「調升鐘點費」加薪20% 全職老師荷包恐反而縮水？

去(2025)年最後一天教育部送給全國高中職以下教師加薪大禮包，不僅調漲鐘點費20%，也增加導師加給、行政工作獎金，更回溯至去年9月1日起生效。不過，在加薪政策背後，卻不是所有人都受惠，甚至恐讓部分老師荷包縮水，為什麼會這樣？這篇報導帶您瞭解教師薪資的算法。

教師鐘點費調升20% 導師、行政加給也增加

教育部在去年12月31日拍板通過公立高中以下教師「三大加給」政策，其中以兼任及代課「鐘點費」漲幅最有感達20%，國小從新台幣336元調升到405元、國中從378元調升到455元、高中從420元調升到505元，以具體行動回應教師的辛勞，改善長年被批評低薪、跟不上物價齊漲的教師薪資水準。

除了鐘點費之外，教育部也調整「導師加給」，從每月新台幣3,000元提升至每月4,000元，打破國中小13年未調升、高中8年未調整的局面；此外在「行政工作獎金」方面，也將以「學校班級數」為依據調整校長、主任、組長等職務加給，增加幅度在1,000至2,000元之間。

這些加薪措施將回溯至2025年9月1日起計算，預計全國約30萬教師受惠。教育部長鄭英耀表示，面對越來越多元的教育環境與需求，加上多年未調整鐘點、導師等相關費用，政府以實際行動表達對教師專業的肯定與支持。

在公立高中任教的公民老師許丞揚就說：『(原音)這次對我蠻有感的啦，主要是因為我這學期超鐘(超過基本授課時數)超蠻多的，我這學期超到9(節)，所以這樣算下來如果從420(元新台幣)變505(元)的話，那多超一節就多85(元)，那9節就大概700多(元)嘛，那一個月大概可以多快3,000(元)；然後再外加也有調導師費，導師費有1,000(元)的樣子，所以這樣(這學期)等於一個月有多大概4,000塊吧。』

不過全國教師工會總聯合會(全教總)提醒，專科以下私立學校因缺乏規範，導致許多私立鐘點費長年不如公立，這次私校老師恐怕也無法受惠，因此他建議教育部應規範私校待遇比照公校。然而，全國私立中學聯盟卻主張教育部「應補助私立學校」，才能讓私校教師待遇同步提升。

老師有4+1種 部分老師無法受惠

基本上，教育現場的老師可大致分為「正式老師」、「代理老師」、「兼任老師」、「代課老師」4種類型，前兩者屬完整職缺、全部時間都在學校，薪水以「本俸＋加給(如學術研究、導師、行政等)」計算；後兩者則是根據學校需求與排課、部分時間在學校授課，薪水以「鐘點費」計算。

換句話說，這次加薪政策並沒有讓所有老師都歡天喜地，因為全職老師的薪水並非以「鐘點費」計算，除非有超過時數或代課的狀況，才會在這波加薪受惠；相對的，以鐘點費計算的代課及兼任老師才是這次調漲鐘點費的主要受惠族群。

許丞揚解釋，由於每學期老師們支援行政或擔任導師的狀況不一，加上學校為了保有彈性，不會把教師員額聘滿，因此依據科別，老師或多或少會「超鐘點」授課，進而在這波調整受惠，不過「沒有超鐘點的老師其實就吃不到」。他說：『(原音)如果你沒有實際上真的知道整個薪水的架構，從本俸到學術研究費、然後額外的是超鐘點這些的話，可能外界看起來覺得老師好像薪水增加了很多，可是微調20%鐘點費這件事情實際上是不是能夠真的讓大家願意來當老師，我覺得可能還是打一個問號，因為現在這種調鐘點費其實幫助最大的看起來還是偏以代課老師為主。』

事實上軍公教自2021年以來曾經3次調薪、整體漲幅約11%，但正因為調整的是本薪部分，所以當時代課及兼任老師也是看得到、吃不到。對此，國中理化老師《米蘭老師》就發文分析「加一些鐘點費讓很多人在抱怨找不到代理代課老師，比較有吸引力一點」。

此外，「實習老師」也可能受惠，因為他們在取得教師證之前必須入校進行為期6個月的全職實習，目前每月只有教育部提供的1萬元「教育實習獎助金」，不過依法他們能在一定限制下進行監考、社團指導、學習輔助等教學活動，所以調漲鐘點費也有望增加實習老師的收入。

不只無法受惠 還可能荷包縮水？

回到正式及代理老師方面，許多老師發文表示，調漲鐘點費不僅對他們而言可能相當「無感」，甚至還會變項增加未來請假成本。

雖然老師每年有28天不扣薪病假、7天不扣薪事假，但根據《國立高級中等以下學校教師差假期間所遺課務調課補課代課實施要點》規定，若請3天以內的「事假或病假」而需委託其他老師代課時，代課鐘點費需由老師「自行負擔」。換言之，這次調漲鐘點費等同於讓未來請假成本跟著調漲20%。

許丞揚指出，從這個觀點來看確實會增加老師請假的成本與壓力，但他強調「代課對同事和學生而言都不太好」，所以若必須請假，通常會優先「調課」，真的很緊急才會選擇找人代課，因此他評估調漲鐘點費對老師找代課的壓力不至於太大。他說：『(原音)如果是我啦，我真的要去找代課，一定是那種很緊急，例如說我真的臨時沒有辦法來上班這種比較急迫的情況下，要付420(元)還是一節花505(元)其實對我來說不這麼有差啦，我覺得就是該花的。』

教團肯定加薪 但盼教師待遇調整制度化

針對這次調整教師待遇，教育部長鄭英耀表示導師是學生最親近的守護者，而行政是教學的最大後援，至於最基層的代課及兼課老師，政府也希望讓他們的辛苦付出與回饋趨於合理、穩定教學品質。許多教團雖對此初步表達肯定，但仍進一步指出有待進步的空間與提醒。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙就提到，這次調整創下歷年最大增幅「很有誠意」，但是希望能建立基於通膨的調整機制，避免久久調升一次卻還是跟不上物價的困境，確保教師薪資永續。

全教總理事長侯俊良也「肯定遲來的調整」，但他強調反映教師專業核心的「學術研究加給」也應回應社會經濟發展與教師養成成本同步調整，否則將難舒緩教育人才流失與招募困境。

此外，侯俊良也建議「行政加給」應不再分年資，並每年隨經濟水準以公式浮動調整；而全國教育產業總工會(全教產)則認為以「學校班級數」作為計算級距並不公平，因為不論大小、只要公文下來學校都要處理。至於「導師加給」方面，全教產主張應提升至6,000元以上，且同樣需隨物價指數動態調整。