「調查報告」奪卓越新聞最大獎 消費者報導獎1優勝3佳作

鏡新聞專題一直致力於深度追蹤、人文關懷等面向。今天一年一度的消費者權益報導獎，鏡新聞一共拿下一個優勝、三個佳作。同時更在卓越新聞獎抱回最大獎「新聞節目獎」和「長篇報導獎」。製作人林上筠就說，團隊一再突破框架，挑戰非主流的議題，透過深度專題，要讓更多人獲得力量，這也是團隊前進的最大動力。

頒獎人 馮寄台：「得獎是鏡電視鏡新聞調查報告。」抱回第 24 屆卓越新聞獎「最大獎」新聞節目獎「鏡新聞調查報告」，致力於深度專題、調查追蹤、人文關懷，關心各種鏡頭外被忽略的角落。

鏡新聞調查報告製作人 林上筠：「因為新所以我們沒有包袱，也因為新我們打破了很多框架，勇於挑戰各種非主流議題，多一些些人因為我們報導，因為我們的專題而獲得力量，這就是我們最大前進的動力。」

從調查知名手遊淪為未成年「裸拍」獵場、台灣浮濫補貼政策、拆解 AI 詐騙、關心新住民長照，到青少年犯罪、ADHD 過動症等親子校園議題，各面向不漏接、深度追蹤。

頒獎人：「得獎是青春勿語破解數位獵場。」藝人黃子佼持有未成年性影像，被封「台版 N 號房」，鏡新聞解秘，源頭來自青少年沉迷手遊，也因為年紀小「不敢說」，淪為被害者「黑數」，記者歷時半年追查，揭露「12 種」誘捕手法和龐大產業鏈。

鏡新聞調查報告記者 林昆慶：「在我們節目播出之後也發生了，也滿類似狀況，我個人社群媒體的照片被大量盜用，(加害者) 創立大量假帳號去做所謂戀愛詐騙。」

同一天也頒「消費者權益報導獎」，鏡電視又得獎了。消費者權益報導獎頒獎人：「我們得獎作品是鏡電視從手搖飲到代糖台灣減糖困局。」直擊手搖飲產業，調查飲品含糖量、代糖標示、甜味劑風險，比較各國「減糖」策略，檢視政府「無糖飲料免稅」政策爭議。

佳作作品再 +3，包含：詐騙進化 AI 操控、青春物語手遊數位誘捕、假面地面師奪產圈套。專題節目除了獲得評審青睞，最重要是讓社會反思。

（涉己新聞）