自己計畫搭火車到花蓮市特力屋，用這筆慰問金和禮券添購傢俱。
動員2,000名志工 公私協力攜手救災
其實基督教救助協會在第一時間就給予光復鄉及時的幫助，因為他們在太巴塱教會中庭設有「1919惜食中繼倉」，所以得知當地受災嚴重後，救助協會二話不說打開這平日存放企業捐贈的冷凍與乾糧物資倉庫，協助賑災，此外，也在災後將此地立即轉型為熱食供應基地。安排志工日夜間持續烹煮餐食，並由巡守隊協助配送至災民住所與前線作業點，總計供應超過20,000份餐食。
至今，救助協會已陸續進行多項急難救助行動，包括動員2,000多名志工協助清淤；支援縣府管理捐贈物資；針對重災區發放每戶一箱18公斤白米，共發出800箱。此外，也與太巴塱教會合作，捐助100件雙人床包與 100組床組予部落受災戶、發放企業捐贈總重3噸的傢俱；與馬太鞍長老教會與巡守隊合作，捐贈56台125cc機車。
救助協會1919食物銀行總監張謙方指出，受災戶面臨的往往不只是房舍清理，更是生活全面停擺帶來的無力感，而慰問金與禮券則是「能重新開始」的重要支持。
這次發放行動，救助協會共動員80多位員工與志工，其中包含太巴塱長老教會20多名自身也是災民的志工，透過「災民幫災民」傳遞溫情。張謙方總監也特別感謝光復鄉公所協助名冊確認，以及花蓮縣警察局鳳林分局全程護鈔與維持秩序。這種公私協力、攜手救災的專業默契，確保了每一份資助都能確實、安全地送達災民手中。
重建路漫長：社會關注是溫暖的續航力
救助協會秘書長鄭夙珺表示，重建是一場長跑，特別感謝特力集團、王文祥夫婦、永齡慈善基金會、富邦金控、陳永泰公益信託及群創光電等企業與大眾的慷慨解囊。
鄭夙珺強調，洪水雖然無情，但社會各界的持續關注，將陪伴光復鄉民洗去淤泥帶來的陰影。救助協會最後也承諾，將持續關注復原進度，期盼與各界攜手，陪伴災民迅速重建，迎接希望的明天。
更多三立新聞網報導
天未亮就開始煮…無償辦桌給弱勢爺嬤吃 興大附農學生：真正的餐飲價值
喪夫又大腸癌末！除夕夜吃剩飯菜孤獨到哭 76歲嬤有人陪圍爐終於笑了
獨家／爸病倒靠母養全家…9歲童夜市掌廚賣麻辣鴨血：想讓媽媽休息吃飯
獨家／6年內妻癌逝罕病兒走了 自強爸忍悲痛獨居4年猝逝…一家終於團圓
其他人也在看
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 3 小時前 ・ 30
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 6
23歲上進女清潔員殞命10度招無魂 殯葬業：冤死怨氣重
台南23歲陳姓女清潔隊員正在執行勤務時，遭酒駕的香酥鴨老闆駕駛賓士高速衝撞不幸身亡。鄭男不但酒測超標3倍，還謊稱「有找代駕」甚至脫產。今（18）日死者家屬返回現場進行招魂儀式，過程極度不順，連續擲筊 10 次皆未獲允杯，現場氣氛凝重哀戚。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 42
MLB》道奇球星確定不打WBC 若參加「妻子說要離婚」
洛杉磯道奇球星貝茲（Mookie Betts）近日公開表示，自己將不會參加明年的世界棒球經典賽，原因是和妻子的第三個孩子就要出生了，他透露，妻子曾表明，如果那時候不在她身邊，就要離婚。貝茲是上屆經典賽美國隊的主要戰力，擔任球隊開路先鋒，出賽7場，32打數擊出10支安打，打擊率高達3成13，外界都預期他會獲得邀請，參加2026年的世界棒球經典賽。不過貝茲近日在直播節目上公開表示，自己會缺席這一屆的經典賽，原因是他和妻子的第三個孩子就要出生了，「我曾想參賽，但我現在不行了，我們的寶寶可能會在比賽時出生，她（老婆）說如果我沒有陪著她，她就要離婚。」BREAKING: Mookie Betts reveals he will not play for Team USA in the 2026 World Baseball Classic as the birth of his third child is expected around the same time ?“She (Brianna Betts) said she’d divorce me if I wasn’t there.” ?麗台運動報 ・ 2 小時前 ・ 10
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 6
台積電明年真正瓶頸是「它」 法人完整分析 2千元無望？
台積電後市受到台股投資人高度關注，多家投顧看好明年股價續創新高，甚至被喊上2000元。對此，法人認為，比起先進封裝產能供不應求，明年真正的瓶頸會是3奈米產能，受到矚目。中時財經即時 ・ 2 小時前 ・ 6
棒球》前台鋼張喜凱等球員加入廈門海豚！ 26人名單一半以上出身台灣
中國棒球城市聯賽（CPB）明年1月開打，今天廈門海豚隊公布26人名單，由台鋼雄鷹張喜凱領軍，還有不少台將，如：前富邦悍將蘇捷恩、林詠翔、前統一獅隊李嘉祥、左手側投戴宏鈞等，台灣球員為數不少。TSNA ・ 18 小時前 ・ 53
好天氣沒了！這縣市今大雨 明起連2天雨彈襲「中南部也躲不過」
今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，明後兩天各地天氣不穩，尤其週六水氣最豐沛，下雨時間較長，連中南部也會下雨。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 5
Energy書偉當爸了 「謝京穎懷雙胞胎」結婚兩周年曝喜訊
謝京穎2023年與Energy書偉結婚，於18日結婚兩周年，宣布懷孕喜訊，且是雙胞胎雙喜臨門。這陣子謝京穎的八點檔戲份吃重，身形被觀眾發現圓潤，小腹微凸，疑似有孕，一個星期前，經紀人才回應：「她都在工作耶，可能水腫吧。」如今看來，應是希望保持神秘，頗為注重儀式感。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 12
中國女羽田機場暴走！瘋嗆台灣客、辱罵日語
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免前往日本旅遊，但仍有中國民眾赴日，且日前在東京羽田機場又爆出爭議事件，幾位中國遊客不知何故與台灣遊客發生衝突，一位中國女在過程中大喊「台灣是中國的」、...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 69
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 20 小時前 ・ 31
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 5 小時前 ・ 77
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...CTWANT ・ 1 天前 ・ 105
宣布閃娶大6歲許允樂！李玉璽不藏了 揭爸爸李亞明私下「真實反應」
32歲男星李玉璽跟大6歲、38歲許允樂因為演出舞台劇《婚內失戀》來電，後來雙方大方認愛，趕進度的兩人17日宣布喜訊，證實已經成為夫妻，對此，李玉璽也曝光爸爸李亞明得知婚訊後的反應。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 3
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 38
47歲陳小菁當阿嬤 「9個孫子」過年撒50萬紅包
「戲說一姐」陳小菁17日與林秀玲、璟宣出席《百味人生》訪問，她2011年與大12歲的富商林佐岳結婚，繼女正是前陣子備受討論的「饅頭媽」，談到對方近況，陳小菁笑說饅頭媽現在肚子裡的寶寶，是她第9個孫子，年僅47歲就已經當「阿嬤」，讓一旁林秀玲也嚇了一大跳。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 3
范世錡傳喊「剖他」捲于朦朧之死 親密擁抱蘇有朋合照被挖！兩人真實關係曝光
台灣偶像男團始祖「小虎隊」三位成員吳奇隆、蘇有朋、陳志朋近年都在中國發展，蘇有朋還為今年中國電影金雞獎擔任主持人，不過網友挖出他與中國男星范世錡過往的擁抱合照，因范世錡捲入于朦朧命案，一張照片瞬間掀起討論。鏡報 ・ 9 小時前 ・ 8
CPB廈門海豚開季陣容公布 台灣球員多達13人占半數
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導中國棒球城市聯賽（CPB）預計於明年元旦正式開打，各隊備戰動作陸續浮上檯面。自日前林益全宣布加盟上海正大龍後，廈門...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 37
獨家／夏于喬爆官司纏身6年「遭求償百萬」經紀人發聲：自有判斷
夏于喬與知名導演林書宇結婚6年，17日曬出超音波照證實懷孕。不料今卻傳出夏于喬其實官司纏身，被一名女網友提告刑事及民事訴訟，甚至遭求償破百萬元，直到現在仍未落幕。對此，經紀人也對《三立新聞網》做出回應。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 23