誰還記得啊！22年從未催繳 要辦過戶才告知欠「183元」

高雄一位蔡先生，原本要到電信公司辦理過戶，沒想到卻被服務人員告知有2張22年前的帳單沒繳費，但他說這22年來都沒有收過催繳通知，何況當時自己還是個小學生，根本不記得發生什麼事情，不過因為金額不大，再加上沒繳就不能過戶，他只好摸摸鼻子自認倒楣。

蔡先生在5日下午前往電信公司服務中心辦理過戶時，被服務人員告知有兩筆欠款，據說是他22年前辦理的小學生專案所產生的費用。蔡先生對此感到十分困惑，他表示：「當然是很離譜，櫃台人員就問我記不記得這件事，我今年大概36、37歲，22年前我才在讀國小，我怎麼會知道這種事情，那我請教你上個月的禮拜一你記不記得早餐吃什麼，早餐吃什麼都不記得，你怎麼會要客戶自己記得22年前有沒有這件事情。」

電信公司回應目前仍在查明中，但消費者認為22年沒有催繳，突然才被告知，感受相當差。（圖／TVBS）

面對這種情況，蔡先生表示自己別無選擇：「如果不結清就沒辦法做過戶啊，那我們消費者能做什麼動作？就只能繳費啊，那為什麼你這22年來完全沒有去做催繳的動作。」他特別指出，這兩張帳單分別是4月和7月到期，意味著5月、6月的費用有繳納成功，他質疑：「4月欠費沒有繳，為什麼那92年5月6月的帳單，沒有催繳的動作。」蔡先生認為這種做法漏洞百出。

高雄市主任消保官殷茂乾表示，如果消費者針對電信業者所主張的多年前欠費認為已經超過時效，基本上消費者有權利拒絕給付。一般而言，電信帳單欠費有2年催繳時效，過了追溯期，消費者可以拒絕繳費。不過，欠款仍然存在，電信業者也能主張不同意過戶。目前電信業者表示，關於這兩張22年前帳單的情況，仍在查明中。

