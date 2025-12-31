課輔之愛在台南山城 大小學伴共成長

玉井大愛園區的課輔班，由大學生也就是他們稱為的大學伴，陪伴著小學伴成長，歲末慈濟志工舉辦家訪活動，將祝福送到孩子們的家，也拉近在課堂外，彼此的距離！

「水果 文具。」

深入左鎮山區，找一處導航查不到的地址，繞遍小半邊山，所幸俊凱跑著出現，特地來帶路！

「俊凱走慢點，阿媽 你好。」

慈濟志工 顏秀雯：「平平安安的蘋果，還有這個靜思語的春聯。」

俊凱很貼心，常照顧視力不佳的阿媽！

俊凱的阿媽：「他有煮飯會問我要不要吃，如果我要吃 他會多煮。」

廣告 廣告

大學伴 吳蕙欣：「這次才理解 為什麼他每次來，我們這邊一直在吃東西，因為他是真的住在很偏僻的地方，然後要吃到那些東西，對他來說 其實是不容易的，但可以發現阿媽跟俊凱，其實都是以笑顏面對我們，是很正向在面對生活 。」

一年多來，志工每周接送他到課輔班，見證他的成長！

慈濟志工 郭茂松：「有成長 學業也有進步，因為連學校還有家長，都有感受到 都跟我們說謝謝。」

雖然耶誕節過了，但玉井課輔班的家訪，依然充滿節慶氣氛，透過家訪送上祝福！

成大物理系主任 陳岳男：「非常感恩我們的志工，因為其實要進到人家家裡，其實沒那麼容易，因為是慈濟志工長期陪伴，讓案家有這樣的信任感。」

慈濟志工 許秀玉：「小學伴可以拉住大學伴，大手牽小手 這分愛真的很感動，還有師兄師姊的合和互協，我覺得這真是很美的畫面。」

課輔班家訪，拉近大小學伴彼此的距離，更讓愛走進每一個小學伴的家！

更多 大愛新聞 報導：

補冬熱量適可而止 維持代謝率不發胖

花蓮靜思堂首辦歌唱班 喜迎慈濟60年

