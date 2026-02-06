課程助聽障者開發自己聲音特色 找回自信

聽障學員郭力瑞唸著繞口令：「吃了四十四個濕紫柿子。」

課堂一開始，老師先要求每位聽障學生唸一段繞口令，接著請大家嘗試用不同角色和語調來唸，其中有同學以體育主播的方式播報。

聽障學員彭大維唸：「是崔粗腿比崔腿粗的腿粗，還是崔粗腿，崔腿粗比崔粗腿的腿粗。」

也有人用悲傷的語調。

聽障學員劉鈺鎰看著稿子說：「哥哥說寬寬的河，弟弟說白白的鵝。」

現場學員因為不習慣，忍不住笑出聲。

蒲公英聽語協會執行長謝莉芳表示，自己在擔任語言治療師期間，發現許多聽障朋友在學習語言階段經常被糾正發音，容易受挫、缺乏自信。

謝莉芳提到：「我們聽障的朋友很多時候就是，從小開始上一些聽語訓練的課程，都被要訓練的說，說話要講話要標準，然後發音要清晰，那但是我覺得更多時候，其實大家要來接受自己聲音的特質。」

為了讓學員重新感受說話的趣味，協會邀請專業配音員舉辦聲優魔法營，講師巫玉羚認為，聲音的表達不應該因為聽力差異而被限制，希望學員能在遊戲中，自在享受聲音帶來的樂趣。

巫玉羚解釋：「聲音表達這件事情上面，它是每個，你只要能發出聲音，都能夠承載我們的情緒跟心情，在這個練習的過程中，我會根據大家的情況 跟大家的需求，去做不同程度的調整。」

聽障學員張家萍表示，因為聽力的關係，從小到大學習說話的過程比較辛苦，發音常常需要反覆練習，但又希望讓大家聽懂，讓她對說話一度又愛又恨，直到這次上課才發現，不必過度在意咬字是否標準。

張家萍說：「我在平常生活中可以運用到不一樣的聲音，然後來表達，或者是表達自己的情緒，然後跟朋友就是可以更多，更多的好玩的氣氛這樣。」

彭大維也表示：「可是我覺得這次讓我們要帶入情境、情緒，讓我們提升到一個更高層次的溝通跟交流。」

謝莉芳指出希望聽障朋友能接納自己的聲音，勇於表達自己。