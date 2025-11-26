誹謗黃國昌「硬上」女學生！ 周玉蔻狡辯「師生戀」判3月定讞 法院見解曝

周玉蔻辱黃國昌「硬上女學生」，被判3月有期徒刑定讞。資料照。侯柏青攝



名嘴周玉蔻在臉書貼文指民眾黨主席黃國昌在教室「硬上女學生」，一審依加重誹謗罪判3月，周玉蔻上訴抗辯「硬上」指「師生戀」，還聲稱在做政治評論，高院今天駁回上訴定讞。而合議庭的判決理由則打臉周玉蔻，指「硬上」這個詞，依照一般社會理解與判斷，是指「違背被害人意願猥褻或性交」，周玉蔻身為經驗豐富的媒體人，明知輿論殺傷力，卻未盡查證義務，認定她應受刑罰。

前（2023）年6/13，周玉蔻在個人臉書貼文，「對了，黃國昌若是做了『柯總統』的法務部長，當年在教室（據說是這樣）裡被他『硬上』（據說如此）的女學生，會不會效法鍾沛君召開記者會控訴色狼部長啊？（嚇死人）。」黃國昌提出民刑事訴訟，北院民事庭判周玉蔻賠30萬及刪文，她因未上訴定讞。

北檢另依加重誹謗罪起訴周玉蔻，一審認定，「硬上」一詞，是以「硬」作為副詞，指「強行逼迫」讓別人做特定之事，如常見俗諺「霸王硬上弓」，有暗指強迫他人發生性關係之意，依照一般社會通念判斷，「硬上」是指加害人違背被害人意願而猥褻或性交，已貶損他人名譽，判周玉蔻3月。

周玉蔻上訴指稱，當時想選總統的柯文哲認定，黃國昌是他心中的「法務部長」人選，而前立委邱毅爆料黃國昌「師生戀」，她感覺相當不可思議，才會用詼諧手法評論。她聲稱被起訴、判刑是司法霸凌，「黃國昌評論別人講的話，比我評論黃國昌的嚴重多了，只有我罵黃國昌有問題？」

民眾黨主席黃國昌在民刑事訴訟都打贏周玉蔻。資料照。廖瑞祥攝

不過，高院不採信其辯詞，今天駁回上訴，周玉蔻判3月定讞。

高院理由指出，周玉蔻的貼文屬於事實陳述，不適單純意見表達，「硬上」一詞的見解，依一般社會通念，不是指雙方發生戀情，因此貼文內容足以貶損黃國昌的名譽與社會評價。周玉蔻在發文前未盡查證義務，且以「黃國昌自己承認曾發生師生戀」的相關新聞報導，主張她的貼文有依據且經合理查證，辯解完全不可採信，周玉蔻確實觸犯加重誹謗罪。

合議庭認為，周玉蔻和黃國昌分別是知名廣播節目主持人及家喻戶曉的政治人物，周玉蔻貼文雖然享有《憲法》言論和新聞自由保障，黃國昌的名譽權也會因自願進入公眾領域而有所退讓，不過，周玉蔻身為資歷豐富的新聞媒體從業人員，應該知道公眾輿論的影響力及殺傷力，加上她也有充分掌握及運用文字敘述事物的能力，卻未盡合理查證義務就逕行張貼文章，應受相當程度的苛責。

合議庭審酌周玉蔻素行、始終否認犯罪的態度，另衡量周玉蔻已履行對黃國昌的賠償等量刑因子，認為一審判她3月得易科罰金之刑，認事用法和量刑都很妥適，她上訴否認犯罪無理由，應予駁回。全案不得上訴。

本案合議庭成員為審判長劉元斐、受命法官林彥成、陪席法官曹馨方。

