課程要價70萬！學員還踢爆吸金 命理師出面駁斥遭惡意中傷

張定瑋是中國唯一擁有論命節目的命理老師。（騰運文化提供）

台灣命理界，有不少知名老師因風水、算命、開運等服務走紅；但也有不少人因「做法」或「宣傳」被質疑，首先是白濟懷。他曾在有線電視節目中，以極端語氣「毒舌斷命」，向觀眾警告「不改名可能瞎眼、倒大運」，並搭配高價避邪開運商品推銷，引發社會批評。有民眾質疑，這種「恐嚇式算命＋高價開運物販售」存在強烈操控與誘導消費之嫌。有報導指出，就算被警告命不好，也有人因恐懼而購買高價商品，卻引來不少不滿與聲討。

白濟懷曾在有線電視節目中，以極端語氣斷命引爭議。（翻攝自網路）

網路新媒體崛起也催生新世代命理師。簡少年便是其中之一，2024年他因協助推廣一場自稱與「烘爐地土地公廟（簡稱：烘爐地）」合作的公益活動，被該廟方公開點名「根本沒有合作關係」，並指該行為為「詐騙行為」。

儘管簡少年事後發聲明解釋，強調在合作前，「曾確認『烘爐地文創』多次執行烘爐地代拜活動」，未產生授權爭議，後來也確認首批支持者完成補財庫代拜，並無產生消費糾紛或詐騙情事。

簡少年曾因公益活動引烘爐地指是詐騙。（翻攝自簡少年臉書）

至於張定瑋，他長期以「高價命理課程＋加盟模式」打出名號，號稱學成後可得高收入、赴中國發展，前幾年遭學員踢爆吸金，一套命理姓名學課程要價70萬，還跟學員說上完課加入團隊，就可以西進中國，月收百萬不是問題，但投訴學員不但沒去成還丟了原本的工作，對此張定瑋曾出面駁斥，說是被想自立門戶的學員惡意中傷，法院後來也判處對方妨礙清譽有期徒刑3個月。

