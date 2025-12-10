課輔班帶來希望 手作禮物表達感恩心

2022年起，慈濟馬六甲分會開始推動「課輔班」計劃，協助弱勢家庭的孩子強化學習基礎。今年，共有3班實體課輔以及7班線上課程，讓更多孩子受惠。馬六甲慈濟志工特別舉辦課輔班感恩活動，讓孩子透過手語表演及親手製作巧克力，向老師們獻上最暖心的謝意，當天共有150人出席。

輕輕攪拌至巧克力融化，再撒入一些麥片增添口感，孩子們專心完成每個一步驟，只為了將這分甜蜜送給老師。

學生 鄭詩敏：「(你有做過巧克力嗎) 沒有，拿一個盆，然後放巧克力，放在水裡面，一直攪拌，攪到它融化為止。」

課輔班老師 蘇秀蘭：「我是教國語的，學生是4年級到6年級，看到他們有在進步就很開心。」

慈濟馬六甲分會舉辦課輔班感恩活動，見證孩子們的點滴成長。

學生 曾鈺慧：「然後也會寫作文，對國文有興趣，有玩遊戲，就是把那個照片放在桌子上面，要用手拍，拍到了，就要念那個答案。」

學生 林凱嫻：「我國文考試從32分變成64分，我明年會來，(為什麼會想要繼續來)，因為這邊很有趣。」

今年年中，還新增了中學組國文課輔班。

學生 紀鎧傑：「我們國文雖然是很差，他需要幫我們加強，雖然當時還沒有中學生的國文課輔班，他們依然邀請我們一起來學習，我就邀請了我K7的課輔班同學，一起來這裡。」

家長 潘玉萍：「現在一直拿電話，看YouTube，來學英文，華語那些，以前六年級沒有的，他上了中學，他講，他要考好的成績，尤其是上了慈濟的課輔班，他更會要學習。」

引領孩子快樂學習，課輔班圓緣，下學年再見。

