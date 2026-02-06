課後照顧 花蓮教育處強化身心障礙學生服務

孩子參加課後照顧班(花蓮教育處提供)

讓專業協助，從課堂延伸到日常，花蓮縣政府教育處持續精進課後照顧服務內容，開設「身心障礙學童課後照顧班」，目前共有10所國小、共開設14班，由具專業背景的教師帶領，並視學生需求配置教師助理人員，打造更完善且具韌性的照顧體系。

花蓮縣政府教育處表示，114學年第一學期，共有10所國小開設了14班身心障礙學童課後照顧班級，納入「2人即可成班」的配套作法，使學生人數較少的學校，也可以順利開班。同時，透過教師與助理人員合作分工，不僅能更細緻回應孩子在生活自理、學習陪伴及情緒支持上的需求，也確保照顧過程的安全與品質，讓孩子能在熟悉的校園環境中延續穩定作息，更減輕家長在接送與照顧上的壓力。



教育處表示，未來會持續強化人力配置與專業支持，讓課後照顧服務更貼近孩子與家庭的實際需求，同時深化校園支持網絡，結合教育、家庭與社會資源，讓身心障礙學童在安全、友善的環境中成長學習。

