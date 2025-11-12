調查大專學生壓力 大四生面對壓力心理韌性較佳

國立台北教育大學心理與諮商學系主任陳柏霖說明，「4年級的學生顯著高於2年級的學生，在增益型壓力心態的部分，當然我們說隨著學齡的發展，他有機會把壓力視為一種機會，而不是一種威脅；再來就是在過度認同這裡面，大概4年級會高於2年級，他代表一種還是有一些一個不同，當然自我仁慈會在所謂的性別之間有一些不同的，尤其是男生會高於女生。」

調查也發現，97%的學生支持心理健康支持方案，但實際求助比例只有20%，認知與行動存在差異。

受邀出席的教育部學特司副司長許嘉倩表示，今（2026）年2月已發布「社會情緒學習中長程計畫」第1期5年計畫，以提升學生與教職員的情緒健康為目標，如何在週遭生活去自我覺察和情緒管理。