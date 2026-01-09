誰都擋不住？川普：總統權力僅受「自身道德與思想」約束

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普近日接受《紐約時報》採訪時表示，身為美國總統，權力唯一約束是「自身道德與思想」，並補充他不想傷害任何人。

根據《衛報》報導，川普隨後在其政府是否需遵守國際法這個問題上回應「我會」(I do)，但接著指出「這取決於你怎麼定義國際法。」

川普接受採訪時間點，正值其政府研究「一系列方案」試圖控制格陵蘭之際，他強調了所有權的重要性。

川普說「所有權非常重要，認為這是成功所需的心理要素。我認為所有權賦予你一種你無法用租賃或條約來衡量的東西，給予你一些僅僅簽署文件無法獲得的事物。」

川普也駁斥了外界的擔憂，即美國突襲委內瑞拉逮捕該國總統馬杜羅，會開創中國企圖控制台灣或俄羅斯試圖控制烏克蘭的先例。

川普稱「這取決於他(習近平)想做什麼。但你知道我已經跟他說過，如果他那樣做我會非常不高興，且我認為他不會那樣做。我希望他不會那樣做。」

另外川普還談到美俄之間即將於下個月到期的最後一份軍控條約。他表示若到期就到期，並強調美俄會達成1份更好的協議。他補充，未來的協議應納入中國，或讓其他國家也參與進來。

