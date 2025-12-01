誰養的？黑狗狂追倒垃圾男童 狂吠作勢追咬

嘉義一名10歲男童幫忙倒垃圾，途中被一隻黑狗追趕。（圖／東森新聞）





嘉義一名10歲男童幫忙倒垃圾，途中被一隻黑狗追趕，嚇得把垃圾丟在地上往前狂奔，差點要跌倒，幸好一名男子幫忙出聲趕走黑狗，男童雖然沒有受傷，但受到驚嚇，防治所人員上午派人來捕捉黑狗，卻被一對夫妻阻攔，目前正在釐清狗有沒有人飼養，將依法開罰。

男童手拎著一袋垃圾走在路上，環保車來了，結果突然間一隻黑狗，朝他衝過來，嚇得他把垃圾丟在地上，另一個角度看到男童嚇到往前衝還差點跌倒，所幸熱心民眾出聲嚇走狗狗。

記者vs.熱心民眾：「狗在追那個男童就對了（對對對），你有要幫忙喊就對了（對）。」

被狗追男童母親vs.記者：「剛好垃圾車來，那隻狗就從那邊跑出來要追他，那個男生就在那邊喊那隻狗，那隻狗才停下來才沒在衝上去，（有沒有這樣覺得很危險），有（怎麼說你覺得），因為那個狗看起來都很兇，像要咬人的樣子，（這邊的野狗你大致上看有幾隻啊）很多，（有被追過嗎）有啊。

事發在布袋鎮永安里，28號下午四點多，讀小四的男童平常都會幫忙倒垃圾，沒想到被黑狗追著跑，而這黑狗疑似是有當地人餵養，才都在這裡徘徊。

被狗追男童爺爺：「這一定會擔心的，我跟你說飼主都說沒問題，牠們很乖啊，我太太有時候走過去還是騎機車出去，也都會被（狗）追，很危險難怪小孩會怕，這沒什麼奇怪的。」

男童這次平安無事，但就怕再有人被狗追受傷，防治所人員一早就到現場，發現黑狗就在草叢裡，原本要捕捉帶回，沒想到。

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如：「竟然遭到一對夫妻的阻攔並表示該犬隻很乖不會追人，而且是他長期餵養的犬隻，因為該犬隻出入公共場合，沒有7歲以上的人伴同，已經造成疏縱，最高將開罰一萬五千元。」

家畜疾病防治所說將釐清這些狗，究竟有沒有飼主餵養，呼籲飼主要完成寵物登記、絕育以及狂犬病疫苗注射，否則將依法最低開罰83000元，另外疏縱犬隻最高還可再加罰15000元。

