調整免役門檻防閃兵 國軍配套措施須更細緻

藝人閃兵事件頻傳，國防部本月預告修法，將修改體位區分標準，只要身高不低於150公分都要服常備役。義務役示意圖。（圖／李奇叡攝）

藝人閃兵事件頻傳，國防部本月預告修法，將修改體位區分標準，只要身高不低於150公分都要服常備役。有新訓單位的基層官兵指出，大幅調整體位標準跟廣納兵源較有關連，若要預防閃兵應聚焦提高罰則；學者則認為，後續國軍得擬定更為細緻的分配標準。

國防部本月預告「役男體位區分標準」修正草案，將替代役體位分為A、B級，免役體位從BMI＜15或BMI＞35，修正為BMI＞45；替代役體位A級為15≦BMI＜16.5 或32＜BMI≦37.5、B級BMI＜15或37.5＜BMI≦45；常備役體位則維持16.5≦BMI≦32。身高方面，免役體位則從身高≧196 或≦154，修正為身高≦144；替代役體位A級為145≦身高≦149、B級則無限制；常備役體位從158≦身高≦195，修改為身高≧150。

廣告 廣告

不具名基層士官指出，軍中訓練密集繁重，在過去標準下有不少體能較差的義務役男就難以負荷，平時得多加關照，可能導致同袍認為這些人有特殊待遇，高層或得思考是否能在體檢階段就做好分流，統一管理；且若國防部持續修正體位標準，未來無法接受正常操課的役男增加，反讓基層在管理上更加不便。

該士官認為，少子化影響下，兵源越來越匱乏，繼之前志願役放寬身高等限制，如今國防部又要修正體位標準，拓展兵源以解決缺兵問題可能才是主要目的。且既然閃兵案是因體檢環節出現漏洞，應加強體檢流程及相關罰則，若一味放寬體位標準，恐怕只是隔靴搔癢，還沒嚇阻到有心人士，反讓願意守規定的青年更加麻煩。

不過，國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲受訪時表示，對比其他國家，過往台灣兵役體能標準其實較為寬鬆，此次修改體位標準是回歸常態，也維持兵役的公平性，但軍中或許還需要調適。例如身高較矮的人，不適合一般的軍事行動，就可以直接分配給維修等後勤單位。

蘇紫雲認為，缺兵應該只是間接因素，主要還是因為閃兵事件太多，為了維持公平，體能標準有修正必要。可雖符合國際趨勢，但國軍也必須推出更好的配套措施，針對體能較為特殊的役男，先預劃好相關任務。

蘇紫雲說，畢竟這些人在體檢時，都已經有相關資料，內政部、國防部就可以擬定更細緻的應對措施；一方面可以維持公平，另一方面讓真的無法當兵的人，還可以用另外的方式盡到國家義務。



回到原文

更多鏡報報導

役男體位趨嚴遭質疑「侏儒症也要當兵?」 顧立雄：服役是國民應盡義務

嚴防閃兵！未來BMI值45內都要當兵惹議 顧立雄：修改的是替代役體位

兵役體位將修正 內政部研議扁平足須服替代役、BMI達45才免役