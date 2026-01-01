課金60萬被酸沒前途！手遊大咖遭台大女嫌廢：不如去當「接盤俠」

生活中心／程正邦報導

手遊大咖辦聚會竟成「訓話現場」，被台大學霸女嫌廢。（示意圖／資料照）

在虛擬世界揮金如土，竟成了現實生活中被道德綁架的理由？一名年約 40 歲的資深玩家，近日在 Dcard 揭露一場令人啼笑皆非的「聖誕聚會」經歷。他在手遊中三個月砸下 60 萬元，並大方主辦交換禮物派對，沒想到受邀的女友人不僅當眾洗臉他，甚至試圖將「二度未婚生子」的高學歷閨密推銷給他，理直氣壯的態度引發網路熱烈討論。

大方辦聚會竟成「訓話現場」：玩遊戲被酸浪費生命

原PO透露，自己因財力雄厚，在手遊世界頗具名氣，最近趁著佳節豪擲 60 萬台幣提升裝備，並邀請現實中的朋友聚餐。席間一名 40 多歲的女友人卻擺出高姿態，狠酸他玩遊戲是「浪費生命」、「花錢買虛擬快樂沒前途」，甚至完全無視他身為主辦人的慷慨，開始對其人生規畫指手畫腳。

最讓原PO傻眼的是，該名女友人隨即開啟「紅娘模式」，介紹一名同樣 40 多歲的「北一女、台大」學霸閨密給他。這名學霸背景雖然顯赫，人生經歷卻讓男方卻步。

台大女學霸介紹閨密給手遊大咖，要他當「現成爸」讓他氣炸。（示意圖／PIXABAY）

學霸閨密「專找180美男」失足 友竟勸：去當現成爸

該學霸女是標準的「外貌協會」，兩任對象皆是身高 180 公分以上的帥哥，卻都因識人不清，在未婚狀態下各生了一子，目前獨力扶養兩名幼童。

女友人竟直言，原PO這種宅在家玩遊戲的人「找不到更好的」，要求他承接這份「重任」去當現成爸爸，更開始清算他的收入，盤算如何支應這家人的生活。

原PO聽完怒火中燒，感嘆這根本不是聯誼，而是找「慈善機構」，更毒舌開嗆：「北一女跟台大怎麼畢業的？這是在找提款機吧！」

網友瘋傳「快逃」！吐槽：這規劃比詐騙還狂

貼文曝光後，底下留言區瞬間炸鍋，鄉民們紛紛力挺原 PO 趕快封鎖對方：「北一女台大能未婚生子兩次，這機率比抽 SSR 卡還低吧」、「這不是介紹對象，這是找『盤子』接盤。」、「明明是來要錢的，還裝出一副施捨你的樣子，這邏輯真的無敵」、「課金 60 萬買快樂，總比花 60 萬養別人的小孩還要被嫌廢來得好」。

