調整勞保級距？勞動部：綜合考量對財務影響

為維持勞工保險基金流量，行政院會今天通過《勞工保險條例》修正草案，將政府撥補法制化。針對是否會考慮調整多年沒變動的勞保投保級距，勞動部長洪申翰說，社會上的確有這樣的聲音，也需要綜合考量級距調整可能對勞保財務的影響。

行政院會今天通過《勞工保險條例》第66條、第69條修正草案，將政府撥補法制化，並明定勞工保險的財務，由中央政府負最後支付責任，且要至少每3年檢討財務。

行政院今天舉行院會後記者會，媒體詢問，勞動部今年1月勞保精算報告出爐，雖因投保薪資與投保人數增加，加上政府持續撥補，使破產年限延後，勞動部是否會考慮調整多年沒變動的勞保投保級距。

洪申翰表示，今年1月有做每3年一次的勞保精算，勞保財務問題的年限確實延後幾年，原因除撥補外，主因是這幾年基金投資有很好成果，勞動部也很努力以各種方式開源節流。



洪申翰說，勞保級距調整方面，社會上的確有這樣的聲音，也需要綜合考量級距調整可能對勞保財務的影響，因為勞保基金財務狀況還是需要優先考量。



媒體也詢問，本周立法院衛環委員會審查勞保條例時，還沒聽說有政院版本，而政院昨天晚間才臨時通知增加勞保條例議案，是否是為了因應藍白攻勢而轉變議案攻防策略。



洪申翰指出，勞動部與行政院一直有在研議勞保條例修正的條文，把政府負最終責任與撥補法制化等，也持續進行溝通，感謝行政院會這次能送出，因此應不算是突然的狀況，因為一直都有進行條文擬定工作。

洪申翰說，面對現在國會狀況，行政部門要保持很靈活、也希望主動說服社會與國會，考慮人民各種需求，這是行政部門必要做的事。



行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時轉述，行政院長卓榮泰會中表示，勞保是勞工最重要的退休保障制度之一，為穩定基金流量，政府自2020年起，開始逐年編列預算撥補勞保基金，撥補金額持續增加，搭配多元投資，基金規模已達新台幣1.2兆元。



卓榮泰說，草案修正後，將政府現行每年撥補的作法，以及負最後支付責任的立場入法明定，展現政府確保勞保制度穩健運作的決心與承諾。