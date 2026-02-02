課堂教「三七五減租」竟遭匿名威脅！高雄老師心累離職

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

高雄一名國文老師近日在臉書發文透露，自己代課社會科時講授台灣戰後土地改革政策，包括「三七五減租」、「公地放領」及「耕者有其田」，卻遭匿名人士以電話威脅投訴，指控他將「政治帶入學校」。老師表示，在多次爭執後感到身心俱疲，最終選擇離職，直言「累了，逃了」，認為現行制度下已難以發揮專業所學，貼文曝光後引發熱烈討論。

教師余佐在貼文中指出，前陣子於學校代課社會科，課堂內容聚焦於二戰後的台灣土地改革政策，卻接獲匿名來電質疑「為何要講威權時代的內容」。余佐回應，這些都是「土地改革政策」，屬於必須讓學生理解的歷史背景，沒想到對方仍指控他將「政治帶入學校」，並揚言向教育局投訴。余佐情緒失控，當場回嗆：「你哪位？叫什麼名字？你的孩子是哪個班級？說呀！有本事檢舉，沒本事俱名，你說呀！叫什麼名字！不敢說是不是，孬種！」

廣告 廣告

面對余佐的反擊，該名匿名人士仍重複表示會向教育局投訴。余佐則回應：「你投訴呀！你投訴呀！有本事檢舉，卻只會匿名，什麼爛東西，我等你投訴，我請律師等你，你剛剛說的內容我已經錄音，現在就請你投訴，最好法院見。」隨後掛斷電話。事後，生教組長上前拍肩安慰，他才意識到整個辦公室的同事都目睹了這一幕。

余佐認為，正是這種匿名投訴機制，逐漸消磨老師的教學熱情。他強調，自己必須捍衛基本權利，儘管事後並未收到任何正式投訴或法律程序通知，仍選擇主動離職。他寫道：「在這種動則得咎的制度下，我無法發揮自己的所知所學，累了，逃了，位置留給適合的人吧！」

貼文曝光後引起網友熱議，不少人替老師抱不平，留言表示「認真講歷史，這每段皇帝權利都是權威時代啊…有什麼好不能講的？？」、「我覺得老師講這段歷史非常棒，我支持。」也有人直言「該被投訴的是那位家長，祝福他小孩以後心態不要跟著歪掉」、「現在很多臺灣人，一談到政治就瘋了」。

更多FTNN新聞網報導

房貸對保卡關！她遇公司動盪想離職 網勸：撐到這一步再走

過年前出國請假被打槍！她卡在年終與機票違約金之間 網友教他「這樣做」

把自己想得太重要？他離職後才懂「一件事」 大票網友掀共鳴

