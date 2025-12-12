調整瓦斯爐開關「火鍋」突爆炸 男被熱湯炸臉
一場驚魂意外發生在一名中國男子身上。男子用餐時正在吃火鍋，期間想調整瓦斯爐開關，便低頭查看火源狀況，沒想到火鍋器皿卻突然發生爆裂，熱湯瞬間噴濺，直接朝臉部炸開，場面相當驚險。
所幸當時火鍋才剛點火，鍋內湯水溫度尚未升高，男子並未受到嚴重燙傷，僅受到驚嚇，虛驚一場。目擊民眾指出，當時使用的並非正式火鍋鍋具，而是一個較薄的小鐵盆，剛放上爐火加熱不久，就突然發出聲響並彈動，導致湯水噴出。
專家解釋，鍋壁較薄、重量較輕的金屬容器，受熱時容易因熱脹冷縮產生劇烈變形，放在火源上加熱時，可能因不穩定而跳動甚至導致內容物濺出，看起來就像是鍋子爆炸。
幸好這起事件發生在加熱初期，若當時湯水已經煮沸，高溫液體直接潑灑在臉部，恐怕會造成嚴重燒燙傷。提醒民眾，使用瓦斯爐或加熱食物時，應選擇合適且耐熱的器皿，避免使用過薄或非專用鍋具，以免發生危險，釀成無法挽回的後果。
