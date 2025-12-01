調查以色列涉戰爭罪被美制裁 ICC院長矢言不屈服於外部壓力

國際刑事法院(ICC)院長赤根智子(Tomoko Akane)今天(1日)表示，美國針對該法院高級官員的制裁，擾亂了他們的私人生活，但她矢言，這個設於海牙的國際法律機構絕不會屈服於外部壓力。

美國總統川普(Donald Trump)政府今年稍早對9名國際刑事法院檢察官和法官實施制裁，以報復他們對以色列涉嫌犯下戰爭罪行的調查。消息人士稱，華府還在考慮對整個國際刑事法院實施制裁。

赤根智子在海牙舉行的國際刑事法院理事會年度會議首日表示：「我們絕不接受，任何人在對解釋規約框架和案件裁決問題上，所施加的壓力。」國際刑事法院理事會由其125個成員國的代表組成。

廣告 廣告

赤根智子表示，受制裁官員的家庭生活和金融交易都受到擾亂，包括在國際刑事法院的歐洲成員國。

相關制裁導致這些國際刑事法院官員在美國的資產被凍結，並實際上切斷了他們與美國金融體系的聯繫。幾乎所有國際銀行都與美國金融體系有密切的聯繫。

國際刑事法院已對以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)、前國防部長葛朗特(Yoav Gallant)以及數名哈瑪斯成員發出逮捕令，指控他們在加薩戰爭期間犯下戰爭罪行。他們均否認相關指控。

國際刑事法院於2002年成立，根據成立規約賦予的管轄權，該法院可以起訴由成員國與其公民實施的種族滅絕罪、危害人類罪和戰爭罪。