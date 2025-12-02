調味料大廠出包！小磨坊進口「黑胡椒粒」檢出禁用農藥 2萬公斤全銷毀

記者簡浩正／台北報導

知名調味料大廠出包！衛福部食藥署今（2）日公布最新邊境查驗不合格名單，「小磨坊國際貿易股份有限公司」自越南進口一批黑胡椒粒，檢出禁用的農藥「三賽唑」，重量多達20000公斤，依規定在邊境必須退運或銷毀；另外，食藥署也發現有四批的中國進口砧板，溶出試驗不合格，恐在正常使用狀態下溶出雜質汙染。

食藥署今日上午公布邊境查驗名單、有23項不合格，包括有埃及進口的「羅勒葉」、中國的「砂仁」及「八角」、「乾青蔥」，斯里蘭卡的「薑黃粉」、瑞士的「乾酪」等，分別被檢出有農藥、重金屬、微生物等不合格。

廣告 廣告

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，本次有1批由輸入業者「小磨坊國際貿易股份有限公司」報驗的越南黑胡椒粒，檢出殘留農藥三賽唑0.09 ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺菌劑三賽唑為不得檢出，應低於檢測方法之定量極限0.05 ppm，這批越南的黑胡椒粒在邊境必須退運或銷毀。

食藥署統計近半年，從114年5月24日至114年11月24日止，受理產地為越南的黑胡椒，報驗批數為54批，檢驗不合格批數為8批，不合格率為14.8%，檢驗不合格原因為蘇丹色素及農藥殘留不合格。食藥署已經從113年11月8日起至115年11月4日止，針對越南的黑胡椒在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素及農藥殘留合格後才可輸入。

另，本次有4批由輸入業者「和海實業有限公司」報驗的中國砧板，以水於60℃放置30分鐘溶出試驗結果，高錳酸鉀消耗量介於21~23 ppm，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，塑膠類器具的高錳酸鉀消耗量合格標準為10 ppm以下，這4批中國的砧板在邊境必須退運或銷毀。

食藥署針對「和海實業有限公司」在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。

更多三立新聞網報導

神級聚會！北港媽「遊台北」至萬華青山宮蔣萬安來湊一腳 信眾擠爆車站

禾馨怡仁突喊收攤！蘇怡寧親曝「真正原因」：努力了8年

百億企業交棒倒數！「吊車大王」替女兒徵婚：「最完美女婿」條件曝光

「地圖一片紅通通」日本流感再擴大！林氏璧曝「病毒分支」嘆疫苗白打嗎

