課審會委員延宕爭議 教部：逐步完成各類委員審查

（中央社記者陳至中台北27日電）課審會委員審查延宕多時，教育部於1月26日開會，目前已選出專家學者、家長組織等代表，但教師組織、學生代表還未選出。教育部今天表示，會逐步完成各類委員審查。

台灣現行中小學課綱，是由高級中等以下學校課程審議會（簡稱課審會）審議。而課審會委員，則由立法院依政黨比例（民主進步黨推舉7席，中國國民黨推舉7席，台灣民眾黨推舉1席）推舉組成的課審會委員審查會（簡稱審查會），從政府推薦的備選名單中挑選。

廣告 廣告

課審會中有18名非政府代表任期已於民國113年底屆滿，延宕多時，一度還傳出部分審查會委員不滿教育部給予的備選人數不夠多，要求教育部補足人選。

教育部今天表示，今年1月26日的審查會中，已選出專家學者、校長組織、家長組織、教育組織等身分代表，後續將儘速開會，確認教師組織、學生代表名單。

教育部表示，未來將持續依法律程序，推動課審會委員遴選作業，並在公開透明原則下完成相關審查，確保課綱審議機制穩定運作，為台灣教育政策的長期發展奠定穩固基礎。（編輯：張雅淨）1150127