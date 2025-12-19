調味乳是鮮奶嗎？調味乳對身體好嗎？「調味乳VS乳飲品」2招速分辨

近年來的健康風氣盛行，再加上許多爸媽不想要小孩攝取到糖分，衍生到許多人在網路上問調味乳健康嗎？調味乳成分有什麼？《優活健康網》特選此篇，這次讓營養師解析，調味乳與乳飲品的營養價值未有太大的差別，且也沒有食安問題，但可以用「2招」快速分辨是調味乳還是乳飲品。







調味乳是什麼？



調味乳是將乳品加入巧克力、麥芽等不同風味，但會因為成本、供給量等等的考量，「調味乳」的乳品有許多不同的來源，有業者使用生乳，有些業者則使用還原乳或者乳粉。在食安上沒有疑慮，但因為消費者的認知有落差，曾發生過冰磚乳、乳粉還原等食品新聞。為了讓消費者更能辨別，政府有針對調味乳設立規範，區分真正的調味乳或乳飲品！

調味乳與乳飲品的差異



調味乳與乳飲品的差異，主要是乳源的不同，以下是參考CNS標準與食藥署頒布的「鮮乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」，讓大家更能了解調味乳與乳飲品：

調味乳規範

指以百分之五十以上之生乳、鮮乳或保久乳為主要原料， 添加調味料等加工製成。

乳飲品規範

指將乳粉或濃縮乳加水還原成比例與原鮮乳比例相同之還原乳，並佔總內容物含量百分之五十以上，或還原乳混合生乳、 鮮乳或保久乳後，佔總內容物含量百分之五十以上，得混和其他非乳原料及食品添加物加工製成未發酵飲用製品。





2招區分調味乳與乳飲品



雖然調味乳與乳飲品的營養價值未有太大的差別，且也沒有食安問題，但現在消費者越來越在意貨真價實，也希望能得到更高品質商品，因此政府除了制定調味乳與乳飲品的規格以外，也有強制規定「包裝標示」。

1. 看包裝上「調味乳」或「乳飲品」的字樣

為了讓消費者更了解自己買的是什麼，政府也規定在包裝或品名要有明確的標示！如果是使用生乳或鮮乳的調味乳，才能在品名稱呼為「調味乳」，如「巧克力調味乳」。

如果是調味乳的商品，就一定是由生乳或鮮乳製成，且含量超過50%！品名不以調味乳命名時，就要在外包裝上明確標示「調味乳」3個字，讓消費者可以清楚看到。乳飲品方面，大部分業者不會以「乳飲品」當作品名，但仍要遵循規定在外包裝明顯處標示「乳飲品」3個字。

所以，在挑選調味乳時可以看是不是有「調味乳」或「乳飲品」作為挑選的首要依據！這些字樣通常會出現在包裝正面的右下角，在購買時可注意一下。

2. 依照成分中標示生乳、乳粉、濃縮乳或水的字樣來判定

除了看乳飲品或調味乳的字樣外，其實也很鼓勵要學會看食品內容物標示，來更了解商品含有什麼成份。由於食品成分標示規定，原料順序需要要依照含量高到低排列，所以我們可以透過一些小眉角來了解。

調味乳規格規範中，生乳或鮮乳的比例要佔到50%以上，代表如果是調味乳，生乳或鮮乳一定會在成份的第一位。反之，因為乳飲品會使用乳粉或冰磚乳加水還原，在成分標示上「水」會在成分的前幾順位出現，且會有奶粉、濃縮乳等原料字樣！

由於消費者越來越精明，其實也對商品越來越要求，為了因應消費者的需求，開始有業者在開發時完全不使用乳粉而是改用鮮乳，且鮮乳比例達到60%以上，高於規範的50%，給消費者和媽媽們更高品質的調味乳。





調味乳健康嗎？



雖然調味乳會有添加糖的狀況，偶爾小孩子也會想要喝點好喝的飲料，相對於其他的含糖飲料來說，調味乳至少還可以獲得乳品中的鈣質和蛋白質，也是不失一個具有營養的飲料，但還是建議平常要喝的乳品，要以無調味的鮮奶或者是優酪乳為主。

（本文獲好食課授權轉載，原文為：營養師解析⟫調味乳健康嗎？1分鐘了解營養與成分！）

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為調味乳是鮮奶嗎？調味乳對身體好嗎？「調味乳VS乳飲品」2招速分辨