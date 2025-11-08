課堂驚魂！女老師遭6歲男童開槍重傷，「子彈卡體內」獲賠3億元。示意圖／Pixabay

美國維吉尼亞州一名國小教師茲沃納（Abby Zwerner），2023年時遭到一名6歲男童槍擊，前後經歷4次手術撿回一命，不過子彈至今仍卡在體內。近日判決出爐，前副校長帕克（Ebony Parker）賠償茲沃納1000萬美元（大約新台幣3億元）。

根據《美聯社》、《路透》等外媒報導，事發於2023年，維吉尼亞州里奇奈克小學（Richneck Elementary School）一名就讀1年級的6歲男童，在教室內掏出9毫米手槍，朝正在上課的女老師茲沃納開槍。

茲沃納中彈後仍奮力疏散教室內的其他學生，並緊急送往醫院治療，後續經歷4次手術，幸運撿回一命，不過子彈目前仍卡在她的體內。

回顧事發當下茲韋納仍餘悸猶存，表示自己當下「以為自己死了，不是在天堂，就是在上天堂的路上」，回過神來，發現身邊有兩名同事壓著自己的傷口，才意識到自己已經受傷。

事件發生後，茲沃納對前副校長帕克提吿，並索賠4000萬美元（約新台幣12億元），認為他已接獲「學生擁槍」的通知，卻未採取任何應變措施。對此，帕克的律師霍根（Daniel Hogan）則在庭上辯稱，「誰也無法預料到一個6歲兒童會把槍帶進學校」，認為法官應該對此進行評估。

最終判決於6日出爐，陪審團裁定茲沃納可獲得1000萬美元的賠償。



