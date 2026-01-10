課堂變成愛心現場！莊敬高職愛心圍爐席開126桌 師生總動員

莊敬高職連續13年舉辦年度愛心圍爐活動，邀請新北市上千位弱勢家庭提前團圓過年。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市莊敬高職響應新北市「好日子愛心大平台」，今晚(10日)校內操場舉辦年度愛心圍爐，席開126桌，邀請新北市弱勢家庭提前團圓過年，從料理烹調、接待送菜到舞台節目演出，相關科系師生總動員、分工合作，展現教育結合公益的行動力。

新北市副市長劉和然說，莊敬高職愛心圍爐已連續舉辦13年，年年不間斷，令人感佩，今年除了學校全力投入之外，也結合新北市周可安大宗祠捐贈400份暖心福袋，以及善心人士贊助摸彩紅包，感謝學校與社會各界長期用心，讓弱勢家戶在年節前感受到社會的溫暖與關懷。

廣告 廣告

莊敬高職董事長王傳亮說，學校每年舉辦愛心圍爐，動員全體師生，讓學生在實際服務中學以致用，像是美容科學生為孩子義剪頭髮，農業群規劃互動體驗活動；餐飲科則由老師帶領學生提前多日備料，精心準備豐盛年夜飯，表演藝術科與影視科也輪番上陣，為家戶帶來精彩表演，讓公益服務成為最佳學習場域。

「周伯伯」周吉雄連捐6年福袋 今年400份

活動現場也有一段溫暖人心的故事，人稱「周伯伯」的周吉雄，2011年起就走進新北市社會局捐款，謙虛地說，希望盡一份心力協助弱勢家庭，至今每年固定捐助10萬至20萬元不等，後來大家才知道，他正是新北市周可安大宗祠董事長，6年來持續捐贈圍爐活動所需的物資福袋，今年提供400份。

即將86歲的周吉雄說，只要身體與能力許可，就會持續投入公益，看著家戶不僅能圍爐吃飯，還能帶著滿滿物資安心過年，心裡感到踏實，也希望這份溫暖能年年延續。

新北市副市長劉和然(左三)感謝愛心團體捐款贊助圍爐活動。(記者翁聿煌攝)

新北市副市長劉和然巧遇立委蘇巧慧，兩人對免費營養午餐看法不同。(記者翁聿煌攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

「彰化版龍虎塔」爆紅！屋主出面揭祕全說了

還沒冷完！新一波冷氣團南下「0°C線」壓境 下週回暖時間曝

新竹跌破4度！18縣市低溫特報 今晚又有大陸冷氣團南下

韓國「THE NORTH FACE」13款羽絨衣驚傳造假！官方認了道歉退款

