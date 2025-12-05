調查出爐！「傳半裸照」性騷華視女同事 男主播慘了

華視台語男主播涉嫌性騷擾女同事，遭記大過一次。示意圖，取自Pexels



華視一名台語男主播9月被爆料性騷擾女同事長達5年，除了傳訊息稱「穿短裙好迷人」、「好想妳」，甚至還將自己半裸照片傳給對方，女同事身心受創，向勞動局提出申訴，華視先是暫停男主播的節目並進行調查，調查結果今天（12/5）出爐，男主播記大過一次。

回顧事件，華視一名資深且有家室的台語男主播被爆料，長期以各種逾矩的言語性騷擾同一個高球俱樂部、已婚的女同事，時間長達5年，還把半裸照片傳給對方，女同事不堪其擾，向主管反映不適卻沒有用，為此看身心科一年，決定直接向勞動局檢舉。

當時華視聲明，公司對職場性騷擾零容忍，會積極調查並依法嚴懲，如查證屬實絕不寬貸。同時下令男主播未來不能再播報新聞，其聲音、畫面皆不能出現在華視各個頻道上，等同全面封殺。

時隔2個月，華視今天公告懲處內容，表示該男主播因個人言行不當，違反職場倫理，依「獎金核發暨員工獎懲管理辦法」第13條第7款，予以記大過一次。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

