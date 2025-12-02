調味料大廠小磨坊出包！進口越南黑胡椒農藥超標 邊境攔截2萬公斤全銷毀
食藥署今（2）日公布，邊境查獲23項餐食用品超標，其中包括知名的調味料名牌「小磨坊」，報驗一批由越南口的黑胡椒粒，檢出殘留農業三賽唑0.09ppm， 超出「農業殘留容許量標準」殺菌劑三賽唑不得檢出的規定，故這批越南的黑胡椒粒在邊境必須退運或銷毀。
「小磨坊國際貿易股份有限公司」日前報驗一批自越南進口的黑胡椒粒，總重2萬公斤，檢出殘留農藥三賽唑0.09ppm。依據「農藥殘留容許量標準」，殺菌劑三賽唑為不得檢出，應低於檢測方法之定量極限0.05 ppm，這批越南的黑胡椒粒在邊境須退運或銷毀。
食藥署統計近半年， 從2025年5月24日至2025年11月24日止，受理產地為越南的黑胡椒報驗批數為54批，檢驗不合格批數為8批，不合格率為14.8%，檢驗不合格原因為蘇丹色素及農藥殘留不合格，食藥署已從2024年11月8日起到2026年11月4日止，針對越南的黑胡椒在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素及農藥殘留合格後，才可輸入。
另本次有4批由輸入業者「和海實業有限公司」報驗的中國砧板，以水於60度C放置30分鐘溶出試驗結果，高錳酸鉀消耗量介於21~23ppm，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，塑膠類器具的高錳酸鉀消耗量合格標準為10ppm以下，這4批中國的砧板在邊境必須退運或銷毀。
食藥署針對「和海實業有限公司」在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。
此外，欣臨企業股份有限公司輸入「味好美羅勒葉」，檢出殘留農藥待克利0.07ppm，除案內不符合商品依規定退運或銷毀，目前針對欣臨企業股份有限公司輸入之「香辛料」產品採100%監視查驗，直到2026年4月26日為止。
食藥署本次宣布邊境違規的品項還包括埃及出口的羅勒葉、中國大陸出口的砂仁、中國大陸出口的八角、中國大陸出口的乾青蔥、斯里蘭卡出口的薑黃粉、瑞士出口的乾酪等。
