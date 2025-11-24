誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣

謝金燕時常po火辣穿搭熱舞。（翻攝謝金燕IG）

「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！

謝金燕透過IG分享一個小故事，近日她與友人前往某餐廳點了餐點來吃，但其中一份生蠔遲遲沒來，當時想說已吃飽狀況下，剩一份生蠔的話要吃完應該沒問題，但接下來卻有了意外發生。

服務生送成最貴的海陸大餐，緊張到快哭了。（翻攝謝金燕IG）

誰點的？ 海陸大餐突端上桌

原來這時候突然有「海鮮大餐」送上桌，還是這餐廳最貴的套餐，她們趕緊向服務生妹妹說明沒點這道，但卻見該位女服務生來回徘徊、猶豫，似乎不敢跟廚房也不好意思跟謝金燕她們說。

謝金燕透露，後來女服務生看起來快哭出來，緊張說道「她的薪水都不夠賠」，而自己「姐姐心大爆發」，霸氣說道「沒關係！放著吧」，充分展現其霸氣個性及善解人意一面。

