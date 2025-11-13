調和街現內陸湖 將改善排水

調和街淹水交通一度中斷，民眾憂心山上是堰塞湖，市長謝國樑澄清是內陸湖。(記者王慕慈攝)

記者王慕慈∕基隆報導

鳳凰颱風與東北季風共伴效應，基隆市中正區調和街十一日晚，發生泥水溢流路面，交通一度中斷，民眾發現山上出現疑似「堰塞湖」，憂心成為不定時炸彈。市長謝國樑十三日澄清，調和街上方窪地面積只有七百平方公尺，是蓄積已久的內陸湖，與花蓮的堰塞湖，兩者差了二千倍，將請水保技術團隊研議改善，並向國土署爭取二千七百多萬元，加強調和街側溝排水改善。

十三日下午會勘後，判斷林相完整未經開發，且水量能順暢排出，沒有安全疑慮，不必再以工程手段介入，會持續觀察。

廣告 廣告

基隆市十一日下了三百毫米雨量，中正區往萬瑞快速聯絡道調和街路面，十一日晚淹水，部分車輛怕熄火不敢通過，交通一度中斷，民眾發現距調和街上方約二百八十公尺處有疑似「堰塞湖」，雨勢過大溢流造成調和街淹水。

海大助理教授陳銘仁解釋，內陸湖是指地表上由降雨、地下湧泉等水源匯集而成的湖泊，即使在山區，也可能在凹地形成。例如基隆調和街附近山區的湖泊，就有可能是先前形成的內陸湖泊，在強降雨時因水量溢出而淹水。

謝國樑說，從空照圖研判，調和街上方的湖面積大約七百平方公尺，屬蓄積已久的內陸湖，與花蓮馬太鞍溪堰塞湖一百三十七萬平方公尺相較，差了二千倍；且周邊住宅都比湖高，不至於危及周邊住宅，但市府會召集水保技術服務團和議員等勘查，研究改善方案。

調和街淹水交通一度中斷，民眾憂心山上是堰塞湖，市長謝國樑澄清是內陸湖。(記者王慕慈攝)

此外，調和街沉砂池排水不及、溢淹至路面，工務處十一日晚緊急開口，完成臨時導排水，現階段續進行兩段排水溝及豎井增設工程。維德醫院下方，同樣有邊坡排水溢流未進入調和大排狀況，環保局當天臨時導排水設施。

工務處長簡翊哲表示，後續將改善調和街側向進水口收水效果有限及路面水收水不及狀況。市府已向國土署報告，後續爭取經費共二千七百七十五萬元，採用新設側溝三段，長度七百八十公尺，導排至調和大排。上游沉沙池採加大管涵的出口排水量，導排至調和大排。