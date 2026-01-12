調查官放水潤寅案入獄！他撇收「500萬水果盒」 搬「這點」拚再審檢方打臉

昔日調查官郭詩晃收500萬元現金水果盒判12年，他入獄後仍喊冤並聲請再審。侯柏青攝。



前調查官郭詩晃偵辦潤寅集團詐貸472億案時，透過有富集團總裁洪村騫當白手套，在母親住處收下潤寅董娘王音之藏在水果盒的500萬賄賂後「吃案」，另請託洪村騫關說升遷。郭詩晃狡辯沒收錢仍判12年確定，他上月入監，但向高院聲請再審。高院今開調查庭，他以受刑人身分出庭，主張時任洪村騫司機可證明，洪是空手進入郭母家，但這項說法旋遭檢方打臉，稱「司機早就記不得」。

郭詩晃今天出庭表示，洪村騫根本沒有拿水果盒到他家，被判刑實在太冤枉了，他強調已經找到足以翻轉案情的關鍵事證，希望高院准予再審。委任律師則舉出「時任洪村騫的司機」作為新證據，強調根據訪談紀錄，洪村騫應該是空手到郭母家，且500萬元有一定重量，不可能沒看見，律師指該證據足以影響判決結果，畔高院裁准再審。

但律師團的說法旋即被檢方打臉，檢方表示，該名司機根本無法明確記得洪村騫手上有沒有拿東西，只說「印象中有」，還強調「時間太久記不得了」，司機說法不足以推翻確定判決，要求法院直接駁回。高院訊後裁定全案候核辦。

郭詩晃日前報到入監，主動剃光頭髮。資料照。呂志明攝

郭詩晃昔日在一審出庭時就自辯合法。資料照。侯柏青攝

郭詩晃原本是台北市調處松山站資深調查官，專門負責調查貪瀆、重大經濟案件等，他在調查局任內有7年借調到台北市國稅局監察室，嫻熟稅務法規。他在2009年、2010年間，因建商、有富集團有意在郭母的台北市大安區住處附近催生都更改建案，他因此和洪村騫及有富國際公司開發部經理李世仁（均緩起訴確定）搭上線。

另一方面，潤寅集團董娘王音之從2008年起開啟向銀行詐貸之路，2011年起，王音之陸續向洪村騫夫婦借貸，累積欠下9億元巨債。2016年間，調查局洗錢防制處清查後懷疑潤寅有問題，將此案移送松山站查處，承辦人恰好就是郭詩晃，郭詩晃同年11月展開約談，王音之在翌（2017）年就透過洪村騫打聽到承辦，輾轉找上郭詩晃這條線。

檢方查出，洪村騫考量王音之積欠他鉅款，怕事情曝光後會影響還款，因而和郭詩晃曾約在郭母家見面，洪村騫將裝有500萬元紙鈔的水果盒放在郭母住處，還刻意提醒郭詩晃「不要將水果箱送給別人」。

郭詩晃收賄後，案件急轉直下，不但忽視王音之詐騙銀行的跡證，還在2019年1月擬具「查無具體不法事證，同意改列資料參考」函稿向高層報告，調查局不疑有他核准，郭詩晃在同一天則按照預定計畫調往秘書室負責檔案管理，潤寅案改由後手調查官於1/15將函文併卷存查，郭詩晃還將訊息通報李世仁。

潤寅董娘王音之目前也在坐牢。資料照。侯柏青攝

原本天衣無縫的收賄計畫，卻因王音之夫婦資金周轉不良落跑出境，還是曝了光，檢調揪出，潤寅曾開立兩張分別是250萬元的支票給「調查局郭」，輾轉揪出郭詩晃涉貪。

郭詩晃應訊時喊冤，表示自己曾嚴肅告知洪村騫「秉公處理」。但洪村騫的證詞卻咬死郭詩晃，洪坦承有送水果盒「做公關，郭詩晃打從一開始就沒退還，而他參加郭母的公祭典禮，郭詩晃也曾輕描淡寫說「要退還」，卻只是說說而已。

歷審法院認為，郭詩晃有收賄犯意，而且考量他自頭自尾都沒向政風室報備關說或送禮，加上他實際上沒退還，後來又透過洪村騫關說時任調查局副局長兼人審委員的潘鴻謀，但潘並未協助。

最高法院去年依收賄罪判郭詩晃均判12年、褫奪公權6年，追繳未扣案的500萬元，全案確定。至於全案始作俑者王音之則承認行賄，輕判4月確定。

