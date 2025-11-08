課堂驚魂！女老師遭6歲男童開槍重傷 「子彈卡體內」獲賠3億元
美國維吉尼亞州一名國小教師茲沃納（Abby Zwerner），2023年時遭到一名6歲男童槍擊，前後經歷4次手術撿回一命，不過子彈至今仍卡在體內。近日判決出爐，前副校長帕克（Ebony Parker）賠償茲沃納1000萬美元（大約新台幣3億元）。
根據《美聯社》、《路透》等外媒報導，事發於2023年，維吉尼亞州里奇奈克小學（Richneck Elementary School）一名就讀1年級的6歲男童，在教室內掏出9毫米手槍，朝正在上課的女老師茲沃納開槍。
茲沃納中彈後仍奮力疏散教室內的其他學生，並緊急送往醫院治療，後續經歷4次手術，幸運撿回一命，不過子彈目前仍卡在她的體內。
回顧事發當下茲韋納仍餘悸猶存，表示自己當下「以為自己死了，不是在天堂，就是在上天堂的路上」，回過神來，發現身邊有兩名同事壓著自己的傷口，才意識到自己已經受傷。
事件發生後，茲沃納對前副校長帕克提吿，並索賠4000萬美元（約新台幣12億元），認為他已接獲「學生擁槍」的通知，卻未採取任何應變措施。對此，帕克的律師霍根（Daniel Hogan）則在庭上辯稱，「誰也無法預料到一個6歲兒童會把槍帶進學校」，認為法官應該對此進行評估。
最終判決於6日出爐，陪審團裁定茲沃納可獲得1000萬美元的賠償。
更多鏡報報導
他想殺了我！8旬老婦遭拖進車庫暴打 竊賊「咬斷手指」搶戒逃逸
中國習俗好逼人？婚禮車遭人攔下討喜氣 要求「給50條菸」新娘崩潰痛哭
高市早苗挺台力道升級！承諾台灣有事「將出動自衛隊」 他分析：武統機率下降
其他人也在看
中風甦醒勤復健 李郁芳用手作結好緣
57歲李郁芳，5年前突然腦溢血中風，整整昏迷半年，甦醒後行動與語文能力退化，家人將她送到慈濟日照中心，沒想到慈濟魂卻刻在她心中，她會撿廁所衛生紙捲，廢物利用做成小飾品，也用簡單語彙教導日照其他長...大愛電視 ・ 8 小時前
《黑神話：悟空》團隊不只做《鍾馗》！5款作品商標早註冊 要打造中國神話宇宙
遊戲科學今（20）日在 gamescom 壓軸登場，本以為會公開《黑神話：悟空》DLC（資料片）消息，不過沒想到卻是迎來了新作《黑神話：鍾馗》讓不少玩家相當驚訝。不過其實這款作品會登場早有端倪，因為除了《黑神話：鍾馗》之外，遊戲科學在去年就已經搶先註冊了多款遊戲商標！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 18 小時前
【第二十一屆林榮三文學獎頒獎典禮】短篇小說獎決審委員黃美娥：史上最難評，自己都需要推翻自己
黃美娥表示：「今年是歷來最難產的一次評審經驗。」就連她在家裡打完成績，到會場經過討論，原本的名次竟也翻盤。她一向溫和，但忍不住用「這輩子最凶的口吻，為我想支持的篇章捍衛」。黃美娥細數五篇得獎作，首獎劉大芸〈我不過是一個雪人〉，用很溫柔的筆觸和非常理性的角度，問出與藝術相關的深沉問題；陳信傑的〈鸚形目自由時報 ・ 5 小時前
物業不幹了！控住戶欠繳管理費逾5千萬 清潔人員拿不到薪水罷工出走
「我司將於2025年12月31日24時起，正式停止對小區的物業服務，並完成人員撤場。」中國杭州一處社區管理公司發布聲明，指出由於持續支出費用維護社區環境，又管理費收繳率過低，導致長期處於嚴重虧損狀態；對此杭州市相關部門表示，原物業撤場前需完成下任管理公司選聘，保障住戶基本生活秩序。鏡報 ・ 12 小時前
「巨型吊牌」A4紙大 想穿出門只能「剪掉」無法退
「巨型吊牌」A4紙大 想穿出門只能「剪掉」無法退EBC東森新聞 ・ 11 小時前
回應防檢署規定 雲縣：禁廚餘養豬才是根本
[NOWnews今日新聞]針對防檢署說明「國外輸入動植物檢疫物都是同樣檢疫規範，不因用途數量豁免」，雲林縣政府8日表示，防檢署是依據「法令面」解釋，實際狀況則是，民眾可能透過「旅客攜帶食品入境免申請查...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
北港媽祖盃馬拉松熱鬧登場 (圖)
2025北港媽祖盃全國馬拉松8日在雲林北港盛大登場，以「為愛而跑、為平安而跑」為核心主軸，逾萬名跑者從四面八方齊聚北港牛墟。中央社 ・ 10 小時前
早餐吃得晚「死亡風險竟上升8%至11%」！ 最佳進食時間曝光
醫學研究指出，早餐進食時間可能影響健康與壽命！根據發表在《Nature Communications Medicine》期刊的研究發現，太晚吃早餐的人不僅身心健康容易隨年齡惡化，死亡風險也可能隨之增加。姊妹淘 ・ 17 小時前
張善政線上勘災被罵爆！他揪昔1事反嗆青鳥
[NOWnews今日新聞]桃園市南門市場昨（5）日深夜突發大火，延燒近3小時才獲控制，市場約三分之二區域都付之一炬，損失慘重；市長張善政凌晨在社群上說明最新消息，強調第一時間指示消防與相關單位全力救援...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
懷疑女友劈腿！毒販糾眾持球棒痛毆情敵 強押上車擄人
花蓮縣壽豐鄉7日上午發生一起暴力擄人案件，一名男子遭人當街毆打後被強行押上車帶走。吉安分局接獲報案後立即成立專案小組展開追緝，調閱上百支監視器掌握嫌犯行蹤，於案發不到2小時內在台11丙線發現涉案車輛，成功救出被害人並逮捕5名嫌犯，同時查扣球棒、一級毒品海洛因及二級毒品安非他命等證物。中天新聞網 ・ 6 小時前
警用重機也來這保養！ 汽車美容地下室藏賭場
警用重機也來這保養！ 汽車美容地下室藏賭場EBC東森新聞 ・ 8 小時前
男討2萬遭拒 拿折疊刀恐嚇刺傷同居女友
台北市信義區今（8）天下午發生一起感情糾紛。警方獲報後到場，發現李姓男子因向同居女友索討2萬元遭拒，竟對女友大打出手，還一度拿出折疊刀恐嚇，拉扯過程中造成女友受傷。警方將李姓男子帶回派出所，依恐嚇、傷台視新聞網 ・ 6 小時前
阿富汗巴基斯坦和談破裂 塔利班政府：將維持停火狀態
阿富汗塔利班(Taliban)政府發言人今天(8日)表示，與巴基斯坦之間的和平談判破裂，但雙方仍將維持停火。 阿富汗與巴基斯坦上個月在邊境爆發武裝衝突，造成數十人死亡，是塔利班自2021年重掌阿富汗政權以來最嚴重的暴力事件。 兩國這波衝突源自於巴基斯坦要求塔利班政府遏制武裝份子。伊斯蘭馬巴德指控喀布爾庇護巴基斯坦塔利班(TTP)武裝分子，任由他們從阿富汗境內攻擊巴基斯坦，遭到喀布爾否認。 塔利班政府發言人穆賈希德(Zabihullah Mujahid)表示，停火協商失敗的原因在於伊斯蘭馬巴德堅稱，阿富汗必須對巴基斯坦的內部安全負起責任。穆賈希德指出，這個要求超出了阿富汗的能力範圍。 但他也強調，迄今為止，阿富汗沒有違反已建立的停火協議，並且將會持續遵守。 上個月中旬，兩國在卡達舉行和平會談並簽署初步停火協議，之後雙方於上週在土耳其舉行第二輪協商，但最終因在武裝分子問題上存在分歧，未能達成長期停火協議。(編輯：沈鎮江)中央廣播電台 ・ 10 小時前
專責醫師明年再擴大！被勸政策別「走太快」 石崇良嘆夜難眠：要給下一代交代
健保補充保費改革引發爭議，但衛福部長石崇良腳步並未停下，今（8日）出席「台灣醫學週」開幕活動時，他強調健保改革勢在必行，會以取得最大民眾共識為前提持續推進，同時醫療體系也必須以創新模式因應，明年健保總額預估將達9883億元、成長5.5%，再加上公務預算199億元，整體投入將突破1兆元，政府正設法以更自由時報 ・ 13 小時前
爭三連霸70歲2功臣不能少 道奇鐵捕史密斯說出心願名單
道奇挑戰三連霸王朝，在第七戰擊出超前分全壘打的捕手史密斯（Will Smith）今天出席美國商業活動代言受訪時表示，希望球團能留下季後成為自由球員的兩位奪冠大功臣羅哈斯（Miguel Rojas）與赫南德茲（Kiké Hernández）。太報 ・ 2 天前
海灘散步見「巨型海怪」…專家曝背後真相！
國際中心／翁莉婷報導英國1名43歲女子德萊妮近日在海邊溜狗散步時，看見了自己從來沒看過的景象，她發現一隻巨型海洋生物被沖到岸上沒有動靜，似乎已經失去生命，而這個未知生物身體呈現淺藍色、細長狀、有著一顆大頭。她拍下照片上傳到社群後引發網友熱議，紛紛好奇這樣長相奇特的生物是什麼魚類。民視 ・ 1 天前
健保補充保費改制引反彈！蘇一峰認不公平
[NOWnews今日新聞]衛福部長石崇良拋出健保補充保費改革，引發各界反彈，醫師蘇一峰也認為，這次加收保費會遇到這麼大的反彈，是民眾覺得增收制度不公平，呼籲政府減少不必要的灑幣，把錢投資力挺健保永續經...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
求復合失敗變奪命殺神！埋伏槍擊「卡彈攏是命」男老師殺人未遂終定讞
高雄黃姓男子、劉姓女子都是國中老師，也曾短暫交往過，但黃男不滿被劉女分手力求復合被拒，盛怒之下竟然持槍在校園埋伏並開槍，所幸槍枝卡彈劉女逃過一劫，案經高雄高分院審理後，依殺人未遂罪嫌判處7年6個月徒刑，黃男不服上訴遭駁回，全案定讞。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
產婦生女嬰不想養！下秒醫師竟抱走「送給親戚」 衛生單位開罰了
傻眼！中國雲南迪慶州一間醫院在幫一名產婦接生後，由於產婦不願撫養小孩，其中一名麻醉醫師就抱走女嬰，在整個就診環節中，醫院僅有分娩紀錄1張、產程經過單1張，且醫院無查驗產婦的身分資訊，也沒有門診、住院病例。當地衛生部門對醫院做出警告，並開罰1萬人民幣（換算約新台幣4.2萬）。鏡報 ・ 21 小時前
川普政府擴大移民健康審查 患糖尿病、心臟病恐遭拒...太胖也不行
美國川普政府近日發布一項極具爭議性的新指令，大幅擴大外國人申請赴美居留簽證時的健康審查範圍。該指令要求簽證官員在評估申請人是否構成「公共負擔」（public charge）時，必須將非傳染性慢性疾病納入考量，此舉引發移民倡議團體嚴厲批評，認為是利用「健康歧視」作為移民門檻。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前