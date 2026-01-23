調整營養素食用順序 保持清醒不暈碳

吃飽後總是想睡覺，您有沒有暈碳的症狀呢？也就是、餐後嗜睡症，這是身體應對血糖劇烈波動，所產生的生理反應，我們才出現放空、昏沉、想睡的現象。尤其在冬季，更容易發生。想要避免暈碳，吃對食物還有吃東西的順序，很重要，建議大家先吃蛋白質跟蔬菜，會延緩血糖反應、提高飽足感。還有多攝取低GI食物，像是用糙米替代白米，還有，與其一餐吃了一大碗飯，也就是暴飲暴食，倒不如分散在其他餐來吃，如此一來，血糖就會維持平穩了。

員工餐，至少七八樣菜色，蔬菜，蛋白質，澱粉都有，經過營養師調配，營養均衡，光看就食欲大開。但最近流行一種個名詞叫暈碳，就是如過先大量吃下碳水的話，可能會讓血糖忽高忽低，頭昏想睡。台中慈濟醫院營養科營養師 江欣玗：「我們如果大量進食精緻澱粉的時候，我們就很容易，會有一些血糖變化快速變化，這個時候，我們通常就會覺得頭暈腦霧，或者是注意力不集中的狀況發生，這就是我們常說的暈碳 。」

很多人用餐習慣，就是先吃扒飯。民眾 ：「我吃飯前肚子稍微有一點餓，先吃點飯然後才會引起食欲。」

民眾 ：「第一口白飯，再夾菜再配菜吃。」

營養師建議，稍微改變一下用餐的順序，對血糖的穩定有很大的幫助。台中慈濟醫院營養科營養師 江欣玗：「我們就可以先吃蔬菜，這種蔬菜類裡面含有膳食纖維，吃完青菜之後，我們就可以吃這種蛋白質類的食物，比如豆乾或豆腐，這些膳食纖維，可以延緩我們胃的排空，也就是我們在消化吸收上面，就會比較慢，就不會讓血糖快速的波動。」

民眾 ：「先吃菜 然後再吃蛋，最後才吃飯 。」

先讓蔬菜和蛋白質打前鋒，精緻碳水，澱粉類，像是白飯或是麵包晚一點吃，遵循這樣的飲食習慣，血糖波動少，比較不會頭暈想睡。

