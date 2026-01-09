課後輔導費未調 花蓮縣府研議改善

花蓮教師團體呼籲各級學校課輔鐘點費一併調整，教育處回應將積極處理。（王志偉攝）

教育部去年12月宣布將兼任及代課教師鐘點費全面調增20％。不過，花蓮教育團體9日指出，課後輔導鐘點費並未同步調整，恐違反《勞動基準法》，甚至出現「加班費低於上班鐘點費」的不合理現象。對此，花蓮縣政府表示，將通盤檢討，並參考其他縣市作法研議改善。

花蓮縣教師會與花蓮縣教師職業工會聯合指出，教育部於114年12月宣布調漲高國中小教師鐘點費及導師費，其中國小鐘點費調升至405元、國中455元、高中職505元。卻未一併檢討、調整擔任高國中小及幼兒園課後課業輔導、課後照顧的教師與教保員鐘點費，形成制度落差。

教師團體說明，依《勞基法》規定，幼兒園兒童課後留園、國小課後照顧、國中及高中第八節課後輔導等，均屬加班性質之勞務，加班鐘點費應高於平日每小時工資三分之一以上。目前國中課後輔導鐘點費為450元，國小及幼兒園為400元，性質上屬加班費；但在兼任、代課鐘點費調漲後，國中為455元、國小405元，反而出現加班時段鐘點費低於正常上班鐘點費的情況，顯然不合理。

兩工會批評，教育部這波調漲「為德不卒，未通盤考量」，呼籲花蓮縣府邀請縣內教師相關工會共同研商修訂相關要點及計畫，同步調漲高中職以下教師、教保員的課後課業輔導、照顧等鐘點費。