調查官自用車超速51公里 偽造執行公務撤罰單緩起訴

（中央社記者曹亞沿新北20日電）調查官吳男為趕赴桃園機場執勤，清晨在國道開自用車超速51公里遭開罰，事後吳男偽造「奉准駕駛自用車執行公務」成功撤銷罰單；檢方認涉偽造文書等罪緩起訴，須支付國庫8萬元。

根據緩起訴書，吳男為調查局桃園市調查處機場站產業組調查官，受指派於民國112年9月12日執行調查局局長等人送機勤務，但吳男前一天才休假返國，未注意集合時間提早至清晨5時10分，當天清晨4時49分才開著個人車輛從新北市林口住處疾駛至機場。

廣告 廣告

吳男怕遲到一路奔馳，在國道被警方流動式測速相機測得時速151公里，此路段最高速限為100公里，超速51公里，遭開罰新台幣1萬2000元罰鍰，並吊扣牌照6個月。

吳男收到罰單後，明知當時並未符合交通免罰規定，卻於112年10月在「車輛執行公務違規紀錄表」上，不實填上「奉准駕駛自用車輛替代公務執勤」，再由承辦人員辦理交通違規免罰，獲新北市交通事件裁決處撤銷原處分；全案經調查局北部地區機動工作站移送新北地檢署偵辦。

檢方14日發布偵結公告，認吳男涉犯刑法134條、339條公務員假借職務上機會詐欺得利，及刑法偽造文書罪，但審酌他坦承犯行深表悔悟，也無前科，相信無再犯之虞；但吳男為趕赴公務在國道上超速51公里，對公共交通安全危害非輕，因此予以緩起訴1年，並應在6個月內向公庫支付8萬元。（編輯：陳仁華）1141120