調查官搜索台蠟案 見長官列飲宴名冊竟回報

民國111年時任桃園市調處機動站犯罪防制組長林明宏，查辦台蠟案時洩密，高院判緩刑4年定讞。（本報資料照片）

民國111年時任調查局桃園市調查處組長林明宏，支援搜索台蠟公司前董事長林哲印違反證券交易法案件，他從林的宴客記事本，發現內容記載他的長官、時任桃園市調查處處長廖榮旭等人，曾多次與林餐敘及球敘，他在搜索後回報給廖，一審依公務員洩漏國防以外之祕密罪，將他判處可易科罰金的6月徒刑，案經上訴，台灣高等法院考量他坦承犯行，無再犯之虞，28日駁回上訴，但宣告緩刑4年，支付公庫18萬元定讞。

判決指出，林男在111年10月5日依當時桃園市調處犯罪防制科長李明印指派，帶隊前往支援搜索台蠟公司，搜索過程中，他知悉遭查扣的林哲印記事本內，載有林哲印與時任桃園市調查處處長廖榮旭等人餐敘及球敘訊息。

廣告 廣告

林明宏馬上告知李明印這些訊息，當天下午搜索完畢他返回桃園市調查處後，將這些內容詳細告知李後，再由李明印陪同，向廖榮旭報告記事本內載有廖榮旭等調查局長官的姓名，讓應祕密的扣案物內容洩漏給李明印、廖榮旭知悉。

一審將林判刑6月，可易科罰金，他提上訴，二審高院昨日審結，合議庭審酌林明宏坦承犯行，且任職調查局相關工作期間，曾破獲採購工程、貪瀆等多起重大弊案，本案發生在111年10月間，他後來調任為澎湖站及桃園機動站副主任，未見再涉有危害公務依法執行的犯罪行為。

合議庭考量林現已離開公職到民間企業就業，應無再犯之虞，堪信他經此偵審程序教訓及刑的宣告，應能知所警惕，維持一審判刑6月的結果，但宣告緩刑4年，另斟酌本案犯罪情節，為使他深植守法觀念，記取本案教訓，深切反省，命他向國庫支付18萬元，全案定讞。