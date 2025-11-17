調查官收「水果禮盒夾500萬」醜態現形！ 他辯「沒拿到」遭打臉判12年確定

前調查官郭詩晃。資料照。侯柏青攝



前台北市調處松山站調查專員郭詩晃（2020年1月退休），2016年偵辦潤寅集團詐貸472億案時，竟透過有富集團總裁洪村騫（緩起訴確定）當白手套，收受潤寅董娘王音之藏放在水果盒裡的500萬現金後「吃案」，另請託洪關說升遷。他狡辯「沒收到錢」，一、二審均不採信，依貪污罪重判12年、褫奪公權6年。最高法院駁回上訴，全案定讞，他須入監。

調查指出，郭詩晃是松山站資深調查官，專門負責調查貪瀆、重大經濟等， 在調查局期間更有7年調任台北市國稅局監察室，熟稔相關案件偵辦。他在2009年、2010年間，因有富集團有意在郭母位於台北市住處附近都更改建，因而認識洪村騫及有富國際公司開發部經理李世仁（緩起訴確定）。

潤寅集團董娘王音之從2008年起，就指示員工假借名義向銀行詐貸，2011年起，王音之陸續向洪村騫夫婦借貸，累積欠下9億元巨債。

2016年間，調查局洗錢防制處察覺潤寅違法，移送台北市調查處松山站查處，由郭詩晃承辦。郭詩晃在同年11月展開約談，王音之怕犯行曝光，隔年2、3月間，她詢問洪村騫認不認識承辦案件的「郭專員」，洪村騫指示李世仁向郭詩晃查證後，發現郭竟然就是承辦人。

郭詩晃發現洪村騫、王音之很關心案子；洪村騫則思忖，如果詐貸曝光，他和妻子借給王音之的錢會討不回來，動念協助王音之脫身。

洪村騫指示李世仁找郭詩晃「談都更」，約郭在母親住處見面，洪村騫獨自把裝有500萬元現金的水果盒放在郭母處，洪離開前還刻意提醒郭「不要將水果箱送給別人」。洪事後告知王音之「行賄500萬元」，王女爽快開支票歸還賄款。

郭詩晃收下水果盒後，他已發文給國稅局監察室調取潤寅2016年、2017年的十大交易對象明細，應知潤寅有冒名匯款等不正常金流，他於2018年也發現潤寅涉嫌詐騙銀行的跡證，郭詩晃不但刻意忽略，還在2019年1月2日要求李世仁轉告王音之補提潤寅交易明細。

在沒有進一步查證下，郭詩晃隨便假裝查核完畢，在2019年1月7日擬具「查無具體不法事證，同意改列資料參考」函稿，呈核後翌日函報調查局，調查局1/11准予改列「資料參考」，郭詩晃同日調到台北市調處秘書室負責檔案管理，潤寅案改由後手調查官於1/15將函文併卷存查，郭詩晃還將訊息通報李世仁。

其後，潤寅資金周轉不靈倒閉，王音之夫婦逃亡海外，台北地檢署指揮北部機動展搜索潤寅後，赫然發現潤寅曾開立2張各250萬元的支票，而支付廠商竟是「調查局郭」，才揪出郭詩晃涉貪。

郭詩晃應訊辯沒收賄，他還聲稱自己嚴正告知洪村騫「會秉公處理」。但洪村騫則緊咬，他當天送水果盒給郭詩晃後，郭一開始說「不行，要退還」，但後來並沒有退還，郭母過世後，他去參拜，郭詩晃又說要退還「東西」，他告訴郭「不用還」，郭就沒找過他了。他還說，郭母是地主，如果協助整合都更成功，他至少可以賺5億元，才會希望做好和郭詩晃的公共關係。

法院則認為，若郭詩晃從頭到尾拒絕收賄，一開始就應向政風室報備李世仁關說、洪村騫帶水果箱造訪，而且在偵辦期間也會避免接觸兩人，卻捨此不為，反而主動和李世仁聯絡並央請洪村騫幫忙升遷，據此認定郭詩晃說謊。

一、二審均判郭詩晃12年、褫奪公權6年，追繳未扣案的500萬元；王音之認罪判4月確定。郭詩晃上訴最高法院遭駁回，全案定讞。

郭詩晃本人已經退休，但懲戒法院仍判他撤職、停止任用4年及罰款60萬元，他已上訴第二審。

