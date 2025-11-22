誹謗王美惠是小三 嘉市議員助理判3月

嘉義市議員林煒軒的李姓助理去年大選前在網路發文，內容涉嫌貶損立委王美惠是小三等言論，一審無罪，二審台南高分院逆轉改判刑3月。（本報資料照片／郭良傑台南傳真）

民國113年總統立委大選前，嘉義市民進黨籍議員林煒軒的李姓助理在網路發文，內容貶損同黨立委王美惠是小三、市議員黃敏修準備砸5千萬元選議長、前市議員江熙哲持槍介入議長選舉等被控誹謗，一審判決無罪，二審台南高分院認定李男未經審慎查證，率爾發表文章，貶損3人的人格、名譽與社會評價，依加重誹謗罪判刑3月，可上訴。

李姓助理被控於112年9月20日晚間登入網路電子佈告欄「批踢踢實業坊」，發表標題「嘉義市信賴之友會江熙哲持槍介入大選」文章，指謫「王美惠是小三，前市議員江熙哲持槍恐嚇民進黨5名議員、介入議長選舉，曾犯持槍暴力恐嚇被判刑，黃敏修準備5千萬元參選議長，並曾拿1千萬元給王美惠參選議員」等，附上江熙哲雙手持不明物品的模糊圖片，暗指江持槍，加上「以槍枝威脅恐嚇」文字，供不特定人瀏覽。檢察官認定足以貶損王、江、黃名譽，依加重誹謗罪起訴。

李姓助理承認發表該文章，但否認誹謗，並辯稱所述內容都經過查證、盡查證義務，消息來自市議員林煒軒、證人及地方人士，都是證人親耳聽聞，強調他無罪。

李男律師稱，李男的文章內容經過查證，是嘉義地方人士眾所周知之事，因此有理由確信文章內容為真實，屬可受公評之事及高價值政治性言論，應受更高程度保障，不應予處罰。嘉義地院一審判處李無罪。

案經上訴二審，台南高分院認為，李男未經審慎查證或以變造圖片方式，率爾發表文章，足以貶損3名告訴人人格、名譽與社會評價，使不特定多數人見聞此言論；而李否認犯行，不知審視己非，因此撤銷原判決，依加重誹謗罪判刑3月，得易科罰金可上訴。