調查國會議員涉貪 南韓警方搜索酷澎

南韓聯合新聞通訊社(Yonhap)今天(29日)報導，南韓警方正針對一位國會議員的貪腐調查，對電子商務公司酷澎(Coupang)進行搜索與扣押行動。

曾擔任執政的「共同民主黨」(Democratic Party)黨團領袖的議員金炳基(Kim Byung-kee，譯音)，正因為涉嫌以權謀利等多項指控接受調查。

警方拒絕針對這項搜索行動的報導發表評論。酷澎的南韓辦事處和金炳基辦公室也拒絕置評。

金炳基被控因私事和酷澎高層會面，違反了管理公務員行為的倫理法規。

酷澎在南韓的業務正因為一起大規模的本地客戶資料外洩而受到政府調查，這起事件已引發來自公眾與國會議員的強烈反應。

在這之後，美國兩家大型投資機構指控南韓政府在處理酷澎個資外洩事件時，對這家美國上市的電商公司採取歧視性作法，已向美國政府提出請願。

美國國會議員和官員都對這起個資外洩事件表達關切。南韓官員則表示，監管當局對酷澎案的處理方式，和處理任何南韓公司都一樣。(編輯：許嘉芫)