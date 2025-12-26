調整飲食救地球？研究揭「人類吃出暖化」 44%人口不改恐面臨升溫2度

（示意圖／Pixabay）

想要對抗氣候變遷，不只少開車、少搭飛機，連每日吃下肚的食物都至關重要。加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC）最新研究指出，若要將全球暖化控制在攝氏2度以內，全球約44%人口必須改變飲食習慣，否則氣候風險只會持續惡化。

這項研究由UBC資源、環境與永續研究所博士生馬丁尼茲（Juan Diego Martinez）主導，團隊分析全球112個國家、涵蓋99%食品相關溫室氣體排放的資料，並依各國人口收入分成10個族群，計算每人「可負擔的食物排放量」，再與全球碳預算進行比較。

廣告 廣告

結果發現，目前全球約一半人口的飲食排放已超標。以加拿大為例，情況更嚴峻，幾乎所有收入族群都超出排放上限。馬丁尼茲指出，這個結果其實相當保守，因為研究使用的是2012年的數據，之後全球人口與排放量仍持續上升。

研究也顯示，飲食不只是富裕階層的問題。全球排放最高的15%人口，製造了約30%的食品排放量，幾乎等同於排放最低50%人口的總和。不過，真正超標的人數遠超這個族群，因此「不是只有有錢人，全人類都必須調整飲食」。

至於為何聚焦飲食，而非搭飛機或用電？研究指出，全球食品系統占人類溫室氣體排放超過三分之一，而「人人每日都要吃飯」，因此每個人都具備立即做出調整的可能性。

至於一般人能做哪些事情，研究中建議，包含「吃剛剛好、不浪費」，減少廚餘即可同步降低排放；或是大幅減少牛肉攝取，因為牛肉占加拿大平均飲食排放的43%。馬丁尼茲坦言，牛肉在許多文化中具重要地位，但「數據已無法否認」。最後，他也呼籲民眾「用叉子投票」，透過飲食選擇與公共討論，促使政府正視食品系統改革。

最後，研究強調，氣候行動不是非此即彼，若能同時減少高碳飲食與其他高排放行為，才能真正避免最嚴重的氣候衝擊。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

滿山遍野開滿小白花超美！她驚嘆「不可思議」 網急示警：快除掉

情侶吵架女子「當街撒鈔票」痛哭 網友驚呼：平安夜分錢活動？

11歲男童騎騎YouBike擦撞法拉利超跑 網友驚呼：弟弟「財負自由」