課審代表審查半數出爐！教育部證實學生及教師代表仍難產

懸缺超過一年的18名課綱審查會非政府代表，傳出教育部昨天召開委員審查會討論，教育部今天證實，已選出專家學者4名、校長組織2名、家長組織2名、教育組織3名，剩下教師組織及學生代表尚未討論完畢。

負責中小學課綱審議的「高級中等以下學校課程審議會」，部分委員任期於民國113年屆滿，依法負責審議、決定課審會委員的「審查委員」。根據《高級中等教育法》規定，課審會審議大會由政府機關代表與非政府代表組成，其中非政府代表可由校長、家長、教師等組織提名，名單提交課審會委員審查會以過半數同意後，送請行政院院長聘任之。而審議大會置委員41至43人，由政府機關代表與非政府代表組成。

全教總理事長侯俊良指出，全教總有推薦教師代表，目前沒有接到進一步消息。他認為，不論課綱是否要修正，程序上課綱審查會本來就該組成，因應隨時可能開會討論課綱調整，所以懸缺的課綱審查會代表應該盡速選出。

教育部今天表示，課審會委員審查會115年度會議昨天召開，針對專家學者、校長組織、家長組織及教育組織名單已審查完竣，教育部另將儘速召開課審會委員審查會審查教師組織及學生代表委員候選人名單。

